Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

МАЙОНЕЗ ИЗ АВОКАДО

В отличие от традиционного соуса, в рецепт майонеза с авокадо не входят яйца. Для приготовления выбирайте только спелое и мягкое авокадо.

Ингредиенты:
Авокадо (1 шт.)
Лимон (0,5 шт.)
Соль и перец (по вкусу)
Оливковое масло (3 ст. л.)
Горчица (1 ч. л.)
Чеснок (1 зубчик)

1. Вымойте и очистите от кожуры авокадо. Разрежьте плод пополам. Выжмите лимон. Подготовьте блендер, посуду для смешивания ингредиентов и соусник для готового майонеза.

2. Нарежьте авокадо кубиками средней величины. Поместите в емкость для взбивания. Добавьте соль, перец, чеснок и горчицу. Взбивайте блендером 3-4 минуты до однородной массы.

3. Влейте лимонный сок и еще раз взбейте майонез до густой консистенции.

4. Тонкой струйкой влейте оливковое масло. Взбейте майонез 3-4 минуты на полной скорости блендера.
Приятного аппетита!

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post498036532/

10.02.2023 - Posted by | Попробуем?

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