Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

САД СКУЛЬПТУР. БРУНО ТОРФС (BRUNO TORFS) – СКУЛЬПТОР, ХУДОЖНИК.

Хостинг картинок yapx.ru

Этот сад скульптур полностью был уничтожен огнём, но благодаря вере и самоотверженной работе Бруно Торфс и его друзей был восстановлен. Ранее в «Саду скульптур» было представлено более 115 скульптур, а в галерее размещалось более 200 произведений искусства (которые включали картины маслом, рисунки и скульптуры поменьше). Это наследие захватывало дух, но почти всё было уничтожено во время лесного пожара 7 февраля 2009 года

Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Бруно Торфс родился в Южной Америке, но переехал в Австралию где приобрел небольшой надел земли с субальпийским лесом, в окрестности австралийской деревушки, Марисвилль, которая находится в 95 км от Мельбурна. А уже через 5 месяцев открыл Сад Скульптур.
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Его личная коллекция состояла из незабываемых персонажей, сделанных из глины, обожженной на месте в своей печи. Своими руками Бруно смог создать богатый фантастический мир, красивый и удивительный, рожденный его воображением и вдохновленный поездками в самые интригующие и отдаленные уголки земного шара.
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
После пожара Бруно остался в Мarysville, чтобы восстановить свои дома и сады
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498084517/

11.02.2023 - Posted by | Креатив..., Природа..., архитектура....

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