«Даром только птички поют» Федор Шаляпин на сцене и в жизни

150 лет назад, 13 февраля 1873 года, родился оперный певец и первый народный артист Советской России Федор Шаляпин. Как сложилась жизнь и карьера артиста — в фотогалерее «Ъ».

Федор Шаляпин родился в 1873 году в крестьянской семье. Его отец служил писарем в городской управе. Певец потом говорил друзьям, что, несмотря на запись в паспорте «крестьянин», отродясь не умел косить. Отец Шаляпина надеялся, что сын станет владельцем собственной мастерской, и потому отдал Федора в учение его крестному — сапожнику, затем в токарную мастерскую и учеником столяра. Однако ни одна из этих затей не увенчалась успехом

Фото: ТАСС

Начало певческой карьеры было не блестящим: из церковного хора Федора Шаляпина выгнали по просьбам прихожан, не переносивших его дисканта. А когда он позднее пошел наниматься в хористы вместе со своим приятелем Алексеем Пешковым, принятым оказался именно будущий писатель, а Шаляпину отказали

На фото: писатель Максим Горький (слева) грозит метлой певцу Федору Шаляпину (справа)

Во время первой удачной попытки найма в хористы антрепренер Семенов-Самарский предложил Федору Шаляпину только 15 руб. в месяц. Но во время гастролей певцу удалось проявить себя настолько хорошо, что антрепренер даже устроил ему бенефис, во время которого публика собрала для Шаляпина 50 руб. За эту сумму артист вызвался прочесть стихи, чтобы заполнить паузу. Однако на середине стихотворения он забыл текст, махнул рукой и, объявив: «Я забыл», отправился за кулисы. Публика была в восторге, поскольку все решили, что перед ними выступает комик. Восторженные зрители кричали: «Бис!»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1895 году Федора Шаляпина пригласили в Мариинский театр, где предложили контракт на три года и 200 руб. в месяц. Однако этого не хватало для жизни в Петербурге. Артист голодал, выпрашивал деньги у поклонников и пытался взять за каждое выступление как можно больше. Спустя год он перешел в частную московскую оперу Саввы Мамонтова, где ему предложили 7,2 тыс. руб. в год. Однако сотрудничество Шаляпина с Мамонтовым и его театром продлилось сравнительно недолго

На фото: Федор Шаляпин с женой Иолой и дочерьми Лидией и Ириной

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В императорский Большой театр Шаляпин пришел уже в качестве признанной звезды и, естественно, потребовал себе самых высоких гонораров за выступление. Когда театр гастролировал в 1899 году в Париже, ложи на «Бориса Годунова» с участием Шаляпина перекупались по фантастической цене — 2 тыс. франков или 1 тыс. руб.

На фото: Федор Шаляпин в роли Бориса Годунова на сцене Большого театра

Фото: ТАСС

Артист был дважды женат. Первой женой в 1898 году стала итальянская балерина Иола Торнаги (на фото). В этом браке у Шаляпина родились шестеро детей, что не помешало певцу завести роман с Марией Петцольд, которая официально стала его женой только в 1927 году. С первой семьей Шаляпин жил в Петербурге, со второй — в Москве. От второй жены у певца были три дочери

Фото: ТАСС

«Слухи о невыносимом характере моем проникли и за пределы театра, в публику, которую — хлебом не корми, дай только ей осудить кого-нибудь. Разрасталась и легенда о моем пьянстве, говорилось, что дома я бью людей самоваром, сундуками и разной тяжелой мебелью»

В 1918 году артист стал художественным руководителем Мариинского театра, ему было присвоено звание Народного артиста РСФСР

На фото: Федор Шаляпин в роли Мельника в опере Даргомыжского «Русалка»

Фото: ТАСС

В 1922 году Федор Шаляпин эмигрировал во Францию. Ему удалось увезти почти всю свою художественную коллекцию, а она была очень солидной. Шаляпин любил искусство, дружил с многими художниками, часто получал живопись в подарок или специально заказывал ее

На фото: Федор Шаляпин с женой Иолой и детьми на пляже в Италии

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В мае 1927 года в журнале «ВСЕРАБИС» вышла статья, обвиняющая Шаляпина в поддержке белогвардейцев. В ней говорилось о пожертвовании детям эмигрантов, которое певец сделал после одного из выступлений

На фото: Федор Шаляпин с дочерью Мариной за роялем

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В августе 1927 года Федора Шаляпина лишили звания Народного артиста и права возвращаться в СССР

На фото: певец со своим сыном Борисом

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Артист умер 12 апреля 1938 года в Париже от лейкоза. Федора Шаляпина похоронили на столичном кладбище Батиньоль. Только в 1984 году его сыну удалось добиться перезахоронения праха артиста в Москве на Новодевичьем кладбище

На фото: 29-летний Федор Шаляпин около дома на Рыбнорядской улице в Казани, где он родился

Фото: ТАСС

В июне 1991 года было отменено постановление Совнаркома РСФСР «О лишении Ф. И. Шаляпина звания "Народный артист"» как необоснованное

На фото: Федор Шаляпин в роли Галицкого в опере Бородина «Князь Игорь»

Фото: ТАСС

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/2126153?from=multimedia_1#id985397