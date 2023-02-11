Cредневековое кладбище, ставшее музеем

В Армении есть небольшой посёлок, о котором, наверное, никто бы не знал, если бы не его кладбище. Да-да, кладбище, но этому кладбищу уже более 10 веков, а тысячи древних надгробий, стоящих здесь и называемых «хачкарами» — истинное произведение армянского искусства.

Село Норатус находится у знаменитого озера Севан, и здесь на 7 гектарах земли стоят испокон веков тысячи уникальных надгробий или точнее хачкаров, самым старым из которых уже более 1000 лет.

Попадая на территорию кладбища, ты как-будто попадаешь в музей под открытым небом, главными экспонатами которого являются древние резные надгробия. Но это не просто старые камни, покрытые мхом, а настоящие произведения искусства.

«Хачкар» в переводе с армянского дословно значит «крест-камень» или «крест на камне», хотя появились они еще во времена язычества.

Давным-давно в дохристианские времена на могилы ставили камни, просто камни. Затем начали изображать на них какие-то языческие символы, а когда в Армению пришло христианство, то на камнях появились кресты. Со временем надгробия становились больше, а кресты стали не просто рисовать, а вырезать в камне. В итоге и появились хачкары — надгробные резные камни с большим крестом в центре.

Иногда это просто крест, но гораздо чаще он изображен в виде «Дерева жизни» с ветвями и корнями. Кроме самого креста на хачкары добавляют различные орнаменты и символы, самым распространенным из которых является круглый диск под крестом, обозначающий Солнце — самый древний армянский символ.

Также на хачкарах могут быть изображены маленькие кресты, лики святых, фигурки распятия, ветки виноградной лозы, и т.д. и т.п. Тут уж на что хватит фантазии заказчика или мастера, который этот хачкар делает. И вы никогда не встретите два одинаковых хачкара, ведь каждый из них уникален и сделан по индивидуальному заказу.

Если несколько хачкаров стоят вместе, то здесь покоится одна семья или династия.

Иногда встречаются хачкары, на которых изображен не крест, а некое событие, связанное с теми, кто лежит под камнем. Вот, например, хачкар «Свадьба». Дело было в 13 веке… Играли местные свадьбу, сидели за большим столом (видите стол?), ели хлеб с шашлыком, пили вино, играли музыканты (сверху стола). И тут нагрянули монголы (слева внизу на коне) и празднику конец. Было много крови, а жениха с невестой (те что слева вверху) убили, и на их могиле поставили вот этот хачкар, который так и называется «Свадьба».

Как я уже говорил, этому кладбищу более 1000 лет и с ним связано множество легенд. По одной из них во время нашествия Тамерлана местные жители «одели» на хачкары доспехи, а сами спрятались. Хачкаров было очень много, и когда отряд Тимура увидел вдали столь огромное войско, решил не нападать на село и обошел его стороной. Вот так хачкары спасли людей от набега.

Эту и другие легенды вам поведают местные бабушки-гиды, которые здесь "дежурят" и за скромное вознаграждение проведут экскурсию и расскажут много интересного про эти хачкары.

На сегодняшний день Норатус — это самое большое кладбище хачкаров в мире, сохранившееся до наших дней. Было еще одно поболее, но его недавно сравняли с землей. Надеюсь, это трогать не будут.

Знаете, когда мне предложили посетить кладбище, то я очень скептически отнесся к этой идее. Ну зачем мне армянское кладбище? Что там интересного? Но когда приехал и увидел все своими глазами то понял, что это действительно очень интересное и уникальное место. Так что мой вам совет — будете на озере Севан, обязательно заскачите в Норатус и погуляйте по его кладбищу. Тем более, это совершенно бесплатно!

Мой авторский блог vlade-mir.livejournal.com

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/crednevekovoe_kladbische_stavshee_muzeem