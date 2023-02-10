Люди услышали шум в стене. Решили проверить и нашли 320 кило желудей: видео

Жители небольшого дома на севере Калифорнии несколько дней подряд слышали шум из стены. На всякий случай, они вызвали специалистов и сняли обшивку: из отверстия прямо на пол высыпалось 320 килограммов желудей, а потом вылетел рассерженный дятел.

Желуди посыпались из стены сплошным потоком. Они заняли весь пол в гостиной, устлав его плотным ковром.

А над всей этой картиной летал с громкими криками дятел. Птица была явно недовольна тем, что кто-то потревожил ее запасы. Позднее оказалось — дятел складывал желуди не только через стену, но и сквозь крышу. По всей поверхности были выдолблены маленькие отверстия.

Склад сделал дятел-меланерпес. Они любят хранить запасы на зиму в стволах деревьев и могут в одном дереве выдолбить до 30 тысяч отверстий, — пояснил орнитолог.

Желуди в итоге собрали в восемь больших мешков:

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