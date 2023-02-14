В мире празднуют День святого Валентина….. \ День всех влюбленных 2023: в Израиле и в мире.

Уличный продавец в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Палестинец везет плюшевого медведя в городе Газа

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Третьяковский проезд в Москве, украшенный ко Дню всех влюбленных

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Пара целуется перед "Стеной любви" в Париже

Фото: Chesnot/Getty Images

Витрина магазина в Дублине

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Красноухий лемур в сафари-парке в Шотландии

Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Женщины продают воздушные шары на рынке в Маниле, Филиппины

Фото: АР/ТАСС

Сотрудник таможенной службы США проверяет цветы из Южной Америки в международном аэропорту Майами

Фото: EPA/Vostock-photo

Массовая церемония бракосочетания в Маниле

Фото: АР/ТАСС

Инсталляции в морском порту Бостона

Фото: Jessica Rinaldi/The Boston Globe via Getty Images

Продажа цветов в Калькутте, Индия

Фото: ЕРА/ТАСС

Украшенная красными розами лестница в торговом центре в Чунцине, Китай

Фото: Chen Chao/China News Service/VCG via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6151/63688

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День всех влюбленных 2023: в Израиле и в мире.

Фото: Associated Press, Flash90

14 февраля во многих странах празднуется День Святого Валентина, День всех влюбленных. В Израиле этот праздник не принимает такого размаха, как в католических странах, а праздничная атмосфера создается в основном за счет рекламы подарков для возлюбленных.

В День всех Влюбленных дамам традиционно рекомендован красный цвет, а мужчинам следует не забывать дарить своим подругам алые цветы и шоколадки. Обмен "валентинками", открытками с признаниями в любви, также приветствуется.

Католическая церковь отнюдь не потворствует легкомысленности в этот день. Священники рекомендуют относиться ко Дню Святого Валентина, как ко дню семьи – настоящей или будущей.

Примечательно, что данный праздник отмечают не только в Европе и Америке, но и в Азии. Так, например, День всех влюбленных "прижился" в коммунистическом Китае.

В мусульманских странах, как правило, открытое празднование Дня Святого Валентина запрещается или, по крайней мере, не приветствуется. Причем порой это зачастую касается даже курортных зон в странах ислама. Но на рынках и во многих магазинах продаются предметы с атрибутикой Дня всех влюбленных.

Бухарест, Румыния

Манила, Филиппины

Манила, Филиппины

Манила, Филиппины

Бухарест, Румыния

Киев, Украина

Бейт Ханина, Израиль

Манила, Филиппины

Манила, Филиппины

Манила, Филиппины

Наблус, Израиль

Белый дом, Вашингтон, США

Даниэль (30) и Иден (23) из Нетании обручились в День святого Валентина в отеле Setai, Израиль

Бейт Ханина, Израиль

Бейт Ханина, Израиль

Лондон, Великбритания

Бухарест, Румыния

Бухарест, Румыния

Манила, Филиппины

Манила, Филиппины

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/14feb2023/vd_120.html