Как связать носки на двух спицах
Как приятно зимним холодным вечером надеть мягкие носочки, закутаться в плед и сделать себе какао. А как насчет вязания? Своеобразная медитация для рукодельниц одновременно успокаивает нервы и позволяет связать такое изделие, какого ни у кого больше не будет. Все знают, что обычно носки и следки вяжутся на четырех спицах и это довольно неудобно. Мы расскажем, как упростить задачу.
КАК СВЯЗАТЬ СЛЕДКИ НА ДВУХ СПИЦАХ
Связать мягкие зимние следки не так сложно, как кажется. Сегодня редакция «Так Просто!» расскажет тебе, как связать следки на двух спицах без шва с узором. Только взгляни на эту красоту!
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- спицы на леске
- пряжа двух цветов
- нить для набора петель
- дополнительная спица
- игла
МАНЖЕТ СЛЕДКА
- Вязание следков начинается с манжета, лучше взять спицы не очень тонкие, толщиной примерно 5 мм. Набери 23 петли классическим способом дополнительной нитью, которая отличается от двух основных цветов. Затем нитью, которой вяжется манжет и подошва, провяжи 3 ряда лицевой гладью, включая начальные петли.
- Сними 1 кромочную петлю. На провязанных рядах зеленая нить отделяет основной цвет, так что нужно поднять петлю коричневого цвета сначала на левую спицу, провязать ее лицевой петлей, следующую — изнаночной, затем снова поднять нижнюю петлю на левую спицу и провязать лицевой петлей. Так провяжи до конца ряда. Таким образом, количество петель удваивается.
- Распусти дополнительную нить и возьми пряжу того цвета, которым будут вязаться следки. В данном случае это нить белого цвета.
- Сними кромочную петлю, затем провяжи 1 лицевую, 1 изнаночную до последних двух петель в ряду. Последняя петля провязывается всегда изнаночной, потому что она кромочная.
- Переверни пряжу, сними кромочную петлю и так же провязывай 2-й ряд: лицевая, изнаночная. Всего таких рядов двенадцать.
- Когда манжет из 12 рядов связан, начинается платочная вязка: сними кромочную петлю и провяжи 21 лицевую до середины манжета.
- С 22-й петли нужно связать две петли в одной: за переднюю стенку провязать лицевую, за заднюю — изнаночную петлю. Так получается две петли из одной.
- Оставшиеся петли провяжи лицевыми петлями до конца ряда, кромку не забывай провязывать изнаночной петлей.
- 14-й ряд: сними кромочную петлю и провяжи 16 лицевых, а затем 12 изнаночных петель.
- 15-й ряд провязывается полностью лицевыми петлями, кроме кромочной.
- 16-й ряд вяжется так же, как и 14-й: 16 лицевых петель, 12 изнаночных, 16 лицевых и кромочная изнаночная петля.
- С 17-го ряда начинается вязание узора на следке. Кромочная петля снимается, провязывается 16 лицевых петель. На дополнительную спицу нанижи 3 петли и оставь их за вязанием. Следующие три петли провяжи лицевыми и снятые три петли тоже лицевыми петлями.
- Еще три петли набери дополнительной спицей и помести ее перед вязанием, провяжи следующие 3 петли лицевыми петлями и на дополнительной спице тоже лицевыми. Довяжи 17-й ряд лицевыми петлями.
- 18-й ряд: кромочная, 16 лицевых, 12 изнаночных, 16 лицевых и кромочная петля.
- 19-й ряд провязывается полностью лицевыми петлями.
- 20-й ряд: кромочная, 16 лицевых, 12 изнаночных, 16 лицевых петель и кромочная.
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СЛЕДКА
- С 21-го ряда начинается вязание верха стопы, то есть 1-й ряд. Отрежь нитку и сними на правую спицу 22 петли. Возьми новую нить и провяжи 20 петель лицевыми.
- 2-й ряд: кромочная петля, 4 лицевых, 12 изнаночных, 4 лицевых.
- 3-й ряд: первая и последняя петли в ряду кромочные, весь ряд провязывается лицевыми петлями.
- 4-й ряд вяжется, как 2-й.
- 5-й ряд: кромочная, 4 лицевых, 3 петли сними на дополнительную спицу, оставь ее за пряжей и следующие 3 петли провяжи лицевыми. Нанижи 3 петли на дополнительную спицу и размести ее спереди пряжи, Провяжи следующие 3 петли лицевыми. Затем 4 лицевых и кромочная петля.
- 6-й ряд вяжется, как 2-й и 4-й.
- 7-й ряд: кромочная, 20 лицевых, кромочная.
- 8-й ряд такой же, как 2-й, 4-й, 6-й.
- Далее 9–32 ряды вяжи в такой же последовательности до нужной длины. Чтобы понять, какой длины вязать верх следка, померяй стопу метром. Длина провязанной верхушки должна быть на 2 см короче.
- 33-й ряд: сними кромочную петлю, провяжи 2 петли вместе лицевой петлей вправо (коса 3 на 3 вправо), далее 16 лицевых и 2 вместе лицевых влево (коса 3 на 3 влево), кромочная.
- 34-й ряд: кромочная, 3 лицевых, 12 изнаночных, 3 лицевых, кромочная.
- 35-й ряд: кромочная петля, 2 вместе лицевых с уклоном вправо, 14 лицевых, 2 лицевых вместе с уклоном влево, кромочная петля. Количество петель уменьшилось до 18.
- 36-й ряд: кромочная, 2 лицевых, 12 изнаночных, 2 лицевых, кромочная петли.
- 37-й ряд: кромочная петля, 2 вместе лицевой вправо, коса 3 на 3 влево, коса 3 на 3 влево, коса 3 на 3 вправо, 2 вместе лицевой влево, кромочная петля.
- 38-й ряд: кромочная, 1 лицевая, 12 изнаночных, 1 лицевая, кромочная.
- 39-й ряд: кромочная, 2 вместе лицевой вправо, 3 лицевых, 2 вместе лицевых вправо, 2 вместе лицевых влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевых влево, кромочная петля. Итого 12 петель.
- 40-й ряд провяжи изнаночными петлями. Верхняя часть изделия готова, отрежь нить.
- Начни вязать подошву коричневой нитью, перейдя на правую часть отложенных петель. Для удобства перенеси петли на левую спицу. 1-й ряд стопы: кромочная, 11 лицевых, далее 20 петель провязать вдоль правой стороны полотна верхней части изделия. 12 петель на носке также провяжи лицевыми и набери вдоль второй части следка еще 20 лицевых петель. Затем 12 петель лицевых и 1 кромочная.
- 2-й ряд провяжи лицевыми петлями. Всего таких рядов должно быть 10.
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НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СЛЕДКА
- 1-й ряд: кромочная петля, 2 вместе лицевых, 29 лицевых, 2 вместе лицевых, 3 лицевых, 2 вместе лицевых, 3 лицевых петли. Далее 2 вместе лицевых, 29 лицевых, 2 вместе лицевых петли.
- 2-й ряд подошвы вяжи лицевыми петлями до конца ряда.
- 3-й ряд: кромочная, 2 вместе лицевых петли, 28 лицевых, снова 2 вместе лицевых, 2 лицевых, 2 вместе лицевых, еще 2 лицевых, снова 2 вместе лицевых, 27 лицевых и 2 вместе лицевых петли, последняя кромочная.
- 4-й ряд провязывается лицевыми петлями до конца ряда, кроме кромочных петель.
- 5-й ряд: кромочная, 2 вместе, 26 лицевых, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 26 лицевых, 2 вместе лицевых и кромочная петли.
- 6-й ряд провязывается лицевыми петлями.
- 7-й ряд провязывай лицевыми петлями: кромочная, 2 вместе, 24, 2 вместе лицевой 3 раза, 25 лицевых, 2 вместе, кромочная петля.
- 8-й ряд: кромочная, 27 лицевых петель. В итоге на каждой спице по 28 петель, наконец-то их можно соединить. Перед этим нужно отметить 60 см нити и отрезать остальное. Две половинки пятки соедини иглой потайным швом.
Подробный мастер-класс показывает на своем канале Катерина Мушин. Рукодельница просто и доступно объясняет, как связать тапочки-следки на двух спицах. Если ты новичок, попробуй сначала связать следки без узора, а удачно подобранные цвета пряжи компенсируют сложную вязку.
Смастерить уютные домашние следки удастся за один свободный выходной, а если наловчиться, то и вовсе за несколько часов. Просто бери пряжу и повторяй действия мастерицы. Надеюсь, что инструкция вязания не показалась тебе сложной и ты обязательно попробуешь себя в этом деле. Следки с красивым узором в виде косички станут прекрасным подарком к Новому году для самых родных людей. Уверена, что они оценят твои старания.
Источник: https://takprosto.cc/kak-svyazat-sledki-na-dvuh-spicah/?fbclid=IwAR2AskGnN_MUwobBeIFDxjyqE83W0Wyig5O7-iC-ErJlhkLqsn6U6NasRpw
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