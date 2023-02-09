Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards

Всемирно известная награда Comedy Wildlife Photography Awards. Здесь жюри выбирает самые смешные фотографии животных со всего мира, которые авторы снимков снабжают соответствующими подписями.

После новогоднего корпоратива:

Ковидная маска:

Позитивная лягушка:

Мечтательный тюлень:

Воткнулся:

Летящий кот:

Всем привет!

Настоящее удивление:

Неудобно получилось:

Растрепалась прическа:

Танцы:

Умереть со смеху:

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/konkurs-comedy-wildlife-photography-awards.html