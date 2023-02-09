Землетрясение в Турции 2023….. \ Землетрясение в Турции

Мощнейшее землетрясение, которое задело Сирию, произошло рано утром 6 февраля в Турции в регионе Кахраманмараш. Погибло более более 3 000 человек.

https://www.bbc.com/russian/news-64577984

На юго-востоке Турции в ночь на понедельник, 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла — сильнейшее на территории страны с 1939 года.

Его эпицентр находился неподалеку от крупного города Газиантеп с населением более миллиона человек. (Фото Izzet Mazi):

Землетрясение затронуло не менее десяти провинций в Турции, в том числе Кахраманмараш и Мерсин, а также Адан, Анкару, Анталью, Газиантеп, Кайсери, Трабзон, Урфу. (Фото Aaref Watad):

Сирийские спасатели и мирные жители ищут жертв и выживших среди обломков разрушенного здания после землетрясения в сирийской провинции Идлиб, на границе с Турцией, 6 февраля 2023. (Фото Omer Yasin Ergin):

Поврежденная историческая мечеть Йени в Малатье, Турция, 6 февраля 2023. (Фото Volkan Kasik):

Обломки рухнувшего здания в Адане, Турция, 6 февраля 2023. (Фото Eren Bozkurt):

Разрушенные здания после землетрясения в Хатае, Турция, 6 февраля 2023. (Фото Ercin Erturk):

Пострадавшая крепость Газиантеп, сфотографированный в Газиантепе, Турция, 6 февраля 2023. Построенная во времена Римской империи, и цитадель из списка всемирного наследия ЮНЕСКО в сирийском Алеппо. (Фото Mehmet Akif Parlak):

Вид с воздуха на обрушившиеся здания в Османие, Турция, 6 февраля 2023. (Фото Muzaffer Cagliyaner):

Нынешнее происшествие сейсмологи сравнивают с землетрясением в Турции 1999 года. Оно произошло недалеко от Стамбула, в Измите, магнитуда подземного толчка достигала 7,7 балла. Измит был разрушен практически до основания, погибли около 18 000 человек.

Обрушившееся здание в Диярбакыре, Турция, 6 февраля 2023. (Фото Aydin Arik):

Крупнейшее по числу жертв землетрясение в стране произошло в конце декабре 1939 года в провинции Эрзинджан, магнитуда составила 7,9 балла. Практически сразу на территории страны ударили заморозки, и оставшимся без дома людям было негде укрыться от холода. Всего в результате землетрясения и вследствие обморожения погибли более 32 000 человек, около 100 тысяч получили ранения.

Обрушившиеся здания в Хатае, Турция, 6 февраля 2023. (Фото Ercin Erturk):

Одновременно в соцсетях появляются видео огромных волн в Турции, возникших из-за землетрясения. Отдыхающих просят покинуть пляжи.

Человек держит кошку, которую спасли из-под обломков торгового центра в Диярбакыре, Турция, 6 февраля 2023. (Фото Aydin Arik):

Разрушенные здания после землетрясения в Кахраманмарасе, Турция, 6 февраля 2023. (Фото Ihlas News Agency):

Разрушения недалеко от города Харим, в сирийской провинции Идлиб, 6 февраля 2023. (Фото Omar Haj Kadour):

Перевернутые контейнеры после землетрясения в Хатае, Турция, 6 февраля 2023. (Фото Murat Sengul):

Вид с воздуха на пострадавшее от землетрясения здание в Адане, Турция, 6 февраля 2023. (Фото Oguz Yeter):

Поисково-спасательные работы продолжаются в четырехэтажном здании на бульваре Гази Мухтар в Газиантепе, Турция, 6 февраля 2023. (Фото Mehmet Akif Parlak):

Источник: https://loveopium.ru/katastrofy/zemletryasenie-v-turcii-2023.html

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Землетрясение в Турции

В южных провинциях Турции в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4, погибли как минимум 3381 человека, более 20,4 тыс. пострадали. Последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий. Пострадали 10 городов — Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. Подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля. Кроме того в Сирии не менее 850 погибших.

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Burak Kara/Getty Images

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Burak Kara/Getty Images

Фото: AP/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Sezgin Pancar/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Esra Hacioglu Karakaya/Anadolu Agency via Getty Images

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Фото: Sezgin Pancar/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Anas Alkharboutli/picture alliance via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6142/63590