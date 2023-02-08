INGRID TUSELL. ТАМ, ГДЕ МОЖНО БЫТЬ САМИМ СОБОЙ С ТОБОЙ



там, где можно быть самим собой

с тобой

там, где небо в море — я с тобой

одной

там, где стаи птиц над головой

волной

там, где камни со своей живой

душой

там, где оба сердца пьют покой

немой

там, где можно быть самим собой

с тобой

Игорь Орлов







































































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post497858557/