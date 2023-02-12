Последствия землетрясения в Турции. Фоторепортаж израильского журналиста
Фото: Eric Marmor/Flash90
В эти дни израильский фотожурналист Эрик Мармор находится на юге Турции, где жертвами мощных землетрясений стали десятки тысяч людей. Его снимки за прошедшую неделю публиковали многие израильские и зарубежные СМИ.
Мармор снимает не только руины. На его фотографиях люди, перенесшие катастрофу и оставшиеся без жилья; спасатели, в том числе израильские, которые продолжают разбирать завалы в надежде вытащить живыми тех, кто оказался под обломками зданий; медики, оказывающие помощь пострадавшим.
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Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 30000 человекУправление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) подтверждает гибель в этой стране более 24600 человек в результате серии землетрясений. мониторинговая группа SOHR заявляет о примерно 5200 погибших.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/12feb2023/turkey_marmor_115.html
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