ВЕЧНОСТЬ, И ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ…ИТАЛЬЯНСКАЯ ХУДОЖНИЦА DIMITRA MILAN
вечность, и ещё один день…
Долго ли, коротко,
далеко или близко.
Как же неистово в поисках смысла
пальцев костяшки сбиваются в кровь.
Змей, стиснув зубы,
держит свой хвост,
не размыкая кольцо.
Змей держит мир,
не пуская сюда Рагнарёк —
вечность, и ещё один день.
Пёрышком тронешь
столь ощутимо чуткую,
устремлённую в бесконечность —
земную ось, —
вдруг она вздрогнет,
вдруг всё начнётся,
вдруг всё качнётся,
как то роковое
веретено…
Мир так устроен — чутко —
зыбкие берега обнимают волну,
бесчувственный ветер качает
золотую ладью,
к утру превращая всё обозримое
в дымчатую — бирюзу.
День простоять, да ночь продержаться —
в сущности вечность, и ещё один день
не так уж и долго.
Всё относительно, всё очень спорно,
всё тонкой нитью оплетено.
Не разжимая ни рук, ни губ, —
держусь и молюсь.
Кирш Ли
Димитра Милан (Dimitra Milan)— известная художница, несмотря на юный возраст (девушка родилась в 2000 году). Димитра родилась в семье художников и развивала свой стиль и способности с самого раннего возраста. Причудливая и сюрреалистичная, Димитра выражает себя через богатые цвета и смелые проекты. Ее картины отражают мечтательный мир, где все возможно и бесстрашные предметы гармонично сосуществуют.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post497843637/
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