Как складываются отношения цивилизации с племенами, которые живут в изоляции и не идут на контакт

Разглядывая спутниковые снимки острова Северный Сентинел в Индийском океане, не найти ни дорог, ни строений – разве что заметишь очертания затонувшего судна у северного берега. Это не значит, что остров необитаем, даже наоборот, его жители, сколько бы их там ни было, пользуются особенной защитой от проникновений извне. Сентинельцы – самые неконтактные и самые агрессивные из племен, и им, возможно, повезло больше, чем другим необщительным народам Земли.

Кто на планете не идет на контакт и почему

Есть в этом что-то парадоксальное: человечество давно научилось перемещаться со скоростью звука, противостоять стихиям, даже читать человеческие мысли. А решить, как поступать в отношении оставшихся на планете «дикарей» окончательно не получается. Такие племена есть, и это скорее исключения из общего правила – ведь человеческие сообщества на протяжении истории развития цивилизаций так или иначе контактировали между собой, а значит, влияли друг на друга.

Чаще всего аборигены идут на контакт, их можно заинтересовать подарками, продуктами. Источник: bbc.com

Неконтактные же народы по каким-то причинам оказались в изоляции, причем не на десятилетие или два, а на сотни или тысячи, а порой на десятки тысяч лет. Сколько таких общин на Земле – точно не известно, но ученые утверждают, что не меньше сотни. Большинство из них находятся в Южной Америке, в лесах реки Амазонки, а еще – на территории Папуа – Новая Гвинея и на островах Индийского океана.

Эти племена живут в обстановке каменного века, не стремятся к контакту к внешним миром, даже избегают его. Информации о таких людях совсем мало – часто не известны ни точная численность группы, ни особенности ее языка, а сведения получают от племен-соседей и по фотографиям с воздуха, впрочем, в условиях экваториальных и тропических лесов последнее не особенно информативно. Самым загадочным и «нелюдимым» племенем безоговорочно признаны сентинельцы.

Северный Сентинельский остров находится неподалеку от побережья Индии и является закрытой территорией. Источник: wikipedia.org

Остров Северный Сентинел, принадлежащий к Андаманским островам, занимает площадь около шестидесяти квадратных километров, большая часть поверхности (кроме берега) занята лесами. Там, в зарослях, строят себе жилища удивительные люди, которые на протяжении тридцати тысяч лет жили изолированно от остального мира. Численность сентинельцев высчитывается по ресурсам, которые может содержать остров, и составляет, по приблизительным подсчетам, около сотни человек, хотя называются и другие цифры – от 15 до 500 жителей.

Земледелия они не знают, живут охотой и собирательством, возможно, не умеют добывать огонь, хотя сохраняют его в виде тлеющих головешек. Сентинельцы пользуются копьями и луком со стрелами (что в прошлом стоило жизни тем, кто пытался установить контакт с племенем), а совершенствуют свое оружие с помощью металлических предметов, найденных на затонувших поблизости двух кораблях. Первые попытки «приручить» местных дикарей осуществлялись в конце XIX века, тогда английским миссионерам даже удалось похитить шестерых островитян.

Сентинельцы относятся к чужакам крайне враждебно. Источник: pinterest.com

Спустя несколько дней вывезенные с острова сентинельцы заболели. Двое взрослых – мужчина и женщина – скончались, а четверых детей в некоторой панике вернули на побережье острова. Есть версия, что именно этот инцидент стал причиной особой враждебности, которую питают сентинельцы к чужакам. Последней их жертвой стал миссионер Джон Чау, прибывший на остров в 2018 году.

Кто же тут все-таки дикари?

Неконтактные племена важны мировому сообществу по разным причинам. Иногда это чисто научный интерес – изучение феномена каменного века практически в натуральном виде или, как в случае с племенем пирахан, исследование эволюции языка. Живущие в Амазонии пираханцы, до недавнего времени не взаимодействовавшие с миром, но теперь вступившие в диалог, отличаются интересной особенностью – их язык описывает лишь то, с чем непосредственно имеет дело говорящий.

Изучение неконтактных народов может дать информацию и о прошлом человечества, и о его потенциале

Никаких предположений, рассказов о прошлом, фантазий, рисунков, даже числительных – таков язык пирахан. Самоназвание их переводится как «прямые», в отличие от всех остальных, «кривоголовых». Этот народ, сохраняя обычаи примитивного быта – хижины без стен и пола, покрытые пальмовыми листьями – пользуются подарками от людей из большого мира: утварью, одеждой.

Леса Амазонки скрывают много таинственных народов, о некоторых из них известно лишь по следам, которые они оставляют, кочуя: это плетеные корзины, стрелы, хижины. Таков народ кавахива, несколько представителей которого удалось, правда, заснять на видео в 2011 году. А на северо-западе Боливии есть племя торомона, который скрывается в труднодоступных местах еще со времен испанской колонизации – в тех краях когда-то искали мифический город Пайтити с сокровищами инков.

Племя ава когда-то было оседлым, но с начала XIX века кочует. Этот народ находится под угрозой исчезновения, его численность не превышает сотни человек. Когда в шестидесятых годах прошлого века началось миссионерское движение в Южной Америке, в леса ушли два клана индейцев ваорани в Эквадоре – тагаери и тароменане. Попытки наладить с ними контакт приводили к нападениям на миссионеров и поселения.

В Бразилии недавно было обнаружено еще одно неконтактное племя. Источник: businessinsider.com

Колонизация обеих Америк привела к уничтожению значительной части коренного населения, сейчас же в Южной Америке изолированные племена постоянно подвержены угрозам со стороны наркоторговцев и нелегальных лесозаготовителей. Да и официальные власти еще несколько десятков лет назад при вырубке лесов вычищали территории проживания неконтактных народов – особенно в Бразилии. А цивилизованные попытки установить контакт с теми, кто долгое время находился в изоляции, приводили прежде всего к высокой смертности от инфекций.

Иммунитета даже к обычным для остальных людей вирусам у аборигенов нет, поэтому племена «из леса» очень уязвимы: за несколько недель умирает до половины жителей поселения. А для оказания заболевшим современной медицинской помощи нет достаточного уровня доверия: «неконтактные» не приходят лечиться к тем, кто принес несчастье в их маленький мир. Есть и другие опасности – познакомившись с алкоголем, наркотиками, индейцы и островитяне легко становятся жертвами зависимости.

Общение с цивилизацией создает для аборигенов серьезные риски — инфекции, зависимости, прямая угроза уничтожения. Источник: pinterest.com

Даже перемена привычного рациона может приводить к фатальным последствиям. Предполагается, что из-за этого сейчас на грани исчезновения народ онге, живущий на Андаманских островах. Изменения в питании стали одной из причин сокращения рождаемости, которая и без того была не лучшей – к тому вели эндогамные союзы.

Нужно ли контактировать с неконтактными народами?

С началом колонизации о благополучии коренных народов особо не беспокоились, сосредоточив внимание на ресурсах и землях и избавляясь от обременения в образе местных жителей, тем более, лишенных и европейского оружия, и преимущества в численности. В позапрошлом веке племена, живущие обособленно, стали привлекать внимание и тех, кто видел свое призвание в просвещении «дикарей», обращении их в свою веру. Навязывая свой образ жизни, миссионеры, в свою очередь, нарубили немало дров, правда, заодно и собрали большой объем информации о таких народах.

Племя ава находится под угрозой уничтожения. Источник: pinterest.com

Нельзя сказать, чтобы новое тысячелетие радикально изменило отношение мира к племенам, живущим в условиях каменного века. Но все же с недавнего времени лучшим решением признается оставить неконтактные народы в покое, дать им возможность жить своей жизнью, поскольку от цивилизации им ничего не нужно – выживать они прекрасно умеют и без помощи мирового сообщества. Островитянам Андаманских островов удалось пережить и цунами 2004 года, несмотря на то, что эпицентр находился совсем близко от них.

В областях, где живут или кочуют кочевые племена, создаются закрытые территории, куда ограничен или полностью запрещен доступ извне. Такой режим действует в отношении племени джарава с одного из Андаманских островов, лишь раз в месяц для этих людей доставляют мешок с продуктами с «большой земли». Особенно строгий запрет действует в отношении Северного Сентинела. Жители ведут себя крайне недоброжелательно, обстреливая из лука не только приближающиеся лодки, но и вертолет.

Самая мирная встреча с сентинельцами произошла в 1991 году, когда члены племени даже приняли из рук ученых-антропологов кокосы в подарок. После этого остров был закрыт для посещения, а случайных гостей встречают неприветливо. Источник: atlasobscura.com

В ноябре 2018 года очередная попытка наладить контакт с сентинельцами обернулась трагедией: американский юноша-миссионер Джон Чау, нарушивший официальные запреты и все же высадившийся на остров, был убит аборигенами. Этот случай дал повод вновь поднять вопрос о судьбе неконтактных народов и необходимости их интеграции в жизнь цивилизованного мира. Сейчас, во время пандемии, какие-либо действия в этом направлении вряд ли будут предприниматься.

В июле 2021 года была подтверждена смерть от ковида одного из членов племени ава. Пожилой абориген находился в контакте с лесорубами, от них и подхватил инфекцию. И без того немногочисленное, племя ава рискует исчезнуть окончательно.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/290921/51264/