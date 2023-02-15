ЯПОНСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В СССР: КАК ЖИЛОСЬ ИМ СОВЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ, И ЧЕМ ОНИ ПОМОГЛИ СТРАНЕ СОВЕТОВ

Японские военнопленные в СССР.

Более полумиллиона японских военных, сдавших оружие на территории Советского Союза в 1945 году, не отправились домой. Сталин использовал этих людей на тяжелых строительных работах и производстве. Такое решение не понравилось мировой общественности, но благоприятно сказалось на строительстве дорог и городской архитектуре. «Если бы мы работали столько в Японии, сколько в Сибири, то могли бы стать богачами», – вспоминал художник Ямасито Сидзу о «Сибирском плене».

В августе 1945 года Япония официально приняла условия Потсдамской декларации./Фото: diletant.media

Японцы сдавали оружие, не считая себя военнопленными

В августе 1945 года, согласно Потсдамской декларации, подписанной Англией, США, Китаем и Советским Союзом, Япония безоговорочно капитулировала. Для японских военных, сдавших оружие, декларация предполагала возможность вернуться на родину и вести мирную жизнь, исключение составляли лишь военные преступники.

Японских военных за пределами своей страны насчитывалось около 7 миллионов человек, около 600 из них были осуждены за военные преступления, 200 человек приговорены к смертной казни. Более 500 тысяч солдат на момент капитуляции находились на территории СССР.

Осенью 1945 года в лагерях и фильтрационных пунктах, построенных советскими властями, отмечалась острая нехватка места, лекарств и еды в связи с неожиданно большим количеством поступавших японцев. Несмотря на усилия НКВД создавать новые лагеря, администрации, бригады охраны, ситуация оставалась критичной. Пункты временного размещения военнопленных обустраивали прямо в палатках под открытым небом, несоблюдение санитарного и температурного режимов привело к увеличению заболеваемости и смертности. Сыпной тиф и педикулез были распространенными явлениями среди пленных.

Японцы, разоруженные американцами и китайцами, были отправлены на родину.

Японские солдаты еще не знали, что домой их не отпустят. Думали, что строительство лагерей и присутствие охраны предназначены для их же защиты от китайцев, испытывавших желание отомстить.

Однако, более полумиллиона японцев было этапировано на территорию СССР вопреки предписанию Потсдамской декларации. Последующие 5 лет японские военнопленные в составе рабочих батальонов занимались тяжелой физической работой в Сибири, в плену погибло более 16 тысяч человек.

Как жили в «Сибирском плену»

Новый «спецконтингент» размещали в трудовых лагерях Сибири и Дальнего Востока, массовый завоз пленных пришелся на зимние месяцы. Первое время функционирования лагерей необходимые товары доставлялись не в полной мере. Лекарств, одежды, пропитания по-прежнему не хватало. Ухудшала ситуацию сибирская суровая зима, к которой японцы не привыкли. Самых слабых пленных репатриировали, это позволило увеличить удельный вес «трудового фонда».

Военнопленные в лагере./Фото: zaidan-zenyokukyo-com.ssl-xserver.jp

Японцев активно использовали в промышленности и на капитальном строительстве. Документ, регламентирующий взаимоотношения пленных и лагерного руководства «Положение о трудовом использовании военнопленных», устанавливал продолжительность рабочего дня в 8 часов, не менее 4 выходных в месяц.

В отдельных случаях предписанные нормы выполнялись, что помогало поддерживать людей в нормальной физической форме. Это было в интересах лагерных администраций, так как помогало решать производственные проблемы за счет дешевой рабочей силы — резиденты лагерей полностью окупали свое жизнеобеспечение, а также приносили денежную прибыль. Но на деле организация рабочего процесса отличалась от предписаний.

Трудовой день обычно длился не менее 10 часов, в некоторых случаях достигал и 14, известны случаи, когда перерыв между приемами пищи составлял 12 часов. Время, потраченное на поход к месту работы, не считалось как «рабочее». А между тем многим батальонам необходимо было преодолевать большие расстояния пешком — от 8 до 17 км. Устанавливались завышенные планы выработки, которые не выполнялись из-за плохого содержания пленных и их нежелания работать в неволе. В январе 1946 все лагеря с незаконно интернированными японцами трудовые нормы не выполнили. К концу года с помощью различных мер удалось повысить эти показатели, в их число входили денежное премиальное вознаграждение, обещания вернуть на родину, улучшение питания. Также применяли различные наказания для тех, кто плохо работал.

С помощью японцев удалось достичь значимых успехов в строительстве Байкало-Амурской магистрали

Японцы на строительстве железной дороги Тайшет-Братск./Фото: irkipedia.ru

Первый поезд по железной дороге Тайшет-Братск был запущен в 1951 году. Тайшет — начальный пункт Байкало-Амурской магистрали, одной из крупнейших в мире. В ее строительстве решающее участие принимали заключенные лагеря №7, который располагался близ города. Руководство стремилось закончить строительство как можно скорее, что способствовало ошибкам, снижению качества работ. Негативно сказывалась на результате плохое содержание заключенных, которые часто болели или просто не хотели работать. Но использование дешевой рабсилы все же позволило существенно продвинуться в реализации амбициозного проекта.

При строительстве дороги Тайшет-Братск пленные работали по 10 часов в сутки. Участники батальонов поступали на работы в прежнем составе, какой был в Квантунской армии, подразделения не расформировывали, оставляли и командиров. Пленные прорубали просеки, возводили насыпь под железную дорогу, укладывали железнодорожное полотно. К работе японцы приступили прежде, чем им организовали жилье — первое время они ночевали в палатках, позже им приказывали рыть для себя землянки.

Руками японцев строились сибирские города

В период с 45 по 50 годы узниками лагерей было построено множество зданий, которые сформировали современный облик сибирских городов. В Иркутске японцы укладывали первые трамвайные рельсы, строили депо. Возвели здания городской больницы, жилых домов по улице Ленина, администрации экономического городского комитета по улице Пролетарской.

В Хабаровске силами военнопленных построены стадион «Динамо» и благоустроен одноименный парк. В этот список входит ансамбль на главной площади им. Ленина, который увенчало здание высшей партийной школы. Архитектура здания было отмечено Сталинской премией.

Высшая партийная школа в Хабаровске./Фото: upload.wikimedia.org

Еще один знаковый объект, к строительству которого причастны японцы, — театр оперы и балета им. Навои в Ташкенте. В 2015 году в столице Узбекистана побывал японский премьер-министр Синдзо Абэ, перед визитом которого на реконструированном здании поменяли табличку. Прежний советский образец информировал лишь о годах строительства и архитекторе. На новой табличке есть пояснение, что в строительстве здания приняли участие японские граждане, депортированные с Дальнего Востока.

Бывшие пленные вернулись из СССР домой./Фото: warspot-asset.s3.amazonaws.com

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110218/37793/

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post498151739/