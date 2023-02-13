Что скрывает Стена ревности, или Самая большая глупость и грязная семейная драма в Ирландии

В ирландском графстве Уэстмит, на берегу живописного озера Лох-Эннелл, есть небольшой городок Маллингар. Недалеко от него находится одна из самых странных достопримечательностей страны — поместье Belvedere House. Оно скрывает в себе поразительно безумное сооружение, которое получило название «Стена ревности». Трёхэтажное здание, напоминающее руины старого готического замка, было построено Робертом Рочфортом, амбициозным аристократом, который возвёл ревность и месть в культ. Стена хранит в себе тайну об одной из самых грязных семейных ссор за всю историю Ирландии.

Брак по расчёту

Всё началось в 1736 году, когда амбициозный аристократ Роберт Рочфорт, 1-й граф Бельведер, решил жениться во второй раз. Первый брак графа закончился трагедией — молодая супруга, Элизабет Тенисон, скончалась от оспы всего год спустя после их свадьбы. В жёны Рочфорт выбрал совсем юную 16-летнюю девушку по имени Мэри Моулсворт. Она пользовалась огромной популярностью в свете. Мэри очень не хотела этого брака, но её семье было всё равно. Конечно, какая честь — столь могущественный и богатый аристократ почтил своим вниманием их скромную дочь. Свадьба всё же состоялась.

Роберт Рочфорт, первый граф Бельведер.

Сначала было всё относительно хорошо. Граф уделял молодой супруге достаточно внимания, у них родились двое прекрасных детей. Однако Роберт Рочфорт не особо любил тихую семейную жизнь и всё чаще оставлял Мэри в одиночестве. После рождения ещё двоих детей, он вообще потерял к жене всяческий интерес и уехал. Граф стал вести холостяцкий образ жизни, развлекаясь при королевских дворах Лондона и Дублина. Его жена, тем временем, оставалась одна с детьми.

Мэри Моулсворт, леди Рочфорт.

«Злой граф»

Ближайшим соседом по поместью был брат Роберта, Артур. Мэри часто ездила к нему в гости, чтобы пообщаться в кругу взрослых. Несчастную одинокую женщину, многодетную мать, понял бы в этом случае любой. Только не ревнивый супруг. После того как к нему дошли слухи об этом, он моментально обвинил жену в неверности и потребовал развода. То, что случилось дальше, по сей день покрыто мраком тайны. Исследователи говорят, что письменные источники содержат признание Мэри в измене, а вот Артур всё категорически отрицал. Только историки уверены, что женщина признала свою вину под принуждением, потому как граф только в этом случае мог начать бракоразводный процесс с опостылевшей половиной.

Стена ревности.

Бегство Артура из страны помешало Рочфорту получить столь желанный развод и жениться, как поговаривали, на новой пассии. Граф был в ярости и решил в таком случае избавиться от супруги иным образом. Он сделал её пленницей в шотландском семейном поместье в Голстауне на всю оставшуюся жизнь. За свои действия впоследствии Рочфорт получил не очень приятное прозвище «Злой граф». Некоторое время они ещё жили под одной крышей, но Роберт выходил из себя всякий раз, едва лишь завидев фигуру Мэри. Граф переехал в Ирландию и построил там новый дом — Бельведер-хаус, туда он увёз своих детей, а супругу оставил в Голстауне, превратив её пристанище в настоящую тюрьму.

Бельведер-хаус.

Бесправная пленница

Прислуживавшим Мэри Рочфорт слугам было приказано не разговаривать с ней. Детям не разрешалось видеться с матерью. Тридцатилетнее заключение превратило молодую красивую женщину в сумасшедшую старуху. Она даже не узнавала собственных детей. В 1774 году, после смерти отца, несчастную освободил старший сын Джордж. Мэри никого не узнавала, бродила по дому и разговаривала с портретами. Ей было настолько плохо в поместье своего покойного мужа тирана, что сын решил отправить её на лечение во Францию. Там Мэри стало немного лучше, она ушла в монастырь, стала монахиней. Остаток жизни прожила отшельницей. Своей дочери она сказала, что всегда была верна отцу своих детей.

Исследователи выяснили некоторые подробности этой некрасивой истории. Роберт Рочфорт всегда был не очень приятным человеком. Он унаследовал свои земли и титул, когда ему было 23 года. Очевидно, деньги и власть настолько сильно ударили ему в голову, что он стал вести себя с окружающими просто ужасно. Он унижал свою мать и братьев, а также обеих жён. Мужчина привык получать в этой жизни всё на блюдечке и гораздо быстрее других. Это превратило его в жестокого тирана. Относительно близкие отношения у Роберта были только с его братом Джорджем. Его же и называют главным автором наговора на Мэри.

Стена ревности

Что двигало Джорджем Рочфортом до конца неясно. Возможно, он был зол, поскольку надеялся унаследовать состояние бездетного брата, а тут появилась Мэри и родила четверых детей? Может быть, он делал ей предложение раньше Роберта, но получил отказ? Он ведь не был для её семьи столь выгодной партией, как его брат. Вполне вероятно, что он просто был таким же злобным, как и Роберт. Братья стали соперниками, которые старались превзойти друг друга. Джорджу это в некоторой степени удалось, возведя рядом с домом брата величественный особняк Туденхэм, который был гораздо больше и роскошнее Бельведера. За это Роберт его просто возненавидел и перестал общаться.

Туденхем.

Снедаемый завистью, он выстроил огромную стену, чтобы не видеть огромный и прекрасный Туденхем. Это странное сооружение получило название Стена ревности, потому что, похоже, это была главная движущая эмоция Роберта в жизни. Он завидовал популярности своей молодой жены, завидовал младшему брату, завоевавшему внимание супруги, завидовал новому особняку второго своего брата, Джорджа. Роберт Рочфорт казался или был человеком, который просто не умеет ладить с людьми.

Роберт Рочфорт отгородился от брата Стеной ревности.

Мстительный Рочфорт не только запер свою жену, превратив её дом в настоящую тюрьму. Он сделал всё от него зависящее, чтобы уничтожить своего брата Артура. Граф подал на него в суд, предъявив иск на огромную по тем временам сумму в 2000 фунтов. Тот, естественно, заплатить долг не смог и был брошен в долговую тюрьму. Там он и умер.

Возмездие настигло графа Рочфорта внезапно. 13 ноября 1774 года его бездыханное тело было найдено прямо у порога дома. Причиной смерти послужила травма черепа. Кто-то считает, что это было убийство, но официальной версией стал несчастный случай. Большинство подумало, что Роберт прогуливался, поскользнулся и упал, ударившись о камень. Столь бесславным, но лёгким был конец жестокого тирана, «злого графа».

Всё, что осталось от жуткой семейной драмы — это Стена ревности на территории Бельведер-хаус.

Неприятная история ещё долго обсуждалась во всех аристократических гостиных Ирландии и стала одним из величайших социальных скандалов 18-го века. Стена ревности на территории Бельведер-хаус — это всё, что осталось от этой грязной семейной драмы, поскольку Туденхэм был заброшен после Первой мировой войны и теперь представляет собой всего лишь руины. Сегодня дурная слава «злого графа» ежегодно привлекает в Бельведер-хаус десятки тысяч посетителей.

Аристократы весьма часто бывали излишне эксцентричными, но иногда это качество приносило другим благо.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100223/55478/