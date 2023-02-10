Концлагерь, монастырь, зона: о жизни Леонида Оболенского рассказал Станислав Садальский

Леонид Оболенский женился в 80 лет на 20-летней, был известен всему Союзу, лихо отплясывал чечётку. И умер в забытьи. 21 января исполнился 121 год со дня рождения артиста.

Леонид Оболенский — легенда советского кино. Он стоял у его истоков, сыграл десятки ролей, запомнился миллионам зрителей. И был забыт.

Станислав Садальский несколько лет назад рассказал немного о том, каким удивительным человеком был этот актер. По словам звезды фильма «О бедном Гусаре замолвите слово», о жизни Леонида Леонидовича он узнал от режиссера Владимира Мотыля. А тот, в свою очередь, познакомился близко с Оболенским, когда он был консультантом по этикету в фильме «Звезда пленительного счастья».

Алексей Баталов играл в этой картине Трубецкого. Садальский опубликовал в своем микроблоге фото Мотыля, Баталова и Оболенскиого. Станислав также добавил, что Леонида Леонидовича режиссеры приглашали часто, когда дело касалось манер и вкусов высшего света 19 века.

«Оболенский стал первым советским звукооператором — он первым привез звуковую аппаратуру из Берлина, где обучался мастерству звукового кино. Там же, во время съемок «Голубого ангела» познакомился с Дитрих и даже танцевал с ней», — вспоминает Садальский (авторские орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. — Прим. ред.)

К слову, Оболенский отлично танцевал чечетку. Леонид Леонидович работал с такими мастерами кинематографа, как Пудовкин, Мейерхольд и Кулешов, а в мастерскую к последнему именно Оболенский привел Эйзенштейна. За что тот был очень благодарен ему.

Киновед Тамара Мордасова рассказывала, что в Великую Отечественную, во время эвакуации, Оболенский просто не успел запрыгнуть в отъезжавший грузовик. И попал в плен к немцам, которые отправили его в концлагерь, находившийся в Баварии. Сначала Леонид Леонидович согласился служить в ветеринарной роте, но когда предоставилась возможность — бежал.

«В монастырском приюте под Бендерами ему пришлось постричься в монахи. Так миру явился инок Лаврентий…» — говорит Садальский. На Оболенского написали донос и он был арестован.

«После Победы этот ссыльный князь получил 10 лет за измену Родине, колол в воркутинском лагере кайлом лед, строил с зеками железную дорогу в Салехарде и играл в лагерном театре», — вспоминает Станислав. Из лагерей он привез с собой женщину, которую ласково называл Аннушка. Она пила, скандалила, рубила топором его одежду. Однажды Анна, будучи сильно пьяной, упала в цемент и не смогла выбраться.

Уже будучи пожилым человеком Леонид Леонидович снялся еще в десятке ролей, получил в Монте-Карло «Золотую нимфу». Он женился в восемьдесят лет на своей двадцатилетней ученице и писал девушке нежные письма. Ирина тоже утверждала, что любит его.

«В маленьком уральском городке Миассе, где он прожил последние годы жизни, руководил фотостудией в ДК «Прометей», и в этом же Доме культуры с актером простились в ноябре 1991-го.

Похоронен Леонид Оболенский на северном кладбище Миасса, на его могиле стоит простой крест из лиственницы с надписью – «Инок Лаврентий». Реабилитировали его только спустя 14 лет после смерти», — с горечью отмечает коллега великого актера.

Источник:https://otdohnu.net/kontslager-monastyr-zona-o-zhizni-leonida-obolenskogo-rasskazal-stanislav-sadalskij/?fbclid=IwAR3sR9X_6N9iOqv5ZevHTPHkxl02LoNZjOEd9ehqH2C619YB2Znv2vjyvsk