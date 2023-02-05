Рукодельницы, которые могут создавать из подручных материалов шедевры. Картины и поделки из пуговиц

Не отпускает меня идея использовать имеющийся запас разномастных пуговиц для создания какой-нибудь интерьерной вещицы.

Особенно после того, как случайно увидела репортаж про мастерицу из Екатеринбурга Раису Наумовну Худолей.

фото из сети Интернет

Удивительные картины, многие из которых созданы по мотивам полотен знаменитых художников, умелица «рисует» пуговками.

Изображения благодаря необычному материалу приобретают неожиданную фактуру. «Чёрный квадрат» от Раисы Наумовны мне показался более выразительным, чем у знаменитого авангардиста Казимира Малевича.

Покоряются Худолей не только абстрактные картины, но и портреты. Поразительно, но при создании своей интерпретации работы Амедео Модильяни мастерица даже лицо «Женщины в шляпе» составила из пуговок.

В 2020 у Раисы Наумовны прошла персональная выставка. Наверняка, посетители были поражены невероятным чувством стиля и фантазией рукодельницы. В небольшом телерепортаже про талантливую женщину можно увидеть часть её работ в любое удобное время, и мастерица поделилась информацией о том, что на создание одной картины размером А 4 может понадобиться около 350 пуговиц (зависит, конечно, от их размера).

Изучив всевозможные варианты кратких описаний и мастер-классов, предлагаемых в Интернете, попробовала систематизировать полученную информацию, чтобы понять, какой способ окажется для меня наиболее удобным. Надеюсь, что и кому-нибудь из уважаемых читателей собранные сведения пригодятся.

Наиболее часто встречалась технология изготовления панно и картин из пуговиц по методу аппликации. В качестве основы разные мастерицы используют то, что имеется под руками: тонкая фанера, листы ДВП, ДСП, плотный картон. Выполнять работу будет удобнее, если предварительно на поверхность тонкими линиями нанести контур рисунка.

фото из сети Интернет

При необходимости фон грунтуется краской подходящего оттенка. Разумеется, перед тем, как приступить к творческому процессу, обязательно дождаться, пока высохнет фон.

Большинство рукодельниц, как и Раиса Худолей, приклеивают пуговицы к основе.

Для этого используется любой клей, подходящий для материала, из которого сделаны пуговицы (ПВА, «Момент Пластик»). Однако, по отзывам, удобнее применять клеевой пистолет.

Принцип заполнения внутреннего контура: сперва прикрепляются самые крупные пуговки, и далее – по мере уменьшения их размера. Свободное пространство можно заполнить бисером.

фото из сети Интернет

Кроме того, можно создавать объёмные панно, в задуманных местах наклеивая пуговицы поверх друг друга внахлёст.

Не менее интересно смотрятся картины и панно, в которых элементы пришиты к основе. Разумеется, в таких случаях в качестве основы используется ткань, а иногда – канва.

фото из сети Интернет

Последовательность работы остаётся неизменной. Сначала необходимо нанести контур, а затем – начать его заполнять так, как подскажет фантазия и собственное чувство вкуса.

Пользуясь тем, что сейчас в продаже встречаются пяльцы-рамки, можно сразу заправить в них ткань, и, потратив немного свободного времени, создать оригинальную картину, к которой не придётся подбирать багет.

Если внешний вид накопившихся пуговиц оставляет желать лучшего, можно «подновить» их при помощи краски-спрея и акриловых красок, благодаря которым легко замаскировать следы активной эксплуатации исходного материала.

Множество творческих идей для поделок из пуговиц легко найти по поисковому запросу button art, и порой наличие языкового барьера совсем не мешает разобраться в предлагаемых вариантах.

Источник: https://pulse.mail.ru/article/rukodelnicy-kotorye-mogut-sozdavat-iz-podruchnyh-materialov-shedevry-kartiny-i-podelki-iz-pugovic-5652851422769714466-1491416322728725205/?user_session_id=a1f307639bfb33&qid=fed42e9dcc80b907&utm_campaign=main&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_test=x1&utm_content=lenta_main_mail_ru_v1