ОДЕССКИЕ КРАСАВИЦЫ ИРИНЫ БАБИЧЕНКО
Ирина Бабиченко родилась в 1972 году в Одессе, где живет и сейчас. Она создает необыкновенно позитивные картины, наполненные тонким одесским юмором. Работает как в технике масляной живописи, так и пишет акрилом. Ее картины пользуются популярностью не только на родине, но и далеко за пределами. Так, фигуристые юморные дамочки с котиками и кавалерами отправляются в разные частные коллекции к любителям искусства из России, Европы, США и других стран.
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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post497480720/
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