Николлетто

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Василий Сталин — жизнь в тени грозного отца

После войны Василий Сталин продолжал жить без любящего отца

Младший сын Иосифа Сталина родился в хорошей семье. Вождь народов не мог нарадоваться младенцу и баюкал Василия вместе со второй женой, Надеждой Аллилуевой. Василий родился в 1921 году, и хотя любимицей вождя была дочка Светлана, маленький сын тоже получал долю родительской любви.

Все изменилось после смерти Аллилуевой в 1932 году, Иосиф Сталин с головой ушел в работу, отстранился от сына, отдав его нянькам и охране. Общался вождь с Василием в основном записками и встречался редко. Сын Сталина вспоминал: " Оставшись без матери и наблюдения отца, я рос в кругу офицеров НКВД. Я стал хулиганом, рано закурил и пил, называл себя "Красным Васькой".

Оставшись без жены, Иосиф Сталин больше удалял времени дочери. чем сыну.

Оставшись без жены, Иосиф Сталин больше удалял времени дочери. чем сыну.

С юности Василий Сталин стал использовать имя отца в корыстных целях, а тот не позволял ему этого, ориентируясь по доносам. Сохранился ответ Иосифа Сталина учителю, что доложил о плохой учебе Василия в школе:

"Ваше письмо о художествах моего сына Василия получил. Спасибо. Василий — избалованный юноша, дикарёнок, манипулятор со слабой волей. Обещаю больше брать его за шиворот".

За шиворот Сталин брал сына всю жизнь, может слишком много и зря, вместо поддержки и ласки… После окончания школы Василий поступил в летное училище и как сын Сталина выбил себе отдельную комнату в общежитии. Вождь народов узнал и приказал комнату изъять, в казарму сына вернуть и поблажек не давать.

Теория давалась "Красному Ваське" плохо, а полеты хорошо, талант пилота в нём был от бога. Закончил училище, потом академию и курсы. С первых дней войны Василий просился на фронт, но Сталин не отпускал. Может потому, что старший сын Яков попал в плен и отец не хотел потерять второго.

Младшего сына Сталина долго не отпускали воевать, хотя летчиком он был отменным

Младшего сына Сталина долго не отпускали воевать, хотя летчиком он был отменным

В июле 1942 года Василий Сталин все-таки на фронт прорвался, начал командиром группы, потом авиаполка. Дрался сын Сталина храбро. Подбивал в группе немецкие самолеты, от предложения записать на его счет отказывался. Быть ему Героем, делать карьеру, но сказалось детство без родителей — сгубили Василия хулиганство и водка.

В 1943 году Василий решил сварить уху, стал глушить рыбу в озере снарядами, один летчик погиб, несколько были ранены. Отец узнал, разжаловал в инструкторы и отправил в резерв. В 1944 году Василий стал командиром дивизии и вернулся на фронт, но карьеру сына вождь притормаживал. Несколько раз Сталин отклонял присвоение званий ему, и генерал-лейтенантом Василий стал в 1948 году.

После войны Василий Сталин продолжал жить без любящего отца

После войны Василий Сталин продолжал жить без любящего отца

Став командующим ВВС Московского округа, Василий выбивал квартиры летчикам, развивал летные школы и спортклубы ВВС. Но в Москве обсуждали другое — загулы сына Сталина, рукоприкладство и грубость. У Василия было 4 жены, потому что никто вспышек пьяного гнева не выдерживал.

А вождь народов продолжал брать сына за шиворот. Последняя стычка отца и сына закончилась хуже всех. В 1952 году Василий провел парад на День Воздушного флота СССР, изрядно принял на грудь и вошел на кремлевский банкет, качаясь.

Иосиф Сталин увидев его, громко спросил: "Это что такое?". Сын ответил: "Я устал". — Часто так устаешь? — Нет! Тут встал главком ВВС и сказал: "Он так — часто!" Василий Сталин оскорбил главкома в ответ, вождь народов выгнал сына с позором.

Василий Сталин с женой, на похоронах своего отца. Год назад тот его снял с должности

Василий Сталин с женой, на похоронах своего отца. Год назад тот его снял с должности

После этого Василия Сталина сняли с должности и отправили учиться в Академию генштаба, он там не появлялся,продолжал пить. После смерти Иосифа Сталина он рыдал у гроба и твердил "Отца убили!". А его слова: "Я живу, пока жив отец", оказались пророческими. Через месяц после похорон сына Сталина посадят на 8 лет, и жизнь быстро закончится в репрессиях и опале.

Печальная судьба Василия после смерти матери, его характер и пьянство, возможно вина отца,Иосифа Сталина. Любил ли вообще сына вождь? А может, главу государства дети делают слабым и Сталин это понимал, публично наказывая его за любые проступки?

Источник: https://dzen.ru/a/Y9htIwh41CZOoHiX

07.02.2023 - Posted by | Немного истории...

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