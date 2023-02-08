Посетители зоопарка yжаснyлuсь, увидев с тиграми собaку: проuзошедшее далее, удuвuло их еще больше
В одном из китайских зоопарков посетителей ждет необычное и на первый взгляд пугающее зрелище. Каждый раз у вольеров с тиграми люди бурно обсуждают свои впечатления.
Смотрители лишь улыбаются, замечая встревоженные взгляды и бурное обсуждение. В тот раз смотритель подошел лишь для того, чтобы сделать снимок, что еще больше встревожил гостей.
Гости смотрели в вольер, где было 4 тигра и думали, что скоро внутри случиться трагедия. Тигры со всех сторон окружили лабрадора-ретривера, который лежало на камнях. Было непонятно, как собака оказалось внутри, но то, как наступали на нее тигры, заставляло людей тревожиться за судьбу животного.
Что видят туристы и что происходит на самом деле
В вольере живут два тигра с желто-черным окрасом и еще пара с белой с черными полосками шерстью. Со стороны кажется, что они заметили чужака на своей территории и пытаются его окружить.
Белый тигр подошел к собаке очень близко и укрылся за одним из камней, которых в вольере множество. Лабрадор хищника не заметил. Дальше публика увидела совсем странное происшествие: тигр не напал на собаку, а начал к ней ластиться. К собаке подошел второй тигр и также начал требовать ее внимания, вскоре лабрадора окружило 4 хищников, но они не нападали, они хотели получить свою долю ласки от собаки.
Необычная дружба
Лабрадор попал в вольер не случайно, дело в том, что эта собака заменила тиграм маму. Мама-тигрица не захотела заботиться о своих малышах, сразу после их рождения отказавшись даже кормить своих деток. Собака решила помочь и выкормила как своих малышей, так и приемных.
Лабрадор часто приходит навещать своих приемных деток, играет с ними. Тигры сильно привязались к собаке, они постоянно показывают ей свою любовь.
Лабрадор оказалась не только любящей, но и строгой, когда тигры начинают слишком шалить, собака кусает их за ухо.
Источник: http://djuise.ru/2023/02/08/posetiteli-zooparka-yzhasnylus-uvidev-s-tigrami-sobaku-prouzoshedshee-dalee-uduvulo-ih-eshhe-bolshe/?fbclid=IwAR2boLgrO29-MSQ-gHdkExINoIyvBJEt0NmFI84lYtkj7lHkQgiK9lHLrhI
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