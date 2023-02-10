НОВОСТИ МИРА
Закат над Сиднейским оперным театром
Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images
Презентация коллекции Christian Siriano на Неделе моды в Нью-Йорке
Фото: AP/ТАСС
Утка-мандаринка в ботаническом саду Дублина
Фото: Brian Lawless/PA Images via Getty Images
Антиправительственный протест в Иерусалиме
Фото: EPA/Vostock-photo
Наводнение в Мапуту, Мозамбик
Фото: EPA/Vostock-photo
Белые гуси в Пенсильвании, США
Фото: EPA/Vostock-photo
Празднование Дня святого Харлампия в Болгарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Лагерь для пострадавших от землетрясения в турецком Кахраманмараше
Фото: AP/ТАСС
Восход в немецком Бад-Бухау
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
8-е Многонациональные военно-морские учения Aman-2023 в Пакистане
Фото: EPA/Vostock-photo
Попугай в Куньшане, Китай
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Ребенок в пекинском парке
Фото: AP/ТАСС
Спасатели ищут выживших после сильного землетрясения в сирийском Идлибе
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат в Перу
Фото: AP/ТАСС
Президент Словении Наташа Пирц Мусар посещает Германию. На фото: солдаты гвардейского батальона.
Фото: EPA/Vostock-photo
Чемпионат мира FIS по горнолыжному спорту во Франции
Фото: EPA/Vostock-photo
Символ скорби по погибшим в результате землетрясения в Турции и Сирии на крыше Сиднейской оперы
Фото: Mark Metcalfe/Getty Images
Домашний осел на юге города Газа
Фото: Ahmed Zakot/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Борьба с природным пожаром в Эрсилле, Чили
Фото: EPA/Vostock-photo
Восход солнца в Дрездене
Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images
Доставка гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения турецкий Хатай
Фото: Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images
Репетиция представления в честь Дня Святого Валентина в токийском океанариуме Sunshine
Фото: EPA/Vostock-photo
Подготовка к традиционному ритуалу изгнания злых духов "Нгеребег" в деревне Тегаллаланг на Бали
Фото: EPA/Vostock-photo
В Париже проходит акция протеста фермеров против запрета на использование неоникотиноидов при выращивании сахарной свеклы
Фото: Firas Abdullah/Anadolu Agency via Getty Images
Непальские буддисты прогуливаются вокруг ступы Боднатх во время молитвы
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение маков в калифорнийском каньоне Уолкер
Фото: АР/ТАСС
Здание Британского парламента в Лондоне окутано туманом
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
В Турции третьи сутки продолжают тушить пожар в порту Искендерун
Фото: Lokman Akkaya/Anadolu Agency via Getty Images
Турнир WTA Abu Dhabi Tennis Open
Фото: EPA/Vostock-photo
Ресторан в Чунцине, Китай
Фото: Li Hongbo/VCG via Getty Images
Шторм Фарах в Ливане
Фото: EPA/Vostock-photo
Рыбалка в камбоджийском Пномпене
Фото: AP/ТАСС
Желтоухий настоящий бюльбюль в Малайзии
Фото: AP/ТАСС
Традиционные танцоры Шри-Ланки принимают участие в ежегодном мероприятии в буддийском храме Гангарамайя в Коломбо
Фото: Pradeep Dambarage/NurPhoto via Getty Images
Лесные пожары продолжаются в центральных и южных районах Чили
Фото: AP/ТАСС
В Дохе проходит 3-й Международный фестиваль арабских лошадей
Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images
Восход солнца в немецком Дрездене
Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images
Местный житель с мячом у крепости Касба Удая в марокканском Рабате
Фото: AP/ТАСС
Мороз на юге Баварии
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images
Отлив привел к резкому падению уровня воды в Венеции, что вызвало проблемы с навигацией
Фото: Stefano Mazzola/Getty Images
Не менее 23 человек погибли в Чили из-за лесных пожаров
Фото: EPA/Vostock-photo
Еврейский праздник Ту би-Шват или "Новый Год деревьев" отметили в Израиле
Фото: ЕРА/ТАСС
Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа "Грэмми" в истории. В этом году певица получила четыре награды.
Фото: Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images
В результате землетрясения в Турции погибли почти 1500 человек
Фото: Eren Bozkurt/Anadolu Agency via Getty Images
"Снежная луна" в Швейцарии
Фото: АР/ТАСС
Французский бульдог на выставке собак в Катманду
Фото: Zuma/ТАСС
Чемпионат мира по горным лыжам стартовал во французском Мерибеле
Фото: АР/ТАСС
Индуистский праздник Тайпусам проходит в Малайзии. В этот день паломники совершают традиционные обряды самоистязания.
Фото: EPA/Vostock-photo
Производство хлопка в Дакке, Бангладеш
Фото: Kazi Salahuddin Razu/NurPhoto via Getty Images
В Италии стартовал Венецианский карнавал
Фото: Stefano Mazzola/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Февраль 2023 (60)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий