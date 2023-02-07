В чём секрет долголетия самой старой собаки на планете Земля

© Instagram / @guinnessworldrecords

Через несколько месяцев Бобби исполнится 31 год. Согласно книге рекордов Гиннесса, он самая старая собака на планете Земля. А если быть еще точнее, до его лет за всю историю нашего мира не доживал ни один пес.

Несмотря на столь зрелый для собаки возраст, Бобби выглядит еще очень живенько. И это при том, что пес пережил средний возраст своей породы уже вдвое. Как ему это удалось, выясняем сегодня в статье.

САМАЯ СТАРАЯ СОБАКА

Бобби родился 11 мая 1992 года. Эту информацию подтвердили в португальской правительственной базе питомцев, управляемой национальным союзом ветеринаров. Его порода в оригинале звучит как Рафейру ду Алентежу. А в наших широтах ее называют португальская сторожевая или португальский мастиф.

В среднем собаки этой породы живут примерно 12–14 лет. Бобби же удалось дожить практически до 31 года. Для пса это действительно невероятное количество лет. Всё это время он жил в португальской деревушке в семье мужчины по имени Леонель. Бобби занимался тем, что в нём было заложено природой. Он пас и охранял домашний скот.

© Instagram / @guinnessworldrecords

Питомец побил почти столетний рекорд. Его предшественник, пес Блуи (1910-1939), был австралийской пастушей собакой, прожившей 29 лет 5 месяцев. На самом деле Боби не просто самая старая собака из всех живых – он самая старая собака в истории.

История жизни этого милого пса трогает до глубины души. «Мне было 8 лет, когда он родился», — говорит Леонель, его хозяин. Вместе с Бобби на свет появилось еще 3 щеночка. Отец Леонеля был охотником, потому в доме всегда водилось много собак.

© Instagram / @guinnessworldrecords

Родители Леонеля не могли позволить себе оставить щенят у себя. И тогда в деревнях было принято просто закапывать неугодных животных. Ужасная практика! Но такова была португальская реальность. Бобби удалось выжить по случайному стечению обстоятельств. Когда отец забирал щенят из дома, он просто не заметил еще одного.

Счастливая жизнь собаки

Леонель вспоминает, что ему и его братьям было очень грустно. Однако уже на следующий день они заметили, что Гира (мама щенят) продолжала посещать флигель, где родились ее малыши. «Мы подумали, что это странно, ведь ей больше незачем туда ходить. Щенят же больше нет», — вспоминает мужчина.

Ребята решили проследить за собакой и обнаружили, что она ходит к своему щеночку. Ему удалось избежать горькой участи своих сородичей. И Леонель вместе с братьями решили сохранить существование Бобби в тайне.

© Instagram / @guinnessworldrecords

«Мы знали, что, когда он откроет глаза, мои родители не отправят его в землю», — объяснил Леонель. Новорожденным щенкам обычно требуется от одной до двух недель, чтобы впервые открыть глаза. Это происходит за счет развития центральной нервной системы.

В конце концов родители Леонеля всё-таки обнаружили пса. Он уже открыл глаза, и деваться было некуда: питомца решили оставить. Правда, от наказания ребятам отделаться не удалось. Но они были готовы на всё ради спасения животного.

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По мнению Леонеля, Бобби удалось дожить до такого возраста, потому что он всё время был вдали от шумных городов, никогда не сидел на цепи и не гулял на поводке. Он очень общительный пес, который привык проводить всё свое время на свежем воздухе.

30-летний пес Бобби сейчас

Сейчас Бобби менее активен, чем был когда-то. Он любит лежать на заднем дворе дома в компании четырех кошек, которые тоже живут на хозяйстве у Леонеля. Пес начал плохо видеть, и его хозяин стал чаще замечать, что собака сталкивается с различными предметами на своем пути.

© Depositphotos

В холодное время года Бобби любит отдыхать возле костра. Леонель всю жизнь кормит его той же едой, что ест сам. Никакие специальные корма пес никогда не ел. Мужчина считает, что это поспособствовало долголетию питомца.

За эти 30 лет Бобби не раз бывал у ветеринара. Каких-то серьезных проблем со здоровьем у пса не было никогда. Что ж, интересно, сколько еще лет ему уготовила судьба?

Источник: https://takprosto.cc/samaya-staraya-sobaka/