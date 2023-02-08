Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

INGRID TUSELL. ТАМ, ГДЕ МОЖНО БЫТЬ САМИМ СОБОЙ С ТОБОЙ

Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (1) (560x700, 413Kb)

Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (2) (700x522, 417Kb)
там, где можно быть самим собой
с тобой
там, где небо в море — я с тобой
одной
там, где стаи птиц над головой
волной
там, где камни со своей живой
душой
там, где оба сердца пьют покой
немой
там, где можно быть самим собой
с тобой
Игорь Орлов
Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (695x700, 489Kb)
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Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (28) (698x700, 519Kb)
Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (26) (700x697, 505Kb)
Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (16) (317x590, 161Kb)
Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (15) (590x586, 283Kb)
Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (14) (649x650, 288Kb)
Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (12) (547x650, 284Kb)
Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (29) (700x543, 399Kb)
Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (30) (346x700, 307Kb)
Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (33) (700x670, 681Kb)
Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (34) (695x700, 559Kb)
Ingrid Tusell Domingo - Tutt'Art@ - (36) (345x700, 232Kb)
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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post497858557/

08.02.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

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