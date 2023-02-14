Николлетто

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КАРТИНЫ-ИЛЛЮЗИИ ОКТАВИО ОКАМПО (OCTAVIO OCAMPO)

Хостинг картинок yapx.ru
Октавио Окампо (Octavio Ocampo) — художник-сюрреалист, создает работы, как правило с скрытым смыслом, в стиле метаморфоз, умея гармонично сочетать реалистичные, сюрреалистичные и метаморфозные зашифрованные образы, часто с религиозной символикой. А раскрыть замысел художника можно, если внимательно приглядеться к его картинам иллюзиям, и увидеть как спрятанное изображение из одного образа плавно переходит в другой, что передаёт философию Octavio Ocampo, которая заключается в том, что человечество и мир живет в параллельных вселенных.

Хостинг картинок yapx.ru
Октавио Окампо (Octavio Ocampo) родился 28 марта 1943 г., Селая, Мексика в семье мексиканских художников и дизайнеров. Вначале учился в Школе живописи и скульптуры (1961 -1965гг.), а несколько позже получил образование в Институте изящных искусств Мехико и Художественном институте Сан-Франциско, который окончил в 1974 году.
Хостинг картинок yapx.ru
Октавио Окампо также работал как художник-декоратор, театральный художник и художник кино, создав декорации к более чем 120 американским и мексиканским фильмам. С 1976 г. художник посвятил себя исключительно живописи и скульптуре.
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Octavio Ocampo принимал участие как в коллективных так и в персональных выставках в Мексики, Канады, США, в странах Латинской Америки, Западной Европе и в арабских странах. Как многие мексиканские художники 20 в., он также создавал монументальные настенные росписи, украшая Технологический институт и мэрию Селая), Национальный дворец в Мехико и др.
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Работы Октавио Окампо находятся в крупнейших коллекциях Мексики, в Европе у покойной Флоренс Гулд, у короля Испании который также является большим поклонником художника. А в г. Селая, на родине художника, создан музей Октавио Окампо, а сам художник проживает в Тепостлане, к северу от Мехико, который считается одним из самых волшебных мест на земле.
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498127785/

14.02.2023 - Posted by | Креатив...

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