КАРТИНЫ-ИЛЛЮЗИИ ОКТАВИО ОКАМПО (OCTAVIO OCAMPO)



Октавио Окампо (Octavio Ocampo) — художник-сюрреалист, создает работы, как правило с скрытым смыслом, в стиле метаморфоз, умея гармонично сочетать реалистичные, сюрреалистичные и метаморфозные зашифрованные образы, часто с религиозной символикой. А раскрыть замысел художника можно, если внимательно приглядеться к его картинам иллюзиям, и увидеть как спрятанное изображение из одного образа плавно переходит в другой, что передаёт философию Octavio Ocampo, которая заключается в том, что человечество и мир живет в параллельных вселенных.



Октавио Окампо (Octavio Ocampo) родился 28 марта 1943 г., Селая, Мексика в семье мексиканских художников и дизайнеров. Вначале учился в Школе живописи и скульптуры (1961 -1965гг.), а несколько позже получил образование в Институте изящных искусств Мехико и Художественном институте Сан-Франциско, который окончил в 1974 году.



Октавио Окампо также работал как художник-декоратор, театральный художник и художник кино, создав декорации к более чем 120 американским и мексиканским фильмам. С 1976 г. художник посвятил себя исключительно живописи и скульптуре.







Octavio Ocampo принимал участие как в коллективных так и в персональных выставках в Мексики, Канады, США, в странах Латинской Америки, Западной Европе и в арабских странах. Как многие мексиканские художники 20 в., он также создавал монументальные настенные росписи, украшая Технологический институт и мэрию Селая), Национальный дворец в Мехико и др.





Работы Октавио Окампо находятся в крупнейших коллекциях Мексики, в Европе у покойной Флоренс Гулд, у короля Испании который также является большим поклонником художника. А в г. Селая, на родине художника, создан музей Октавио Окампо, а сам художник проживает в Тепостлане, к северу от Мехико, который считается одним из самых волшебных мест на земле.

















Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498127785/