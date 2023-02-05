Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Потрясающие красоты Лондона, или почему стоит смотреть под ноги во время путешествия

Удивительные рисунки и орнаменты на полу.

Удивительные рисунки и орнаменты на полу.

Отправляясь в путешествие, большинство из нас фотографирует памятники, здания, городские улицы или великолепные природные пейзажи. Но мало кому приходит в голову, что красоты могут оказаться в прямом смысле слова под ногами. Фотографии, собранные в этом обзоре, были сделаны в Лондоне. И они являются подтверждением того, что порой, чтобы увидеть прекрасное, стоит просто опустить глаза.

1. Королевский колледж искусств

Единственный в мире университет для аспирантов, желающих получить степень магистра или доктора в области искусства.

Единственный в мире университет для аспирантов, желающих получить степень магистра или доктора в области искусства.

2. Кофейня Bloomsbury

Удивительный мозаичный пол.

Удивительный мозаичный пол.

3. Музей Виктории и Альберта

Шикарный напольный узор.

Шикарный напольный узор.

4. Всадник

Рисунок выложен из мелкой мозайки.

Рисунок выложен из мелкой мозайки.

5. Эскиз

Пол подобный весёлому настроению.

Пол подобный весёлому настроению.

6. Повседневная жизнь

Пол с изображением природы и всех прелестей жизни.

Пол с изображением природы и всех прелестей жизни.

7. Ресторан Bibendum

Фантазия - залог успеха.

Фантазия — залог успеха.

8. Дом-музей Лейтона

Автобиография художника, запечатленная в камне.

Автобиография художника, запечатленная в камне.

9. Сад в Лондоне

Побег зверей.

Побег зверей.

10. Ресторан Duck & Waffle

Даже совсем не скучный пол, узоры которого можно долго рассматривать.

Даже совсем не скучный пол, узоры которого можно долго рассматривать.

11. Пол в банке Англии

Рисунок в цвете, выложенный из мелкой мозаики.

Рисунок в цвете, выложенный из мелкой мозаики.

12. Магазин «Эзоп» на Ковент-Гарден

Лучи от вспышек.

Лучи от вспышек.

13. Бюджетный отель Cabana

Орнамент пола идеально подобран к интерьеру отеля.

Орнамент пола идеально подобран к интерьеру отеля.

14. Пол в ресторане «Испания»

Орнамент из квадроатов в Лондонском ресторане.

Орнамент из квадроатов в Лондонском ресторане.

15. Тейт Британия

Пол в художественном музее Лондона.

Пол в художественном музее Лондона.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110716/30368/

05.02.2023 - Posted by | Креатив...

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