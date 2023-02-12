Город Сов

Я живу в городе сов! Это довольно смелое утверждение, но это действительно так. Место где сов можно увидеть днем без труда или ночью всего лишь подняв голову. Это мечта многих фотографов и любителей дикой природы. Город этот называется Майкоп, столица Республики Адыгея, 01 региона нашей страны, один из самых чистых и зеленых городов России. Здесь настолько хорошая экология, что совы выбрали этот город местом своего постоянного обитания. В Майкопе обитает четыре вида сов.

Сплюшка — маленькая, размером 15-20 сантиметров, сова которая по ночам издает звук похожий на сигнализацию.

Эти малыши гнездятся и размножаются в парках и городских скверах, увидеть ее можно ночью с помощью фонарей, или же днем, включив на телефоне запись ее (сплюшкиного) пения, но найти малышку не просто, она размером едва ли больше скворца, и идеально сливается с корой деревьев на которых проводит дни. Но сплюшки не постоянные жильцы Майкопа, они прилетают весной и улетают осенью, эти малыши для зимовки улетают аж в Северную Африку.

Второй представленный у нас вид, это обыкновенная Неясыть, это наверное та самая сова, которую вы себе представляеете при слове Сова.



Несмотря на то, что Обыкновенная неясыть так же зовется Серая неясыть она бывает и рыжего окраса. Глаза у неясыти черные, птица она совсем ночная, и звуки которые она издает это те самые совиные уханья " Хуу — у -уухуухууу-уу". В городе эти прекрасные птицы великолепно живут в парках и старых кладбищах, своими ухуньями пугая ночных посетителей! Увидеть днем ее сложно в силу удивительной системы маскировки. Сова не просто идеально сливается с корой дерева по окрасу, но и "днюет" она в расщепленных и обломанных стволах старых деревьев, изображая из себя обломок старого дерева. И как и некоторые её родственники любит чердаки старых домов. Я обычно нахочу неясытей с помощью других птиц, как бы странно это не звучало, сойки или сороки нередко при облете своей территории замечают неясыть и начинают галдеть в том месте. Такая активность с их стороны привлекает и наблюдателей.

Домовый сыч! Название говорит само за себя, этот вид небольших сов селится в частном секторе города, на чердаках, в сараях и других постройках.

Сычики симпатичные и полезные соседи, они активно борются с грызунами на участке, а еще умиляют соседей своим видом. Хоть есть и обратная сторона соседства, выгрести за сычами мусор с чердака это подвиг чуть меньший, чем расчистить "Авгиевы конюшни", а еще они издают реально пугающие звуки похожие то на плач маленького ребенка, то на вопли дерущихся котов или даже вой шакала.



Увидеть сычиков можно в любое время суток, они охотятся даже в полдень, я обычно замечаю их сидящими на коньке крыши или на дымовой трубе, так же они просто обожают электрические опоры , за что их нередко награждают должностью-титулом "Главный энергетик".

И в конце я расскажу о той сове которой я обязан написанием этой статьи, Ушастая сова.

Ушастая сова изначально прилетала в Майкоп для зимовки, потом количество этих сов во время зимовок стало резко увеличиваться, стали возникать скопления ушастых сов по 10-15 особей. Одним из излюбленных мест скопления ушастых сов стал наш Адыгейский Государственный Университет, что само собой наводит на аналогии со школой магии Хогвадс! Совы стали обитать во внутреннем дворике университета с ноября по март, в количестве около 20 штук. Они очень терпимы к соседству с человеком, и прекрасно уживаться со студентами и преподавателями университета, с любопытством следя, своими оранжевыми глазами, за людьми и их делами.

Более того, ушастые совы постепенно становятся постоянным видом сов в нашем городе, то есть они перестали улетать на север весной чтобы гнездиться, начали заселять сначала окрестности города, а позже и сам город. Эти удивительные птицы гнездятся не только в парках города, но и просто на улицах, причем довольно оживленных. Хотя чаще конечно отдают предпочтение различным дворам будь то жилой дом или еще лучше какое либо предприятие. У меня такое чувство, что совы тяготеют к бюджетным организациям, селятся то в электросетях, то в троллейбусном управлении, и наконец у здания полиции, что как мне кажется указывает на их тягу к организованной бюрократии и неторопливому ходу жизни!

Феноменальным является тот факт, что ушастые совы решили выводить потомство не в апреле, уже в ноябре и декабре, и к концу января мы получили совят!

Люди замечая малышей умиленно смотрят на них, эти милые пушистики днем подпускают к себе вплоть до пары метров, хотя и проявляют беспокойство. Я не рекомендую тревожить их, потому как день не их время, совята не так хорошо летают, а обнаружить себя перед воронами это верная погибель для малышей.

Часто люди видя совенка на земле пытаются его "Спасти", но это как правило не спасение а наоборот, совята в возрасте 27 — 30 дней после вылупления начинают вылезать из гнезда для исследования мира и попыток полета, так они развивают крылья и знакомятся с окружающей средой. Не забирайте совят домой их очень сложно растить, а если хотите помочь, максимум подсадите на веточку или ствол ближайшего дерева. Спасать совят стоит только если он действительно ранен или осиротел и этот факт вам подлинно известен. Но закончу с наставлениями и познакомлю Вас с семейством которое радует меня с начала 2023 г.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/gorod_sov