Кто она — белая дама, похищенная аборигенами, из-за которой устроили бойню

В австралийском штате Виктория есть озеро Гиппсленд. Здесь уже почти 200 лет существует легенда о белой даме, которую похитили местные аборигены. Говорили, что несчастную женщину то ли принесли в жертву, то ли насильно выдали замуж за вождя. Первым поведал миру об этой душераздирающей истории первопроходец Ангус Макмиллан. Он утверждал, что видел пленницу своими глазами. Только ни её саму, ни её тело так и не удалось по сей день никому отыскать. Что же это было? Миф, направленный на то, чтобы под этим предлогом истреблять коренных жителей? Или правда, которую просто удалось скрыть?

История Макмиллана

Озеро Гиппсленд.

Ангус Макмиллан рассказал, что они с командой исследовали земли вокруг озера Гиппсленд, когда наткнулись на отряд аборигенов. Среди них они неожиданно увидели некую белую женщину. Группа исследователей бросилась в селение и начала его обыскивать. Они нашли множество предметов европейской одежды. Все вещи были испачканы кровью. Также они нашли тело мёртвого ребёнка. Маленький мальчик был зашит в мешок из кожи кенгуру. Британцы пришли к выводу, что произошла какая-то ужасная резня, в результате которой погибли европейцы, а несчастная белая женщина стала пленницей «безжалостных дикарей».

Ангус Макмиллан.

Макмиллан был создателем мифа о Белой женщине и виновником массовых убийств в Гиппсленде. Слева: Памятник первооткрывателю в Автралии.

Подробности стали известны чуть позже. Выяснилось, что недалеко отсюда произошло кораблекрушение судна «Британия», которое направлялось из Англии в Сидней. На борту корабля было две женщины — жена капитана и молодая девушка, которая плыла навстречу к своему жениху, некому молодому человеку по имени мистер Фрейзер. Некоторые, правда, говорили, что некая молодая дама с ребёнком сама искала убежища у местных аборигенов, спасаясь от жестокого супруга, который их избивал. Была ещё версия о том, что этой особой могла быть дочь комиссара Говарда, которая направлялась в Мельбурн. Девушке было всего 16 лет, она была черноволосой, стройной, высокой и очень красивой.

Лагерь аборигенов у озера. Холст, масло, Александр Шрамм (1813 – 1864 гг.).

Поисковая экспедиция

Слухи о том, что в плену у австралийских аборигенов, которых белые считали дикарями, находится молодая белая женщина, достигли своего пика в 1846-1847 годах. Правительство отправило поисковую экспедицию в этот район. Мужчины оставляли на деревьях прибитые носовые платки с посланием для пленницы. Написано оно было на английском и гэльском языках. Записка гласила: «Белая женщина! Вас ищет отряд вооружённых мужчин. Пожалуйста, бегите к нам, как только увидите или услышите!»

Ангус Макмиллан с двумя австралийскими аборигенами.

Несмотря на все предпринятые усилия, никакой белой женщины так и не нашли. Более того, никто даже не может точно сказать, существовала ли она на самом деле. После этого в течение нескольких лет местных жестоко и безжалостно истребляли, якобы в качестве отмщения за мифическую пленницу. Между тем, по Австралии распространился новый слух о том, что жених юной особы, мистер Фрейзер, организовал поиски и видел свою невесту в плену у аборигенов. Те, заметив белых людей, мгновенно избавились от девушки. Кто-то рассказывал, что на нескольких деревьях той части страны, где раньше не ступала нога европейца, они видели вырезанное имя «Энни Макферсон».

Резня аборигенов европейцами.

Другие поведали, что был некий чёрный мальчик, который рассказывал, что ему доводилось играть с детьми какой-то белой женщины. Её принуждали к сожительству с вождём местного племени. После этого на поиски неуловимой белой дамы отправилась ещё одна экспедиция. Они опросили всех аборигенов, живущих в районе Гиппсленда. Вождь по имени Бунгален якобы признался, что взял в жёны белую женщину.

Вождь пообещал вернуть пленницу

Группа провела долгие и трудные переговоры с вождём и он согласился отдать пленницу. Каково было их разочарование, когда им вернули труп. Туземцы оказались свидетелями кораблекрушения и вытянули умирающую женщину из воды. Когда она умерла, то стала чем-то сродни талисмана племени. Они относились к мёртвой белой даме с огромным почтением.

Ещё один монумент в честь первооткрывателя Ангуса Макмиллана.

Тогда все на некоторое время успокоились, но некоторые решили, что Бунгален их просто обманул. Скорее всего, племя перебило экипаж потерпевшего бедствие судна и забрало обеих женщин. Одна их них скончалась и они вернули её тело, а другая насильно стала супругой вождя. Аборигены не отдали её, ибо боялись, что опять начнётся резня. Газеты, тем временем, опубликовали любопытный некролог. Там было написано, что несчастная настрадалась и теперь находится в лучшем месте.

История о загадочной белой женщине стала легендой Гиппсленда.

Душераздирающая история о белой пленнице австралийских аборигенов стала в Гиппсленде настоящей легендой. На протяжении двух веков об этом писали разные авторы и передавали из уст в уста различные её версии местные. По сей день многих завораживает то облако тайны, которое покрывает всю эту историю.

Австралийским аборигенам не очень повезло — европейцы не очень бережно относились ни к их культуре, ни к ним самим. Есть на планете Земля не очень общительные племена, которым в этом плане повезло гораздо больше.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/090223/55467/