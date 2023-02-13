Шалости перспективы: занятные снимки, в которые надо вглядеться

Тени и перспектива на снимках любят играть с нашим воображением и показывать глазам то, чего на самом деле нет. В данном подборке можно поглядеть именно такие хитрые кадры, в которые надо вглядеться, дабы понять где же спрятался подвох.

Эстонский метатель копья Магнус Кирт пронзил себя

Куда пропала часть ноги?



Очень длинная лапша



Ещё одни загадка ног



Показалось



Видите нож?



Травяные штаны



Собака с руками



Летающая голова



Так просто с ногами здесь не разберёшься



Что-то не так с их ногами



Когда мечтал стать космонавтом



Четырёхрукий



Что за пасть?



Слишком мускулистый



Ни один кот не пострадал



Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки?



Источник: https://nevsedoma.com.ua/570762-%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%