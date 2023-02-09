ОДЕССКИЕ КРАСАВИЦЫ ИРИНЫ БАБИЧЕНКО



Дамы из минздрава.

Ирина Бабиченко родилась в 1972 году в Одессе, где живет и сейчас. Она создает необыкновенно позитивные картины, наполненные тонким одесским юмором. Работает как в технике масляной живописи, так и пишет акрилом. Ее картины пользуются популярностью не только на родине, но и далеко за пределами. Так, фигуристые юморные дамочки с котиками и кавалерами отправляются в разные частные коллекции к любителям искусства из России, Европы, США и других стран.



Допрос с пристрастием



Фантазия на тему …шо готовить этому обормоту



Long Drink



Гости.



Завтрак для Боречки



Мечты Клавдии Ивановны о Париже



Мне бы минус 20 лет… или хотя бы 20 кг



Сара и мойва



У Бори бессонница, и теперь Валя всю ночь будет слушать за политику, за коронавирус, и про то как Боря служил в армии

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post497480720/