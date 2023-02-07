Василий Сталин — жизнь в тени грозного отца

Младший сын Иосифа Сталина родился в хорошей семье. Вождь народов не мог нарадоваться младенцу и баюкал Василия вместе со второй женой, Надеждой Аллилуевой. Василий родился в 1921 году, и хотя любимицей вождя была дочка Светлана, маленький сын тоже получал долю родительской любви.

Все изменилось после смерти Аллилуевой в 1932 году, Иосиф Сталин с головой ушел в работу, отстранился от сына, отдав его нянькам и охране. Общался вождь с Василием в основном записками и встречался редко. Сын Сталина вспоминал: " Оставшись без матери и наблюдения отца, я рос в кругу офицеров НКВД. Я стал хулиганом, рано закурил и пил, называл себя "Красным Васькой".

Оставшись без жены, Иосиф Сталин больше удалял времени дочери. чем сыну.

С юности Василий Сталин стал использовать имя отца в корыстных целях, а тот не позволял ему этого, ориентируясь по доносам. Сохранился ответ Иосифа Сталина учителю, что доложил о плохой учебе Василия в школе:

"Ваше письмо о художествах моего сына Василия получил. Спасибо. Василий — избалованный юноша, дикарёнок, манипулятор со слабой волей. Обещаю больше брать его за шиворот".

За шиворот Сталин брал сына всю жизнь, может слишком много и зря, вместо поддержки и ласки… После окончания школы Василий поступил в летное училище и как сын Сталина выбил себе отдельную комнату в общежитии. Вождь народов узнал и приказал комнату изъять, в казарму сына вернуть и поблажек не давать.

Теория давалась "Красному Ваське" плохо, а полеты хорошо, талант пилота в нём был от бога. Закончил училище, потом академию и курсы. С первых дней войны Василий просился на фронт, но Сталин не отпускал. Может потому, что старший сын Яков попал в плен и отец не хотел потерять второго.

Младшего сына Сталина долго не отпускали воевать, хотя летчиком он был отменным

В июле 1942 года Василий Сталин все-таки на фронт прорвался, начал командиром группы, потом авиаполка. Дрался сын Сталина храбро. Подбивал в группе немецкие самолеты, от предложения записать на его счет отказывался. Быть ему Героем, делать карьеру, но сказалось детство без родителей — сгубили Василия хулиганство и водка.

В 1943 году Василий решил сварить уху, стал глушить рыбу в озере снарядами, один летчик погиб, несколько были ранены. Отец узнал, разжаловал в инструкторы и отправил в резерв. В 1944 году Василий стал командиром дивизии и вернулся на фронт, но карьеру сына вождь притормаживал. Несколько раз Сталин отклонял присвоение званий ему, и генерал-лейтенантом Василий стал в 1948 году.

После войны Василий Сталин продолжал жить без любящего отца

Став командующим ВВС Московского округа, Василий выбивал квартиры летчикам, развивал летные школы и спортклубы ВВС. Но в Москве обсуждали другое — загулы сына Сталина, рукоприкладство и грубость. У Василия было 4 жены, потому что никто вспышек пьяного гнева не выдерживал.

А вождь народов продолжал брать сына за шиворот. Последняя стычка отца и сына закончилась хуже всех. В 1952 году Василий провел парад на День Воздушного флота СССР, изрядно принял на грудь и вошел на кремлевский банкет, качаясь.

Иосиф Сталин увидев его, громко спросил: "Это что такое?". Сын ответил: "Я устал". — Часто так устаешь? — Нет! Тут встал главком ВВС и сказал: "Он так — часто!" Василий Сталин оскорбил главкома в ответ, вождь народов выгнал сына с позором.

Василий Сталин с женой, на похоронах своего отца. Год назад тот его снял с должности

После этого Василия Сталина сняли с должности и отправили учиться в Академию генштаба, он там не появлялся,продолжал пить. После смерти Иосифа Сталина он рыдал у гроба и твердил "Отца убили!". А его слова: "Я живу, пока жив отец", оказались пророческими. Через месяц после похорон сына Сталина посадят на 8 лет, и жизнь быстро закончится в репрессиях и опале.

Печальная судьба Василия после смерти матери, его характер и пьянство, возможно вина отца,Иосифа Сталина. Любил ли вообще сына вождь? А может, главу государства дети делают слабым и Сталин это понимал, публично наказывая его за любые проступки?

Источник: https://dzen.ru/a/Y9htIwh41CZOoHiX