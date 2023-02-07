ВЕЧНОСТЬ, И ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ…ИТАЛЬЯНСКАЯ ХУДОЖНИЦА DIMITRA MILAN

вечность, и ещё один день…

Долго ли, коротко,

далеко или близко.

Как же неистово в поисках смысла

пальцев костяшки сбиваются в кровь.



Змей, стиснув зубы,

держит свой хвост,

не размыкая кольцо.

Змей держит мир,

не пуская сюда Рагнарёк —

вечность, и ещё один день.

Пёрышком тронешь

столь ощутимо чуткую,

устремлённую в бесконечность —

земную ось, —

вдруг она вздрогнет,

вдруг всё начнётся,

вдруг всё качнётся,

как то роковое

веретено…

Мир так устроен — чутко —

зыбкие берега обнимают волну,

бесчувственный ветер качает

золотую ладью,

к утру превращая всё обозримое

в дымчатую — бирюзу.

День простоять, да ночь продержаться —

в сущности вечность, и ещё один день

не так уж и долго.

Всё относительно, всё очень спорно,

всё тонкой нитью оплетено.

Не разжимая ни рук, ни губ, —

держусь и молюсь.

Кирш Ли

Димитра Милан (Dimitra Milan)— известная художница, несмотря на юный возраст (девушка родилась в 2000 году). Димитра родилась в семье художников и развивала свой стиль и способности с самого раннего возраста. Причудливая и сюрреалистичная, Димитра выражает себя через богатые цвета и смелые проекты. Ее картины отражают мечтательный мир, где все возможно и бесстрашные предметы гармонично сосуществуют.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post497843637/