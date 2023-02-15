"ПЛАНЕТА ТОЛСТЯКОВ"ИВАНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 7–8 ЧАСТЬ.



Впервые " Планетой толстяков" мою коллекцию назвал в 2000 годах (подсказала московская журналистка Л. Уразова). Продолжаю работать над этой серией, благо темы из жизни неисчерпаемы. Сами персонажи, конечно, меняются внешне и внутренне, как мне кажется. Многие темы беру из своей жизни: служба на Флоте, учеба в музыкальной школе, ну и вокруг всего хватает. Работаю много и с удовольствием, получая удовольствие от самого процесса. За это время написал более 3000 работ. С 2006 года начал делать куклы, если их можно так назвать. Для того, чтобы не приедалось писание картин, отставляю и вырезаю фигуры, скульптурки и тоже с легким гротеском, без злобы . Все мои работы, я надеюсь, с доброй иронией, а толстяки потому, что они большие и добрые.





















































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Впервые " Планетой толстяков" мою коллекцию назвал в 2000 годах (подсказала московская журналистка Л. Уразова). Продолжаю работать над этой серией, благо темы из жизни неисчерпаемы. Сами персонажи, конечно, меняются внешне и внутренне, как мне кажется. Многие темы беру из своей жизни: служба на Флоте, учеба в музыкальной школе, ну и вокруг всего хватает. Работаю много и с удовольствием, получая удовольствие от самого процесса. За это время написал более 3000 работ. С 2006 года начал делать куклы, если их можно так назвать. Для того, чтобы не приедалось писание картин, отставляю и вырезаю фигуры, скульптурки и тоже с легким гротеском, без злобы . Все мои работы, я надеюсь, с доброй иронией, а толстяки потому, что они большие и добрые.























































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498155442/