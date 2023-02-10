НОВОСТИ МИРА

Закат над Сиднейским оперным театром

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Презентация коллекции Christian Siriano на Неделе моды в Нью-Йорке

Фото: AP/ТАСС

Утка-мандаринка в ботаническом саду Дублина

Фото: Brian Lawless/PA Images via Getty Images

Антиправительственный протест в Иерусалиме

Фото: EPA/Vostock-photo

Наводнение в Мапуту, Мозамбик

Фото: EPA/Vostock-photo

Белые гуси в Пенсильвании, США

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование Дня святого Харлампия в Болгарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Лагерь для пострадавших от землетрясения в турецком Кахраманмараше

Фото: AP/ТАСС

Восход в немецком Бад-Бухау

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

8-е Многонациональные военно-морские учения Aman-2023 в Пакистане

Фото: EPA/Vostock-photo

Попугай в Куньшане, Китай

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Ребенок в пекинском парке

Фото: AP/ТАСС

Спасатели ищут выживших после сильного землетрясения в сирийском Идлибе

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в Перу

Фото: AP/ТАСС

Президент Словении Наташа Пирц Мусар посещает Германию. На фото: солдаты гвардейского батальона.

Фото: EPA/Vostock-photo

Чемпионат мира FIS по горнолыжному спорту во Франции

Фото: EPA/Vostock-photo

Символ скорби по погибшим в результате землетрясения в Турции и Сирии на крыше Сиднейской оперы

Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Домашний осел на юге города Газа

Фото: Ahmed Zakot/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Борьба с природным пожаром в Эрсилле, Чили

Фото: EPA/Vostock-photo

Восход солнца в Дрездене

Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Доставка гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения турецкий Хатай

Фото: Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images

Репетиция представления в честь Дня Святого Валентина в токийском океанариуме Sunshine

Фото: EPA/Vostock-photo

Подготовка к традиционному ритуалу изгнания злых духов "Нгеребег" в деревне Тегаллаланг на Бали

Фото: EPA/Vostock-photo

В Париже проходит акция протеста фермеров против запрета на использование неоникотиноидов при выращивании сахарной свеклы

Фото: Firas Abdullah/Anadolu Agency via Getty Images

Непальские буддисты прогуливаются вокруг ступы Боднатх во время молитвы

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение маков в калифорнийском каньоне Уолкер

Фото: АР/ТАСС

Здание Британского парламента в Лондоне окутано туманом

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

В Турции третьи сутки продолжают тушить пожар в порту Искендерун

Фото: Lokman Akkaya/Anadolu Agency via Getty Images

Турнир WTA Abu Dhabi Tennis Open

Фото: EPA/Vostock-photo

Ресторан в Чунцине, Китай

Фото: Li Hongbo/VCG via Getty Images

Шторм Фарах в Ливане

Фото: EPA/Vostock-photo

Рыбалка в камбоджийском Пномпене

Фото: AP/ТАСС

Желтоухий настоящий бюльбюль в Малайзии

Фото: AP/ТАСС

Традиционные танцоры Шри-Ланки принимают участие в ежегодном мероприятии в буддийском храме Гангарамайя в Коломбо

Фото: Pradeep Dambarage/NurPhoto via Getty Images

Лесные пожары продолжаются в центральных и южных районах Чили

Фото: AP/ТАСС

В Дохе проходит 3-й Международный фестиваль арабских лошадей

Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Восход солнца в немецком Дрездене

Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Местный житель с мячом у крепости Касба Удая в марокканском Рабате

Фото: AP/ТАСС

Мороз на юге Баварии

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Отлив привел к резкому падению уровня воды в Венеции, что вызвало проблемы с навигацией

Фото: Stefano Mazzola/Getty Images

Не менее 23 человек погибли в Чили из-за лесных пожаров

Фото: EPA/Vostock-photo

Еврейский праздник Ту би-Шват или "Новый Год деревьев" отметили в Израиле

Фото: ЕРА/ТАСС

Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа "Грэмми" в истории. В этом году певица получила четыре награды.

Фото: Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images

В результате землетрясения в Турции погибли почти 1500 человек

Фото: Eren Bozkurt/Anadolu Agency via Getty Images

"Снежная луна" в Швейцарии

Фото: АР/ТАСС

Французский бульдог на выставке собак в Катманду

Фото: Zuma/ТАСС

Чемпионат мира по горным лыжам стартовал во французском Мерибеле

Фото: АР/ТАСС

Индуистский праздник Тайпусам проходит в Малайзии. В этот день паломники совершают традиционные обряды самоистязания.

Фото: EPA/Vostock-photo

Производство хлопка в Дакке, Бангладеш

Фото: Kazi Salahuddin Razu/NurPhoto via Getty Images

В Италии стартовал Венецианский карнавал

Фото: Stefano Mazzola/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/