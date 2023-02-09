Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ОДЕССКИЕ КРАСАВИЦЫ ИРИНЫ БАБИЧЕНКО

Хостинг картинок yapx.ru
Дамы из минздрава.

Ирина Бабиченко родилась в 1972 году в Одессе, где живет и сейчас. Она создает необыкновенно позитивные картины, наполненные тонким одесским юмором. Работает как в технике масляной живописи, так и пишет акрилом. Ее картины пользуются популярностью не только на родине, но и далеко за пределами. Так, фигуристые юморные дамочки с котиками и кавалерами отправляются в разные частные коллекции к любителям искусства из России, Европы, США и других стран.

Хостинг картинок yapx.ru
Допрос с пристрастием
Хостинг картинок yapx.ru
Фантазия на тему …шо готовить этому обормоту
Хостинг картинок yapx.ru
Long Drink
Хостинг картинок yapx.ru
Гости.
Хостинг картинок yapx.ru
Завтрак для Боречки
Хостинг картинок yapx.ru
Мечты Клавдии Ивановны о Париже
Хостинг картинок yapx.ru
Мне бы минус 20 лет… или хотя бы 20 кг
Хостинг картинок yapx.ru
Сара и мойва
Хостинг картинок yapx.ru
У Бори бессонница, и теперь Валя всю ночь будет слушать за политику, за коронавирус, и про то как Боря служил в армии

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post497480720/

09.02.2023 - Posted by | Креатив...

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