"ПЛАНЕТА ТОЛСТЯКОВ" 3 ЧАСТЬ. ХУДОЖНИК Б О Р И С N В А Н О В… \ 4 ЧАСТЬ…



Впервые " Планетой толстяков" мою коллекцию назвал в 2000 годах (подсказала московская журналистка Л. Уразова). Продолжаю работать над этой серией, благо темы из жизни неисчерпаемы. Сами персонажи, конечно, меняются внешне и внутренне, как мне кажется. Многие темы беру из своей жизни: служба на Флоте, учеба в музыкальной школе, ну и вокруг всего хватает. Работаю много и с удовольствием, получая удовольствие от самого процесса. За это время написал более 3000 работ. С 2006 года начал делать куклы, если их можно так назвать. Для того, чтобы не приедалось писание картин, отставляю и вырезаю фигуры, скульптурки и тоже с легким гротеском, без злобы . Все мои работы, я надеюсь, с доброй иронией, а толстяки потому, что они большие и добрые.



Работы мои, естественно, разлетелись по всему миру, кроме Африки, наверное везде, хотя про Африку ничего плохого. Когда работаешь с галереями, не знаешь, куда уехала работа. Мои работы находятся в семейных коллекциях многих российских политиков и деятелей искусства: М. Горбачова, В. Жириновского, Ю. Лужкова, И. Кобзона, Н. Михалкова, О. Табакова, М. Захарова, И. Олейникова, Ю. Стоянова, А. Кучерены, М. Лесина, Е. Малышевой и др. С 2013 года сотрудничаю с кукольной галереей И. Мызиной " Вахтановъ" в ЦДХ, а с галереей" Пространство кукол" участвую во многих проектах и выставках. С 2013 года принимаю участие в Международных салонах кукол на Тишинке от галереи " Пространство кукол". Вместе с ними выставляемся и в Московском театре кукол" на Спартаковской.















































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post497093942/

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"ПЛАНЕТА ТОЛСТЯКОВ" 4 ЧАСТЬ. ХУДОЖНИК Б О Р И С N В А Н О В.



Художник Б о р и с N В А Н О В

Иванов Борис Михайлович родился 14 августа 1957 года, в г. Днепропетровске, в семье военного музыканта. В Москву приехал в 1973 году. Работал на стройке, после — на заводе оформителем, закончил Московское художественное училище памяти 1905 года в 1989 году. В 1992 году начал работать над жанровыми композициями, наряду с пленэрными этюдами московских городских пейзажей, ну и портретами, конечно. Выставляться начал еще будучи студентом. Первая зарубежная выставка была в Австралии.



Впервые " Планетой толстяков" мою коллекцию назвал в 2000 годах (подсказала московская журналистка Л. Уразова). Продолжаю работать над этой серией, благо темы из жизни неисчерпаемы. Сами персонажи, конечно, меняются внешне и внутренне, как мне кажется. Многие темы беру из своей жизни: служба на Флоте, учеба в музыкальной школе, ну и вокруг всего хватает. Работаю много и с удовольствием, получая удовольствие от самого процесса. За это время написал более 3000 работ. С 2006 года начал делать куклы, если их можно так назвать. Для того, чтобы не приедалось писание картин, отставляю и вырезаю фигуры, скульптурки и тоже с легким гротеском, без злобы . Все мои работы, я надеюсь, с доброй иронией, а толстяки потому, что они большие и добрые.



Работы мои, естественно, разлетелись по всему миру, кроме Африки, наверное везде, хотя про Африку ничего плохого. Когда работаешь с галереями, не знаешь, куда уехала работа. Мои работы находятся в семейных коллекциях многих российских политиков и деятелей искусства: М. Горбачова, В. Жириновского, Ю. Лужкова, И. Кобзона, Н. Михалкова, О. Табакова, М. Захарова, И. Олейникова, Ю. Стоянова, А. Кучерены, М. Лесина, Е. Малышевой и др. С 2013 года сотрудничаю с кукольной галереей И. Мызиной " Вахтановъ" в ЦДХ, а с галереей" Пространство кукол" участвую во многих проектах и выставках. С 2013 года принимаю участие в Международных салонах кукол на Тишинке от галереи " Пространство кукол". Вместе с ними выставляемся и в Московском театре кукол" на Спартаковской.















































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post497107870/