УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ, СДЕЛАННЫЕ ВОЕННЫМИ КОРРЕСПОНДЕНТАМИ В СТРАШНЫЕ ДНИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Хроники Сталинградской битвы в фотографиях.

В истории Великой Отечественной войны есть события, которые золотом ратной славы горят на скрижалях истории. Одно из таких событий – Сталинградская битва (17 июля 1942–2 февраля 1943). Это гигантское по масштабам сражение, участвовало в котором более 2 миллионов человек, развернулось на берегах Волги. За время этой битвы Вермахт потерял четверть своих сил на Восточном фронте, а сама битва стала переломным событием всей войны.

1. Танки и бронетехника

Танки и бронетехника 24-й танковой дивизии вермахта идут в наступление на Сталинград.

2. Советские автоматчики

Советские автоматчики ведут бой на разрушенных улицах Сталинграда.

3. Тяжёлые бои

Советские солдаты ведут бой на руинах сталинградских домов.

4. Артобстрел советских позиций

Немецкие солдаты наблюдают за артиллерийским обстрелом советских позиций в Сталинграде.

5. Красноармейцы у землянки

Красноармейцы у землянки в Сталинграде чистят оружие.

6. Работы по разминированию

Группа советских саперов со щупами направляется на разминирование в центре разрушенного Сталинграда.

7. Помощь раненому товарищу

Красноармеец вытаскивает раненого товарища с поля боя на подступах к Сталинграду.

8. Просто рабочий

Рабочий сталинградского завода «Красный октябрь» с пулеметом ДТ-29.

9. Уличные бои

Красноармейцы ведут бой среди разрушенных зданий Сталинграда.

10. Развалины электростанции

Немецкие солдаты пробираются через генераторный зал разрушенной электростанции в Сталинграде.

11. Панцергренадеры 16-й танковой дивизии

Панцергренадеры 16-й танковой дивизии вермахта, вышедшие к берегу Волги под Сталинградом.

12. Советский расчёт

Советский расчёт 50-мм ротного миномета ведет огонь в Сталинграде.

13. После артобстрела

Жители Сталинграда готовят пищу у развалин своего дома, разрушенного немецкими бомбардировками.

14. Беженцы

Две жительницы Сталинграда везут на велосипеде свои вещи, покидая город.

15. Бой на заводе Красный Октябрь

Советские солдаты защищают завод «Красный Октябрь» во время Сталинградской битвы

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/181117/36695/

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post497974045/