Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ПЛЕТЁНЫЕ КАРТИНЫ ОТ АЛЕКСИ ТОРРЕСА (ALEXI TORRES)

Хостинг картинок yapx.ru

Плетёные картины от Алекси Торреса (Alexi Torres)
Алекси Торрес (Alexi Torres) – кубинский художник, решивший именно таким творческим способом рассказать миру о своём отношении к экологическим проблемам. Алекси изображает символы эпохи: это и знаменитые люди, и предметы, и памятные места. Но делает их из таких хрупких природных материалов, как перья, волокна, листья… Так он хочет сказать своим зрителям, что все мы, независимо от статуса и ранга, созданы природой. А это значит, должны беречь её и любить.
Алекси Торрес родился в 1976 году в Бермехо, небольшой деревне примерно в 70 милях к юго-востоку от Гаваны, Куба. В 1989-1991 годах он учился в Escuela Provicial de Artes в Матанзасе и 1991-1995 годах в Escuela Nacional de Artes в Гаване. Торрес провел множество персональных и групповых выставок в США и за рубежом.
В 2003 году художник переехал с Кубы в Соединенные Штаты, где он работает в Атланте.

Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498058453/

13.02.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

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