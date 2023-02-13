ПЛЕТЁНЫЕ КАРТИНЫ ОТ АЛЕКСИ ТОРРЕСА (ALEXI TORRES)

Плетёные картины от Алекси Торреса (Alexi Torres)

Алекси Торрес (Alexi Torres) – кубинский художник, решивший именно таким творческим способом рассказать миру о своём отношении к экологическим проблемам. Алекси изображает символы эпохи: это и знаменитые люди, и предметы, и памятные места. Но делает их из таких хрупких природных материалов, как перья, волокна, листья… Так он хочет сказать своим зрителям, что все мы, независимо от статуса и ранга, созданы природой. А это значит, должны беречь её и любить.

Алекси Торрес родился в 1976 году в Бермехо, небольшой деревне примерно в 70 милях к юго-востоку от Гаваны, Куба. В 1989-1991 годах он учился в Escuela Provicial de Artes в Матанзасе и 1991-1995 годах в Escuela Nacional de Artes в Гаване. Торрес провел множество персональных и групповых выставок в США и за рубежом.

В 2003 году художник переехал с Кубы в Соединенные Штаты, где он работает в Атланте.



























































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498058453/