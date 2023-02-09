Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards

Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards

Всемирно известная награда Comedy Wildlife Photography Awards. Здесь жюри выбирает самые смешные фотографии животных со всего мира, которые авторы снимков снабжают соответствующими подписями.

После новогоднего корпоратива:

10sm

11sm

Ковидная маска:

01

Позитивная лягушка:

02

Мечтательный тюлень:

14

Воткнулся:

03

Летящий кот:

04

Всем привет!

05

Настоящее удивление:

06

Неудобно получилось:

07

Растрепалась прическа:

08

Танцы:

12

Умереть со смеху:

13

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/konkurs-comedy-wildlife-photography-awards.html

09.02.2023 - Posted by | Животные

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