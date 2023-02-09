В 118 лет скончалась старейшая жительница Земли: Стала монахиней,пережила 10 Пап Римских и видела гибель «Титаника»

17 января 2023 года, на юге Франции, в возрасте 118 лет, всего немного не дожив до своего 119-летия, скончалась сестра Андре. Монахиня была старейшим долгожителем Земли и прожила она невероятно насыщенную жизнь, наполненную весьма впечатляющими событиями. Андре Рэндон была свидетелем многих событий, которые для большинства людей являются не более чем словами в учебнике по истории. Ещё более невероятным в её жизни было то, чему приписывают её долголетие. История сестры Андре, наполненная удивительными чудесами — далее в обзоре.

Долгая-долгая жизнь

Люсиль Рэндон со скрипкой, около 1910 года.

Сестра Андре родилась 11 февраля 1904 года и при рождении получила имя Люсиль Рэндон. Девочке было всего 12 лет, когда она начала работать. Вначале она служила гувернанткой в одной марсельской семье. Потом поступила на должность учителя в Версале и оставалась там в течение четырнадцати лет. Именно тогда она отступила от своего протестантского воспитания и перешла в католицизм. В 1944 году она стала сестрой милосердия и приняла имя Андре. Его она и будет носить до конца своих дней.

Фотография Люсиль Рэндон в молодости, около 1920-х годов.

Следующие почти два десятка лет сестра Андре трудилась в госпитале в Виши. Там она помогала сиротам и одиноким пожилым людям. Потом монахиню перевели в госпиталь в Дроме. Там она проработала до своей пенсии. Когда сестре милосердия исполнилось 75 лет, она считалась пенсионеркой, но свою миссию помогать другим не оставила. Она продолжала трудиться вплоть до своего 100-летнего юбилея, правда неполный рабочий день. Когда Андре исполнилось 105 лет, из-за проблем со здоровьем, своё служение ей пришлось оставить и она переехала в дом престарелых в Тулоне.

Такой запомнил весь мир урождённую Люсиль Рэндон — сестру Андре.

Знаковые исторические события

Урождённая Люсиль Рэндон была свидетелем огромного количества самых знаковых исторических событий. Она была юной девушкой, когда началась Первая мировая война. Люсиль пережила страшную эпидемию «испанки», которая унесла миллионы жизней. Вторая мировая война тоже не сломила её дух — сестра Андре ухаживала за маленькими детьми. Монахиня говорила, что ей пришлось помогать стольким раненым и покалеченным солдатам, что ей кажется, что она в этой жизни видела лишь войны и сражения.

За свою долгую жизнь сестра Андре видела слишком много войн и сражений.

На 118-й день рождения сестру Андре поздравил лично сам президент Франции Эммануэль Макрон. При её жизни это был 18-й президент. Монахиня пережила десяток пап римских. Согласно Книге рекордов Гиннеса, Люсиль носит звание самой старой из ныне живущих монахинь.

Сестра Андре носила титул самой старой долгожительницы до своей кончины.

Секрет здоровья и долголетия сестры Андре

Понятно, что с годами никто не молодеет и не становится здоровее. Сестра Андре стала слабеть. Она ослепла на оба глаза и могла передвигаться лишь с помощью инвалидного кресла. Во время последней пандемии COVID-19, она не просто выжила после SARS-CoV-2, но перенесла его бессимптомно. Женщина сказала работникам дома престарелых, что ей совсем не страшно умирать — она уже и так сделала в этой жизни всё, что могла.

К старости монахиня ослепла и могла передвигаться только на инвалидной коляске.

Сестра Андре спокойно пережила пандемию.

Журналисты всегда очень сильно интересовались секретом здоровья и долголетия Люсиль Рэндон. Он оказался предельно прост: «Моя работа всегда поддерживала во мне жизнь», — сказала монахиня однажды. Она всегда отдавала всю себя на служение другим людям. Она была нужна, и Бог даровал ей крепкое здоровье и долгую жизнь. Некоторые говорят, что всему виной бокал красного вина и кубик чёрного шоколада, которые употребляла монахиня каждый день. Только это, наверное, лучше не проверять…

Секрет долгой жизни оказался очень простым — нужно просто отдавать себя другим без остатка.

Все, кто знал сестру Андре лично, невероятно скорбят об её уходе. Она, действительно, сделала в своей жизни много добра. Известие о смерти монахини очень многих опечалило. Теперь титул старейшего живущего ныне человека перешёл к Марии Браньяс Морера.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/090223/55466/