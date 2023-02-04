Уникальные тройняшки родились в 1987 году — вот, как они выглядят сегодня
Чтобы быть похожей на кого-то, особенно знаменитых людей, многие девушки сегодня прилагают много усилий. Причем эти повторения касаются поведения в обществе, увлечений, прически, макияжа, одежды. Но, как ни старайся, достигнуть полной идентичности крайне сложно, ведь каждый человек – это личность, индивидуальность. Касается это и близняшек, родители которых старались одевать их одинаково с самого детства.
Интересно было бы узнать, как сегодня выглядят тройняшки, которые родились в 1987 году.
Биография
25 апреля 1987 году в Дублине на свет появились тройняшки, причем они были полностью одинаковы (однояйцевые). Девочек назвали Никола, Лаура и Эллисон. Как известно, близнецов часто путают, а вот эти три сестрички были настолько одинаковы, что даже мама и папа не могли отличить одну от другой. Повзрослев, сестры превратились в настоящих красавицами, поэтому с самого детства получают многочисленные предложения попробовать себя в модельном бизнесе. Родители же девочек приняли твердое решение, что у их детей должно быть настоящее детство, а карьеру построить они еще успеют. Однако в 16-летнем возрасте девушки все же стали моделями.
Карьера
Сегодня сестры Кримминс – настоящие знаменитости в родном городе. Они постоянные участницы модных показов и гости на различных шоу. Блондинки невероятной красоты часто украшают обложки журналов. Конечно, это приносит девушкам популярность и довольно неплохой доход, но и накладывает своего рода ограничения, ведь их главная изюминка вовсе не красота, а удивительная идентичность.
Жизнь
Полная идентичность Эллисон, Лауры и Николы, которую создала сама природа, сделала так, что красавицы проживают одну жизнь. Каждый день их начинается с того, что они отправляются вместе на пробежку, потом вместе завтракают, зам идут в тренажерный зал, где выполняют одни и те же упражнения под контролем одного тренера.
У девушек один салон красоты и один стилист, чтобы ни в коем случае не потерялся их главный козырь – их схожесть. Все три красавицы 180 см ростом и весят 54 кг, у них одинаковый объем талии и размер бюста. Естественно, девушки пользуются одинаковой косметикой и парфюмом, носят одинаковую одежду.
Они постоянно на связи друг с другом, даже в те моменты, когда находятся не вместе.
Если одна из девушек решила не сидеть на жесткой диете, две другие сестры поступят также. Все покупки они делают в одних и тех же местах, это касается и еды, и одежде. Рестораны они также выбирают одни и те же.
Единственное их различие – это личные отношения, которые у каждой сестры свои. Так, Элисон и Никола пока не отдали свое сердце никому, в то время, как Лаура уже пребывает в довольно длительных отношениях.
Как признаются сами сестры, образ жизни, который они ведут, для них не в тягость. Им очень нравится проводить время вместе, потому что ближе и роднее людей просто нет. Также им очень нравится, когда на них обращают внимание окружающие, ведь полностью одинаковых, к тому же таких прекрасных леди встретишь не каждый день.
Источник: funlet.ru
Источник: https://kakao.im/unikalnye-trojnyashki-rodilis-v-1987-godu-vot-kak-oni-vyglyadyat-segodnya/?fbclid=IwAR0QtAUT7CCE4m2H0Q1UUO1JLPK7vEre391h_Q-krO3CSz32CdgxezFE0EQ
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