Самые интересные факты о пионах, которые должен знать каждый любитель этих нежных цветов

Ничто не заставляет улыбаться так, как свежий букет любимых цветов, пишет Country Living. Любители пионов знают эти 12 фактов.

А вы? Проверьте себя!

1. Они могут вырастать до ОЧЕНЬ больших размеров.

Пионы могут вырасти до 30,5 см в зависимости от разновидности!

2. Пионы являются частью многих традиций.

Пионы – цветочный символ Китая, цветок штата Индиана и символ 12-летного юбилея со дня свадьбы.

3. У вас должны быть пионы в свадебном букете, потому что…

…они считаются символом удачи и счастливого брака!

4. Пионы любят калий.

Калий необходим для здоровья стебля и для борьбы с болезнями.

5. Как только вы посадите пионы в своем саду…

… они могут прожить до ста лет!

6. Пионы бывают разных оттенков.

Пион бывают всех цветов, кроме синего.

7. Они, как правило, привлекают…

…МУРАВЬЕВ. Муравьи любят пионы из-за нектара, который образуется на внешней стороне бутонов.

8. «Розы размером с капусту».

Так исследователь Марко Поло описал пионы, когда увидел их в первый раз.

9. Когда-то они считались целебными.

В древние времена пионы, как полагали, лечили головные боли и помогали при астме.

10. Знаменитости тоже их обожают!

Вот несколько из них: Хиллари Дафф, Дрю Бэрримор, Гвинет Пэлтроу.

11. Родом они из…

…Азии, Южной Европы и Западной Америки.

12. И если вы хотите завоевать любовь дамы…

…вам просто нужно отправить ей такой букет.

А какие цветы любите вы?

Источник: adfave.xyz

Источник: https://you-journal.ru/life/interesting/samye-interesnye-fakty-o-pionah-kotorye-dolzhen-znat-kazhdyj-lyubitel-etih-nezhnyh-tsvetov?fbclid=IwAR30j8ga0wnEeHXCi5VanK9GJoVJlUpHuz5CIy7wQort6lecS2PlmFzQscY