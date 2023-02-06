Почему миллионы мужчин в Мьянме ежедневно надевают юбку: Секрет популярности лонджи

Мужская юбка – довольно нетипичный предмет одежды. В отношении европейцев вспоминается разве что шотландский килт – тоже вещь скорее церемониальная, чем повседневная. Но если обратить взгляд в сторону Азии, можно обнаружить миллионы представителей сильного пола, которые ежедневно надевают юбку, причем речь идет и о днях рабочих, и о праздниках, и даже о свадьбах и официальных мероприятиях политической жизни. Юбка-лонджи, знакомая всем жителям Мьянмы, справедливо считается не только красивой, но и очень практичной одеждой.

Страна, в которой обожают носить юбки

Мьянма, раньше носившая название Бирма, – государство не маленькое: в нем проживает более пятидесяти миллионов человек. Большую часть населения представляют бирманцы – по названию этого народа страна и получила имя «Бирма» во времена британского колониального владычества. И буквально во всех районах Мьянмы, и в сельской местности, и в городах-мегаполисах можно увидеть огромное количество мужчин и женщин, носящих традиционные лонджи.

Лонджи носят в городах и в сельской местности

У этой одежды много «родственников» – прежде всего саронг, который носят многие народы Юго-Восточной Азии и Океании. В этом есть своя логика: во влажном жарком климате свободная одежда выигрывает у облегающей – юбка не препятствует циркуляции воздуха. К тому же те, кто может себе позволить носить шелковые лонджи, могут оценить преимущества и самой ткани: шелк охлаждает летом и согревает в холодное время года. Впрочем, лонджи делают не только из него, но и из хлопка и других материалов.

Так завязывается мужской вариант лонджи. Источник: pinterest.com

Ткань длиной около двух метров сшивается так, чтобы получилось изделие цилиндрической формы – достаточно широкое, чтобы не сковывать шаги и обеспечивать свободу движение. В верхней части делают запах, образуя одну или несколько складок, а затем концы ткани связываются в узел или заправляются в складку у талии. Длина готовой юбки варьируется в зависимости от требований моды, но, как правило, лонджи опускается ниже колен.

Из истории лонджи

Путешественники из Европы в своих заметках с давних пор описывали национальную одежду бирманцев. Традиция носить лонджи возникла в Индии. Изготавливали лонджи самостоятельно – каждая женщина должна была овладеть ткацким искусством, иначе, по старинной бирманской пословице, она считалась калекой – как и мужчина, не умеющий читать. Поэтому в разных районах страны издавна существовали свои традиции узоров и орнаментов – они сохранились и по сей день.

Внешний вид и способы ношения лонджи меняются со временем, но и в новом тысячелетии этому предмету одежды в Мьянме сохраняют верность

Мужская юбка – пасхоу когда-то была длинной (до 9 метров), ткань обматывалась вокруг нижней половины тела, концы полотна не сшивались вместе. Количество ткани для пасхоу в восприятии бирманцев напрямую ассоциировалось со статусом ее владельца. Королевские особы к тому же предпочитали и дорогие материалы, вроде шелка и атласа, и богатую отделку – золотые и серебряные нити, жемчуг, драгоценные камни.

Свадебные наряды жениха невесты обычно совпадают по цвету

Женские лонджи – хтамэйн – были короче – в длину до полутора метров, открывали икры. Сверху к юбке пришивали полосу темной ткани, а снизу – красной или белой. Пасхоу и хтамэйны различались по способам закреплять ткань на талии – женщины «прятали» узел сбоку, как делают это и сейчас. Традиции ношения лонджи на территории Мьянмы изменились в колониальную эпоху: юбки стали носить так, как малайцы и индийцы. Старые варианты национального костюма можно увидеть сейчас разве что во время театральных представлений.

Лонджи превращаются… в элегантные шорты!

На первый взгляд кажется удивительным, что в век шорт и джинсов лонджи еще сохраняет востребованность у жителей Мьянмы. Но, как выясняется, одежда эта привлекательна не только с эстетической точки зрения – она еще и довольно практична. Помимо уже упомянутого преимущества для страны с жарким климатом, есть и другие: защищая в расправленном состоянии ноги от солнечных лучей, мужские лонджи могут легко превращаться в те же самые шорты – нужно лишь подвернуть вверх подол, собрать спереди и пропустить между ног назад до талии.

Мужская юбка в Мьянме — практичный предмет гардероба

Завязанный спереди узел образует карман, в котором можно носить и деньги, и мобильный телефон. Мужские пасхоу, однотонные, в полоску или в клетку, не требуют особенного внимания от владельца – их носят и наизнанку, и «вверх ногами»; кусок ткани просто стирать, просто гладить, просто хранить в сложенном виде в шкафу. Стоит такая юбка – если речь идет о простом хлопковом изделии – около десяти долларов. Для женщин, разумеется, вопрос практичности не единственный и далеко не самый важный – лонджи-хтамэйн и выглядит значительно изящнее.

Женщины Мьянмы выбирают разноцветные цветочные узоры и сложные орнаменты, носят юбку с приталенной блузкой до пояса. На талии хтамэйн обычно отмечен черной полосой, спереди или сзади делают складку, а конец ткани заправляют сбоку. В лонджи купаются в море, поднимая и фиксируя юбку над грудью, можно и переодеться в общественной месте, просто надев новый хтамэйн поверх уже имеющегося, после чего снять первый.

На официальных мероприятиях бирманцев без лонджи никак. Источник: pinterest.com

Во время свадьбы жених и невеста облачаются в лонджи одного цвета – для такого случая даже бедняки приобретают ткани подороже, с изысканными цветочными узорами. На протяжении нескольких десятилетий особенно ценится дорогой индонезийский батик. Во время встреч глав государств или иностранных делегаций лонджи – часть официального дресс-кода. А вслед за миллионами жителей Мьянмы юбку приобретают и туристы – даже если носят ее только находясь в этой стране, а по возвращении домой хранят в шкафу в качестве воспоминания о чужой культуре и ее традициях.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010223/55397/?fbclid=IwAR2jLg2K35GjLdjHm8WQCnpiFRJENO8BpCl3H0qOJ7al__sPr-j1f3l8YSs