Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Бразильский карнавал для детей и беременных.

Фото: Associated Press

17-25 февраля в Рио-де-Жанейро будет проходить ежегодный карнавал, сопровождаемый состязаниями и шествиями школ самбы.

Накануне большого карнавала на улицы Рио и других городов Бразилии для участия в праздничных шествиях выходят семьи с детьми и молодые женщины, которым в этом году предстоит стать матерями.


Источник: https://www.newsru.co.il/photo/14feb2023/brazil_113.html

14.02.2023 - Posted by | Праздник....

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