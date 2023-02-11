САД СКУЛЬПТУР. БРУНО ТОРФС (BRUNO TORFS) – СКУЛЬПТОР, ХУДОЖНИК.

Этот сад скульптур полностью был уничтожен огнём, но благодаря вере и самоотверженной работе Бруно Торфс и его друзей был восстановлен. Ранее в «Саду скульптур» было представлено более 115 скульптур, а в галерее размещалось более 200 произведений искусства (которые включали картины маслом, рисунки и скульптуры поменьше). Это наследие захватывало дух, но почти всё было уничтожено во время лесного пожара 7 февраля 2009 года





Бруно Торфс родился в Южной Америке, но переехал в Австралию где приобрел небольшой надел земли с субальпийским лесом, в окрестности австралийской деревушки, Марисвилль, которая находится в 95 км от Мельбурна. А уже через 5 месяцев открыл Сад Скульптур.





Его личная коллекция состояла из незабываемых персонажей, сделанных из глины, обожженной на месте в своей печи. Своими руками Бруно смог создать богатый фантастический мир, красивый и удивительный, рожденный его воображением и вдохновленный поездками в самые интригующие и отдаленные уголки земного шара.





После пожара Бруно остался в Мarysville, чтобы восстановить свои дома и сады























Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498084517/