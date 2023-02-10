МАЙОНЕЗ ИЗ АВОКАДО

В отличие от традиционного соуса, в рецепт майонеза с авокадо не входят яйца. Для приготовления выбирайте только спелое и мягкое авокадо.

Ингредиенты:

Авокадо (1 шт.)

Лимон (0,5 шт.)

Соль и перец (по вкусу)

Оливковое масло (3 ст. л.)

Горчица (1 ч. л.)

Чеснок (1 зубчик)

1. Вымойте и очистите от кожуры авокадо. Разрежьте плод пополам. Выжмите лимон. Подготовьте блендер, посуду для смешивания ингредиентов и соусник для готового майонеза.

2. Нарежьте авокадо кубиками средней величины. Поместите в емкость для взбивания. Добавьте соль, перец, чеснок и горчицу. Взбивайте блендером 3-4 минуты до однородной массы.

3. Влейте лимонный сок и еще раз взбейте майонез до густой консистенции.

4. Тонкой струйкой влейте оливковое масло. Взбейте майонез 3-4 минуты на полной скорости блендера.

Приятного аппетита!

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post498036532/