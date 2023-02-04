Фотографии белых медведей, отдыхающих на цветочных полях летом в Арктике

Канадский фотограф Мартин Грегус, родившийся в Словакии, получил признание благодаря своим фотографиям белых медведей. После нескольких лет походов в Арктику, где он ночевал в пределах досягаемости медведей, Грегус отправился в новое приключение. На этот раз он собирался запечатлеть белых медведей летом, чтобы увидеть, какие новые творческие возможности предоставит этот сезон.

В результате получилось прекрасное портфолио изображений, основанных на предыдущем опыте Грегуса и дающих новое представление об этих величественных животных. Особенно поразительны его фотографии белых медведей на полях лиловых цветов. Здесь мы видим, как они мирно дремлют и просто наслаждаются окружающей средой. На одном изображении даже кажется, что медведь дышит свежим воздухом и наслаждается моментом.

То, что эти медведи выглядят такими естественными и расслабленными в течение дня, можно легко отнести на счет усердия и целеустремленности Грегуса. Вместе со своей командой он выстоял в арктических условиях и своим присутствием наладил связь с белыми медведями.

Источник: matkopictures

Источник: https://animalworld.com.ua/news/fotografii-belyh-medvedej-otdyhajushhih-na-cvetochnyh-poljah-letom-v-arktike