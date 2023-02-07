Как связать носки на двух спицах

Как приятно зимним холодным вечером надеть мягкие носочки, закутаться в плед и сделать себе какао. А как насчет вязания? Своеобразная медитация для рукодельниц одновременно успокаивает нервы и позволяет связать такое изделие, какого ни у кого больше не будет. Все знают, что обычно носки и следки вяжутся на четырех спицах и это довольно неудобно. Мы расскажем, как упростить задачу.

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КАК СВЯЗАТЬ СЛЕДКИ НА ДВУХ СПИЦАХ

Связать мягкие зимние следки не так сложно, как кажется. Сегодня редакция «Так Просто!» расскажет тебе, как связать следки на двух спицах без шва с узором. Только взгляни на эту красоту!

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спицы на леске

пряжа двух цветов

нить для набора петель

дополнительная спица

игла

МАНЖЕТ СЛЕДКА

Вязание следков начинается с манжета, лучше взять спицы не очень тонкие, толщиной примерно 5 мм. Набери 23 петли классическим способом дополнительной нитью, которая отличается от двух основных цветов. Затем нитью, которой вяжется манжет и подошва, провяжи 3 ряда лицевой гладью, включая начальные петли. Сними 1 кромочную петлю. На провязанных рядах зеленая нить отделяет основной цвет, так что нужно поднять петлю коричневого цвета сначала на левую спицу, провязать ее лицевой петлей, следующую — изнаночной, затем снова поднять нижнюю петлю на левую спицу и провязать лицевой петлей. Так провяжи до конца ряда. Таким образом, количество петель удваивается. Распусти дополнительную нить и возьми пряжу того цвета, которым будут вязаться следки. В данном случае это нить белого цвета. Сними кромочную петлю, затем провяжи 1 лицевую, 1 изнаночную до последних двух петель в ряду. Последняя петля провязывается всегда изнаночной, потому что она кромочная. Переверни пряжу, сними кромочную петлю и так же провязывай 2-й ряд: лицевая, изнаночная. Всего таких рядов двенадцать. Когда манжет из 12 рядов связан, начинается платочная вязка: сними кромочную петлю и провяжи 21 лицевую до середины манжета. С 22-й петли нужно связать две петли в одной: за переднюю стенку провязать лицевую, за заднюю — изнаночную петлю. Так получается две петли из одной. Оставшиеся петли провяжи лицевыми петлями до конца ряда, кромку не забывай провязывать изнаночной петлей. 14-й ряд: сними кромочную петлю и провяжи 16 лицевых, а затем 12 изнаночных петель. 15-й ряд провязывается полностью лицевыми петлями, кроме кромочной. 16-й ряд вяжется так же, как и 14-й: 16 лицевых петель, 12 изнаночных, 16 лицевых и кромочная изнаночная петля. С 17-го ряда начинается вязание узора на следке. Кромочная петля снимается, провязывается 16 лицевых петель. На дополнительную спицу нанижи 3 петли и оставь их за вязанием. Следующие три петли провяжи лицевыми и снятые три петли тоже лицевыми петлями. Еще три петли набери дополнительной спицей и помести ее перед вязанием, провяжи следующие 3 петли лицевыми петлями и на дополнительной спице тоже лицевыми. Довяжи 17-й ряд лицевыми петлями. 18-й ряд: кромочная, 16 лицевых, 12 изнаночных, 16 лицевых и кромочная петля. 19-й ряд провязывается полностью лицевыми петлями. 20-й ряд: кромочная, 16 лицевых, 12 изнаночных, 16 лицевых петель и кромочная.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СЛЕДКА

С 21-го ряда начинается вязание верха стопы, то есть 1-й ряд. Отрежь нитку и сними на правую спицу 22 петли. Возьми новую нить и провяжи 20 петель лицевыми. 2-й ряд: кромочная петля, 4 лицевых, 12 изнаночных, 4 лицевых. 3-й ряд: первая и последняя петли в ряду кромочные, весь ряд провязывается лицевыми петлями. 4-й ряд вяжется, как 2-й. 5-й ряд: кромочная, 4 лицевых, 3 петли сними на дополнительную спицу, оставь ее за пряжей и следующие 3 петли провяжи лицевыми. Нанижи 3 петли на дополнительную спицу и размести ее спереди пряжи, Провяжи следующие 3 петли лицевыми. Затем 4 лицевых и кромочная петля. 6-й ряд вяжется, как 2-й и 4-й. 7-й ряд: кромочная, 20 лицевых, кромочная. 8-й ряд такой же, как 2-й, 4-й, 6-й. Далее 9–32 ряды вяжи в такой же последовательности до нужной длины. Чтобы понять, какой длины вязать верх следка, померяй стопу метром. Длина провязанной верхушки должна быть на 2 см короче. 33-й ряд: сними кромочную петлю, провяжи 2 петли вместе лицевой петлей вправо (коса 3 на 3 вправо), далее 16 лицевых и 2 вместе лицевых влево (коса 3 на 3 влево), кромочная. 34-й ряд: кромочная, 3 лицевых, 12 изнаночных, 3 лицевых, кромочная. 35-й ряд: кромочная петля, 2 вместе лицевых с уклоном вправо, 14 лицевых, 2 лицевых вместе с уклоном влево, кромочная петля. Количество петель уменьшилось до 18. 36-й ряд: кромочная, 2 лицевых, 12 изнаночных, 2 лицевых, кромочная петли. 37-й ряд: кромочная петля, 2 вместе лицевой вправо, коса 3 на 3 влево, коса 3 на 3 влево, коса 3 на 3 вправо, 2 вместе лицевой влево, кромочная петля. 38-й ряд: кромочная, 1 лицевая, 12 изнаночных, 1 лицевая, кромочная. 39-й ряд: кромочная, 2 вместе лицевой вправо, 3 лицевых, 2 вместе лицевых вправо, 2 вместе лицевых влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевых влево, кромочная петля. Итого 12 петель. 40-й ряд провяжи изнаночными петлями. Верхняя часть изделия готова, отрежь нить. Начни вязать подошву коричневой нитью, перейдя на правую часть отложенных петель. Для удобства перенеси петли на левую спицу. 1-й ряд стопы: кромочная, 11 лицевых, далее 20 петель провязать вдоль правой стороны полотна верхней части изделия. 12 петель на носке также провяжи лицевыми и набери вдоль второй части следка еще 20 лицевых петель. Затем 12 петель лицевых и 1 кромочная. 2-й ряд провяжи лицевыми петлями. Всего таких рядов должно быть 10. Ads

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СЛЕДКА

1-й ряд: кромочная петля, 2 вместе лицевых, 29 лицевых, 2 вместе лицевых, 3 лицевых, 2 вместе лицевых, 3 лицевых петли. Далее 2 вместе лицевых, 29 лицевых, 2 вместе лицевых петли. 2-й ряд подошвы вяжи лицевыми петлями до конца ряда. 3-й ряд: кромочная, 2 вместе лицевых петли, 28 лицевых, снова 2 вместе лицевых, 2 лицевых, 2 вместе лицевых, еще 2 лицевых, снова 2 вместе лицевых, 27 лицевых и 2 вместе лицевых петли, последняя кромочная. 4-й ряд провязывается лицевыми петлями до конца ряда, кроме кромочных петель. 5-й ряд: кромочная, 2 вместе, 26 лицевых, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 26 лицевых, 2 вместе лицевых и кромочная петли. 6-й ряд провязывается лицевыми петлями. 7-й ряд провязывай лицевыми петлями: кромочная, 2 вместе, 24, 2 вместе лицевой 3 раза, 25 лицевых, 2 вместе, кромочная петля. 8-й ряд: кромочная, 27 лицевых петель. В итоге на каждой спице по 28 петель, наконец-то их можно соединить. Перед этим нужно отметить 60 см нити и отрезать остальное. Две половинки пятки соедини иглой потайным швом.

Подробный мастер-класс показывает на своем канале Катерина Мушин. Рукодельница просто и доступно объясняет, как связать тапочки-следки на двух спицах. Если ты новичок, попробуй сначала связать следки без узора, а удачно подобранные цвета пряжи компенсируют сложную вязку.

Смастерить уютные домашние следки удастся за один свободный выходной, а если наловчиться, то и вовсе за несколько часов. Просто бери пряжу и повторяй действия мастерицы. Надеюсь, что инструкция вязания не показалась тебе сложной и ты обязательно попробуешь себя в этом деле. Следки с красивым узором в виде косички станут прекрасным подарком к Новому году для самых родных людей. Уверена, что они оценят твои старания.

Источник: https://takprosto.cc/kak-svyazat-sledki-na-dvuh-spicah/?fbclid=IwAR2AskGnN_MUwobBeIFDxjyqE83W0Wyig5O7-iC-ErJlhkLqsn6U6NasRpw