Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

"ПЛАНЕТА ТОЛСТЯКОВ"ИВАНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 7–8 ЧАСТЬ.

Хостинг картинок yapx.ru
Впервые " Планетой толстяков" мою коллекцию назвал в 2000 годах (подсказала московская журналистка Л. Уразова). Продолжаю работать над этой серией, благо темы из жизни неисчерпаемы. Сами персонажи, конечно, меняются внешне и внутренне, как мне кажется. Многие темы беру из своей жизни: служба на Флоте, учеба в музыкальной школе, ну и вокруг всего хватает. Работаю много и с удовольствием, получая удовольствие от самого процесса. За это время написал более 3000 работ. С 2006 года начал делать куклы, если их можно так назвать. Для того, чтобы не приедалось писание картин, отставляю и вырезаю фигуры, скульптурки и тоже с легким гротеском, без злобы . Все мои работы, я надеюсь, с доброй иронией, а толстяки потому, что они большие и добрые.

Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru

*******************

Хостинг картинок yapx.ru
Впервые " Планетой толстяков" мою коллекцию назвал в 2000 годах (подсказала московская журналистка Л. Уразова). Продолжаю работать над этой серией, благо темы из жизни неисчерпаемы. Сами персонажи, конечно, меняются внешне и внутренне, как мне кажется. Многие темы беру из своей жизни: служба на Флоте, учеба в музыкальной школе, ну и вокруг всего хватает. Работаю много и с удовольствием, получая удовольствие от самого процесса. За это время написал более 3000 работ. С 2006 года начал делать куклы, если их можно так назвать. Для того, чтобы не приедалось писание картин, отставляю и вырезаю фигуры, скульптурки и тоже с легким гротеском, без злобы . Все мои работы, я надеюсь, с доброй иронией, а толстяки потому, что они большие и добрые.
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498155442/

15.02.2023 - Posted by | Креатив...

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