«Манна» небесная. Как Грецию освобождали от фашистов: редкие кадры Второй мировой

«Лента.ру» продолжает публиковать уникальные кадры времен Второй мировой войны. Два года назад фотограф Артур Бондарь купил на интернет-аукционе в США фотопленки, отснятые американским военным и датируемые 1944 годом. Все негативы были смотаны в один большой рулон и хранились в круглой металлической банке Kodak с пометкой «Проверено военной цензурой».

Достоверно установить личность автора снимков и его дальнейшую судьбу не удалось, но некоторые детали его боевого пути выяснить все-таки получилось. Негативы, скорее всего, принадлежали фронтовому фотокорреспонденту Корпуса связи американской армии. Он освещал службу авиаторов Первой армии США в районе боевых действий на юге Европы — в Италии и Греции, а также их встречу при освобождении юга Балкан с вооруженными отрядами Народно-освободительной армии Греции (ЭАМ — ЭЛАС), с 1941 года боровшейся с немецкими, болгарскими и итальянскими оккупантами.

В этом ранее неизвестном архиве можно увидеть кадры, снятые во время операции «Манна», проведенной британской армией на территории Греции в середине октября 1944 года. Главной целью операции была доставка гуманитарной помощи греческому населению, поэтому она получила такое библейское название. Впрочем, по другой версии, ключевой задачей операции было предотвращение захвата власти в Греции местными коммунистами после ухода немцев.

У входа в штаб американских пилотов. Над входом надпись «Только для пилотов самолетов. Другой персонал не допускается»

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

У входа в штаб американских пилотов

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие авиабомбы, оставленные на аэродроме при отступлении. Рядом останки двигателя и фюзеляжа самолета. Предположительно аэродром Элефсис в 30 километрах от Афин

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Савойя-Маркетти SM.79 Спарвиеро — итальянский средний бомбардировщик и торпедоносец. Предположительно аэродром Элефсис в 30 километрах от Афин

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

К тому времени германское командование уже постепенно выводило свои войска из Греции, оккупированной вермахтом в 1941 году, поэтому британская десантная операция не была вызвана насущной военной необходимостью. 12 октября, в день, когда немцы оставили Афины, городские отряды ЭАМ — ЭЛАС вопреки недавно заключенному Казертскому соглашению о военном взаимодействии между британцами и всеми патриотическими силами Греции приступили к занятию центра греческой столицы. После этого 4-й батальон 2-й британской воздушно-десантной бригады высадился с парашютами на взлетно-посадочную полосу в Мегаре, в 50 километрах к западу от Афин.

План операции предусматривал посадку 26 британских планеров Waco CG-4. Именно с этими самолетами наш неизвестный фотограф, возможно, и прилетел на Балканы. Правительство Греции в изгнании во главе с Георгиосом Папандреу-старшим в сопровождении британской «военно-политической сети» во главе с генералом Рональдом Скоби прибыли в Афины 18 октября 1944 года. 7 ноября премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль указывал своему послу в Афинах:

Поскольку вам известна высокая цена, которую мы заплатили, чтобы получить от СССР свободу действий в Греции, мы не должны колебаться перед использованием британских войск для поддержки греческого королевского правительства Папандреу

Колонна американских военных прибывает в город. Арка на въезде украшена коммунистической символикой

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Здание штаба Коммунистической партии Греции

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Демонстрация представителей Коммунистической партии Греции

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Коалиционный статус правительства Георгиоса Папандреу-старшего существовал недолго. Его члены, связанные с ЭАМ — ЭЛАС, ушли в отставку после требований генерала Скоби о скорейшем разоружении всех партизанских отрядов левых сил, особенно коммунистических. Исключение допускалось только для тех из них, которые британцы при необходимости собирались использовать в военных операциях на Крите и на Южных Спорадах (архипелаг Додекадес в юго-восточной части Эгейского моря) против еще сопротивляющихся подразделений вермахта. В результате в только что освобожденной Греции немедленно возник военно-политический кризис: левые силы для достижения военно-политического баланса в стране потребовали разоружения основных вооруженных формирований проанглийского правительства Греции — 3-й Греческой бригады и Священного отряда. Георгиос Папандреу-старший отказался это сделать. Свое решение он аргументировал тем, что это были единственные боеспособные части греческой армии, воевавшие ранее в Северной Африке и Италии.

Уже в декабре 1944 года десантная операция, изначально считавшаяся гуманитарной, переросла в военные столкновения с городскими отрядами ЭАМ — ЭЛАС

Поскольку первоначально прибывших британских войск оказалось недостаточно, было принято решение открыто использовать «батальоны безопасности» бывших греческих коллаборационистов, ранее сотрудничавших с немецкими оккупантами, совместно с армией Соединенного Королевства. В последующие дни в Грецию были доставлены еще 6 тысяч британских солдат, а к концу декабря в Афинах и окрестных районах их количество достигало 40 тысяч человек. В результате в начале декабря 1944 года в Афинах и других греческих городах разгорелся в полноценный вооруженный конфликт между экспедиционным корпусом Соединенного Королевства и греческими повстанцами.

Демонстрация представителей Коммунистической партии Греции

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Демонстрация представителей Коммунистической партии Греции

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Демонстрация представителей Коммунистической партии Греции

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

В течение всего последнего месяца 1944 года продолжались боевые столкновения и небольшие стычки между греческими коммунистами и британцами, которые постепенно брали ситуацию в стране под свой контроль. Проанглийское «правительство национального единства» во главе с Георгиосом Папандреу-старшим продержалось у власти только до января 1945 года, но с помощью своих кураторов сумело сделать главное — обескровить и обезоружить боевые отряды коммунистической Народно-освободительной армии ЭАМ — ЭЛАС, основного ядра вооруженных сил антифашистского Сопротивления в Греции во время Второй мировой войны.

Этому способствовало множество факторов: разобщенность и несогласованность действий партизанских отрядов ЭАМ — ЭЛАС, их плохое снаряжение, отсутствие серьезной внешней поддержки и идейно-политические разногласия внутри руководства греческих коммунистов.

Возможно, важную роль здесь сыграла двойственная позиция не только Иосифа Сталина, но и Иосипа Броз Тито

В то время будущий лидер социалистической Югославии помогал коммунистической партии Греции и одновременно считался ключевым союзником не только сталинского СССР, но и Великобритании.

Местный житель и священник у Национальной библиотеки

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Американские военные осматривают руины колонн в Афинском некрополе

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Американские военные на мотоцикле проезжают здание выставочного центра Заппейон в историческом центре города

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Американские военные осматривают руины колонн в Афинском некрополе

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Кровавые и драматические события в Греции вызвали волну недоумения и протестов в Великобритании и других государствах антигитлеровской коалиции. Президент США Франклин Делано Рузвельт в те дни с возмущением обращался к своим соотечественникам: «Как англичане посмели сделать это? До чего они могут дойти, чтобы сохранить свое прошлое? Я бы нисколько не удивился, если бы Уинстон [Черчилль] просто заявил, что он поддерживает греческих монархистов! Это подобает его характеру. Но убивать партизан, используя для этого дела британских солдат…

Сталинский Советский Союз никак не реагировал на явно неприглядные действия Великобритании, фактически ставшие расправой над недавними союзниками еще до разгрома главного врага. Несмотря на то что к тому моменту Красная армия после освобождения Болгарии уже вышла к границе Греции, она не предпринимала никаких попыток ее пересечь, чтобы оказать помощь греческим коммунистам. Историки объясняют молчание Сталина нежеланием «огорчать» англичан и ставить под удар собственные интересы в других странах.

Если бы я прижал его, он мог бы сказать: «Я не мешаю тому, что вы делаете в Греции. Следовательно, по какой причине вы не даете мне действовать свободно в Румынии?»

Уинстон Черчилльпремьер-министр Великобритании

Синтагма, или площадь Конституции перед дворцом Греческого парламента в Афинах

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Площадь Конституции

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Местные жители приветствуют колонну американских военных

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Местные жители приветствуют колонну американских военных

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Колонна американских военных движется по городу

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Вскоре противостояние греческих коммунистов с британским экспедиционным корпусом перешло в вялотекущую стадию. 12 февраля 1945 года руководство ЭАМ — ЭЛАС подписало с официальным греческим правительством Варкизское соглашение. Оно предусматривало разоружение ЭАМ — ЭЛАС, восстановление в стране полноценных политических свобод, амнистию за политические преступления (но не уголовные), а также проведение свободных выборов и референдума о будущем Греции.

Однако это соглашение так и не было до конца выполнено обеими сторонами

Греческие коммунисты отказались разоружаться, а правительство не обеспечило проведения полноценной амнистии своих политических противников. Если в крупных городах еще удавалось обеспечивать хотя бы минимальный порядок, то в сельских районах регулярно происходили вооруженные столкновения между сторонниками монархии и коммунистами. Нередко они сопровождались жестокими бессудными расправами, зачастую публичными.

Американский фотограф снимает местных жителей на центральной площади Синтагма

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Местный житель едет на повозке, запряженной ослом

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Местные жители приветствуют колонну американских военных

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Вид с самолета на Афины, Акрополь и Парфенон

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Основную гуманитарную помощь Греции после освобождения от немецко-итальянской оккупации оказала организация UNRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration — Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций), в которой главным донором выступали США. После боев в конце 1944 года UNRA ввезла в страну продовольствия более чем на 170 миллионов долларов, сельхозтехники на 45 миллионов долларов и медикаментов на 7,5 миллиона долларов.

Однако после победоносного завершения Второй мировой войны и разгрома нацизма на греческой земле еще долго не мог воцариться мир. С марта 1946 года по октябрь 1949 года страну сотрясала ожесточенная и кровопролитная гражданская война между правыми и левыми, закончившаяся победой сторонников монархии. Унеся жизни десятков тысяч греков и еще больше людей (в основном детей) заставив бежать из страны, эта война до сих пор остается тяжелой раной и отзывается кровавым эхом в национальной памяти современного греческого общества.

Источник: https://lenta.ru/articles/2023/02/05/bond/