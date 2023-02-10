Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НЕРЕВРОЯТНЫЕ РИСУНКИ БЕЛЫМ КАРАНДАШОМ НА ЧЁРНОЙ БУМАГЕ

Художница Кей Ли (Kay Lee) из Куала-Лумпура мастерски владеет белым карандашом, создавая с помощью него выразительные рисунки на чёрной бумаге.
Малайзийская художница любит использовать неброские, контрастные и яркие световые эффекты для создания этих впечатляющих произведений искусства. На чистом, минималистичном холсте они приобретают потрясающий визуальный образ.

Источник

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post493603857/

    10.02.2023 - Posted by | Креатив...

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