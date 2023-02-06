Кем были и чем прославились представители знаменитого рода Чайковских: генералы, мастера и моряки

Одной из самых узнаваемых мелодий мира считается тема из «Лебединого озера». А самым известным русским композитором признается ее автор – Петр Ильич Чайковский. Ученые объясняют гениальность великих людей генетическим кодом, формируемым в человеке многовековой родословной.

И с этим трудно не согласиться, поинтересовавшись историями многочисленной и дружной семьи выдающегося музыканта с украинскими, русскими австрийскими и французскими корнями.

Откуда пошел род легендарного композитора

Самый первый из известных на сегодняшний день предков великого композитора — его прадед Фёдор Афанасьевич Чайка. Именно так звучала родовая фамилия Чайковского в конце 17 века. Федор, родившийся в 1695 году на украинской земле, начинал свой путь с рядового казака Миргородского полка. Храбрый воин отметился участием в знаменитой Полтавской битве и считается боевым соратником самого Петра Первого.

По некоторым обрывистым сведениям, в генеалогической лакуне казаку предшествовала некий Ярош, упоминаемый в качестве польского наемника на русской службе во времена Смуты и воевавший против своих же соотечественников на стороне Москвы. После присоединения территорий нынешней Украины к Российской империи предок Чайковского был переведен из иноземного полка в казаки.

Род Чайка превратился в Чайковских при жизни Петра Фёдоровича (1745–1818) — деда музыкального гения, в честь которого впоследствии его и назвали. Именно так переписали его фамилию в семинарии во время получения образования. После была Киевская Академия, с окончанием которой Петр поехал учиться на врача в Санкт-Петербург.

За блестящие карьерные успехи, отважные боевые заслуги в русско-турецкую войну и эффективную общественную деятельность Петр Чайковский вместе со всем своим родом был произведен Екатериной II в дворянство.

Если по мужской линии композитор имел украинские корни с последующим русским потомственным дворянством, то по линии матери в крови композитора смешались сразу несколько европейских родов и национальностей.

Прабабка Петра Чайковского — Мария Кристина Элеонора Виттиг — родом из австрийской семьи потомственного офицера Германии. После замужества родила от успешного французского скульптора Мишеля Асье сына Михаэля.

Повзрослев, молодой человек принял решение эмигрировать в Россию. На русской земле он взял имя Андрей Михайлович Ассиер и женился на Екатерине Михайловне Поповой — дочке православного священника. Таким образом, происхождение бабушки Чайковского – Екатерины Михайловны – сводится к австрийским, французским и русским предкам. Как, собственно, и его матери Александры.

Славные генералы Чайковские

Из 9 сыновей лекаря-городничего Петра Чайковского по армейской линии пошли все, кроме самого младшего. Славный, но при этом короткий путь выпал на долю Ивана – выпускника кадетского корпуса. Он успел поучаствовать в множестве операций Наполеоновской эпохи и погиб уже на подступах к Парижу.

Его брат – генерал Петр Петрович – в армию пришел юнкером. Воевал в битвах с турками, французами, дойдя с боями до наполеоновской резиденции.

На фоне множества высоких наград был переведен в 1819-м в гвардию, после чего назначен командиром полка. В русско-турецких сражениях 1828-1829-го получил серьезное ранение, после которого долго восстанавливался в Австрии. В 1830-м в Севастополе подавили Чумной бунт, после чего Петра назначили комендантом городской крепости.

Через время он перевелся на эту же должность в Геленджикскую крепость, выстроенную именно под его руководством. В 1836-м Петр Петрович возглавил строительство военных сооружений и гражданских зданий Пятигорска, приложив руку к развитию Кавказских Минеральных вод. В отставку вышел в звании генерал-майора.

Среди восьмерых его сыновей больше всего прославились двое, по примеру отца дослужившихся до генеральских погон. Митрофан Чайковский отличился в туркестанском Хивинском походе, а за бои в Русско-турецкую компанию получил золотую саблю. Генералом стал в должности командира корпуса.

Военная карьера его родного брата Андрея тоже начиналась в Туркестане, но выдалась поскромнее. Командующий дивизии дослужился до генерал-лейтенанта и к концу Гражданской войны 1920-го умер своей смертью.

Затмивший братьев и сестру

Отец музыканта Илья Чайковский заключил с Александрой Ассиер уже второй для себя брак. Он женился будучи вдовцом и воспитывая дочь Зину. Илья Петрович был старше новой супруги на целых 18 лет, но это не помешало им развить гармоничные, полные любви и уважения отношения в семье.

В этом браке на свет один за другим появлялись мальчики, с которыми старшая сестра была невероятно дружна, несмотря на неполное родство.

С самого рождения всех детей с материнской подачи окружала музыка. Александра Ильинична обучала их нотной грамоте, разучивала в семейном кругу романсы. Не сторонился искусства и директор воткинского горного завода Илья Петрович, позже ставший управляющим алапаевского завода. В юности он успешно увлекался игрой на флейте и был завсегдатаем театра.

В доме Чайковских часто организовывались любительские концерты, звучал оркестрофон. Но мечтал глава семьи все же о том, чтобы сыновья продолжали его дело.

Поступить в Горный институт решился лишь старший — Николай. Да и тот недолго проработал по специальности, переведясь в развивающуюся на тот момент железнодорожную отрасль. Второй сын Петр был определен отцом в Училище правоведения, куда позже за ним отправились близнецы-братья Модест и Анатолий. Самый младший — Ипполит решил учиться в Морском кадетском корпусе.

Модест Ильич известен, как драматург, переводчик и либреттист. Он был особенно близок с Петром Ильичем и после его смерти посвятил все силы сохранению памяти о старшем брате. Из всех Чайковских последнего поколения детей имели только двое. Один внебрачный ребенок родился у Николая, Анатолий же привел на свет дочь. На том династия Чайковских пресеклась, оставив вечной лишь музыку.

Источник: https://otdohnu.net/kem-byli-i-chem-proslavilis-predstaviteli-znamenitogo-roda-chajkovskih-generaly-mastera-i-moryaki/?fbclid=IwAR2V2jyRNYR_8wQKmMjp5zo1Lm0fDQM2q_P2Jkkk_YMfqm70xPXIbifWWBQ