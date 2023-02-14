Бразильский карнавал для детей и беременных.

Фото: Associated Press

17-25 февраля в Рио-де-Жанейро будет проходить ежегодный карнавал, сопровождаемый состязаниями и шествиями школ самбы.

Накануне большого карнавала на улицы Рио и других городов Бразилии для участия в праздничных шествиях выходят семьи с детьми и молодые женщины, которым в этом году предстоит стать матерями.





Источник: https://www.newsru.co.il/photo/14feb2023/brazil_113.html