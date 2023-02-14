Самые интересные факты о пионах, которые должен знать каждый любитель этих нежных цветов
Ничто не заставляет улыбаться так, как свежий букет любимых цветов, пишет Country Living. Любители пионов знают эти 12 фактов.
А вы? Проверьте себя!
1. Они могут вырастать до ОЧЕНЬ больших размеров.
Пионы могут вырасти до 30,5 см в зависимости от разновидности!
2. Пионы являются частью многих традиций.
Пионы – цветочный символ Китая, цветок штата Индиана и символ 12-летного юбилея со дня свадьбы.
3. У вас должны быть пионы в свадебном букете, потому что…
…они считаются символом удачи и счастливого брака!
4. Пионы любят калий.
Калий необходим для здоровья стебля и для борьбы с болезнями.
5. Как только вы посадите пионы в своем саду…
… они могут прожить до ста лет!
6. Пионы бывают разных оттенков.
Пион бывают всех цветов, кроме синего.
7. Они, как правило, привлекают…
…МУРАВЬЕВ. Муравьи любят пионы из-за нектара, который образуется на внешней стороне бутонов.
8. «Розы размером с капусту».
Так исследователь Марко Поло описал пионы, когда увидел их в первый раз.
9. Когда-то они считались целебными.
В древние времена пионы, как полагали, лечили головные боли и помогали при астме.
10. Знаменитости тоже их обожают!
Вот несколько из них: Хиллари Дафф, Дрю Бэрримор, Гвинет Пэлтроу.
11. Родом они из…
…Азии, Южной Европы и Западной Америки.
12. И если вы хотите завоевать любовь дамы…
…вам просто нужно отправить ей такой букет.
А какие цветы любите вы?
Источник: adfave.xyz
Источник: https://you-journal.ru/life/interesting/samye-interesnye-fakty-o-pionah-kotorye-dolzhen-znat-kazhdyj-lyubitel-etih-nezhnyh-tsvetov?fbclid=IwAR30j8ga0wnEeHXCi5VanK9GJoVJlUpHuz5CIy7wQort6lecS2PlmFzQscY
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