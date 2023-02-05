Изысканные пейзажи с портретами диких животных

Животные становятся единым целым с окружающей средой в акварельных картинах Суджая Санана. Художница из Южной Африки использует силуэты лисиц, птиц и других существ в качестве рамок для реалистичных изображений природных ландшафтов, обращая то, как животные сливаются со своей средой обитания.

Санан черпает вдохновение для этого проекта во флоре и фауне Южной Африки, особенно в дикой природе Западной Капской провинции. «Я начал работать над большой картиной с изображением мыса леопарда, скалистых песчаников и множества видов, которые я мог включить в их микросреду обитания», — объясняет Санан. «Проект занял месяцы, и я понял, что на его завершение уйдет больше года, нам будет трудно работать в одиночку — у нас тоже был ребенок». Это привело Санана к серии «Место, которое я знаю», в которой та же концепция исследуется в меньшем масштабе в ходе многочисленных картин.

Каждое из этих произведений выполнено тонкой акварельной палитрой на чистом фоне, подчеркивая красоту и тонкую сложность многослойного объекта. Ландшафты варьируются от редких пустынь до пышных озер и зеленых склонов гор. «Это были картины меньшего размера, сделанные исключительно акварелью, без использования черного или белого пигмента, поэтому я был вынужден изучать и ценить тонкие оттенки в природе», — добавляет Санан. «Многие идеи я черпаю из форм и контуров природных объектов, таких как деревья, приливы, горы и т. д.».

Источник: sujaysanan.com

Источник: https://animalworld.com.ua/news/izyskannyje-pejzazhi-s-portretami-dikih-zhivotnyh