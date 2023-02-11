Кашалот подплыл к дайверам и открыл пасть: он умолял о помощи
Дайверы, которые часто погружаются в одном и том же месте, очень скоро начинают видеть, как меняется подводный ландшафт и фауна. Те, кто регулярно погружались в этом месте, хорошо знали, что сюда часто приплывает группа кашалотов. Дайверы даже узнавали своих знакомых млекопитающих.
Кашалоты никогда не подплывали слишком близко к людям, соблюдая дистанцию, но в тот день одно млекопитающее отделилось от группы и приблизилось к ныряльщикам. Будучи рядом с людьми, кашалот открыл пасть, дайверы поняли, что ему нужна помощь.
Неудачная рыбалка
Во рту кашалота торчат рыболовный крючок. Крючок впился в ткани и доставлял млекопитающему сильную боль.
Пасть кашалота была открыта, но встреча в огромным животным таит в себе опасность, даже несмотря на то, что по отношению к людям никакой агрессии кашалот не проявлял. Не так давно случилась удивительная история: кит проглотил пару туристок, но поняв, что они не являются приятной для него пищей, выплюнул их еще до того, как они успели понять что происходит.
Кашалот не уплывал, с открытой пастью он терпеливо ждал, когда же ему помогут. Дайверы ныряли уже давно и запас кислорода у них подходил к концу. Один из ныряльщиков несколько раз всплывал на поверхность чтобы набрать воздуха и вновь погружался под воду, кит терпеливо ждал человека на своем месте.
Шоу в благодарность
Когда крючок был удален, кашалот не уплыл. Кит несколько раз открыл и закрыл рот, словно проверяя результаты работы, позволив дайверам снимать это на видео.
В благодарность морской гигант устроил своим спасителям настоящее шоу, показывая финты и интересные фигуры с грациозностью, которую не ожидаешь от существа такого размера.
Источник: http://djuise.ru/2023/02/11/kashalot-podplyl-k-dajveram-i-otkryl-past-on-umolyal-o-pomoshhi/?fbclid=IwAR0tHov_v44YEgHRNA74ybqmWgYXsjZQFcq0RVF_O7nJRqFpBXf0f7MgoNU
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