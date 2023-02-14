Лучший наряд Аделаиды. Нищая девочка снялась босой, застеснявшись дырявой обуви
Это – очень трогательная история. На снимке – миловидная девочка. Да, немножко замарашка, но лицо приятное, глаза умные, держится с достоинством – хотя в 1901 году в бедных районах редко видели камеры и обычно настороженно относились к ним. Аделаида в шляпке, но при этом босая. Ей было стыдно за свою обувь. Однако фотограф снял и дырявые ботинки без шнурков – ту единственную пару, что была у девочки.
Как историку, мне всегда нравилось изучать быт и порядки общества в разные эпохи, а не всевозможные великие достижения.
Снимок Аделаиды Спрингетт, сделанный в 1901 году в Лондоне на Дорсет-стрит (это там, где буквально несколько лет назад нанес свой последний удар Джек Пoтрoшитель), непонятным образом приковывает внимание и заставляет сопереживать. Что стало с девочкой из очень бедной (и очень несчастной) семьи?
Впервые такое вижу, но люди (обычные пользователи сети, даже не профессиональные историки) перелопатили уйму архивных документов, чтобы восстановить историю Аделаиды Спрингетт. В первую очередь, это записи во всевозможных книгах учета – в Лондоне даже в те далекие времена с этим было довольно строго.
Выяснилось, что Аделаида родилась в феврале 1893 года (то есть ей 8 лет на фото). Отца звали Уильям, мать Маргарет и они были бедными уличными торговцами. Свои товары – преимущественно овощи и фрукты, иногда мясо – возили на тележке. Дети тоже помогали, продавали хворост.
К сожалению, все разладилось. Семья потеряла трех дочерей: близняшек при рождении и Сюзанну в возрасте четырех лет. У Аделаиды был старший брат. Что случилось с отцом трудно сказать, но на момент появления снимка в 1901 году мать с детьми уже жили в унылой ночлежке для бездомных, которую содержала христианская благотворительная организация «Aрмия спасения».
Там их и запечатлел фотограф Хорас Уорнер. Он хорошо известен своими снимками лондонских бедняков, сделанных для привлечения внимания общества к серьезной социальной проблеме.
Если хотите лучше узнать, как жили бедные люди чуть больше века назад, обязательно почитайте мой пост с сильными кадрами из ночлежек начала 1900-х годов. Что касается Аделаиды Спрингетт, её путь не без труда, но удалось отследить. Ей было 14, когда от хронического aлкoгoлизмa не стало матери.
При поддержке благотворительной информации девочка попала в школу. По жизни ей помогал брат. Она много работала: и торговкой, и служанкой в доме, где жили русские эмигранты.
Аделаида вышла замуж и прожила долгую, хотя и вполне рядовую жизнь. Она дожила до 93-х лет, не оставив после себя известной родни. Зато сохранились снимки девочки, которой было так неловко из-за дырявой обуви, что она предпочла сфотографироваться босой. И, кстати, квартира с двумя спальнями на пресловутой бедняцкой Дорсет-стрит в Лондоне сейчас стоит больше 2 миллионов фунтов.
Источник: https://chitaj.net/luchshij-naryad-adelaidy-nishhaya-devochka-snyalas-bosoj-zastesnyavshis-dyryavoj-obuvi/?fbclid=IwAR2WAy0bxCqr9DWVTdonJZUG3Au1RuUSWZLpfukuz_LVg3spRcGIi5G4Xuo
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