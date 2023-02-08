Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Картинки из пляжных камней Стефано Фурлани

Итальянец Стефано Фурлани — из города Фано, который славится своими великолепными пляжами. Стефано с детства бродил по этим пляжам, собирал камушки и выкладывал из них разнообразные картинки. По сей день Стефано создаёт картинки из камней и выкладывает фотографии своих работ в интернет.

Источник: izbrannoe.com

Источник: https://kakao.im/kartinki-iz-plyazhnyih-kamney-stefano-furlani/?fbclid=IwAR2OOS8Ag_BfFpV-IY4g-sPwllk-JQQXi2KYc1eGjSVAWF9CO3ZYf9ZIqtM

08.02.2023 - Posted by | Креатив...

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