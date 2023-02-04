Старообрядческие скиты Алтая: от реформ Никона до наших дней

Старообрядцы Алтая.

Алтай — это красота первозданной природы и красота человеческого духа, гармонично соединенных в нераздельной ипостаси. Именно здесь сохранились древние традиции православия, так как сюда переселились старообрядцы в годы гонения за веру Христову. Здесь они живут и поныне. Старообрядцы Уймонской долины считаются беспоповцами. У них нет храма, а молитвы проходят дома. Православных христиан старообрядцы называют мирянами. Всегда помогут, пригласят в дом, а вот накормят из отдельной посуды. В нашем обзоре мы расскажем об старообрядцах Алтая.

Старообрядцы или раскольники?

Заимка Перфила. Фото 1970-х.

Существенная часть российского населения различных сословий не принимала проводимых реформ обряда церкви с исправлениями церковных книг, которые проводил патриарх Никон, поддерживаемый Алексеем Михайловичем Романовым. Они не принимали и светские реформы, проведенные впоследствии Петром I. Несогласные получили название староверы, раскольники, старообрядцы. Однако сами звали себя, при поддержке вождя, протопопа Аввакума, не иначе как «ревнители древлего благочестия» либо «православные христиане». Напротив, они раскольниками считали людей, которые решили подчиняться «богопротивным» реформаторским действиям.

Поморец с р.Уба.

В Сибирских и Алтайских районах староверов часто зовут кержаками, по названию потомков скитов на реке Керженец, что находится в Поволжье. Именно из этих мест и происходило большинство знаменитых старообрядческих наставников. Пытаясь спастись от религиозных гонений, раскольники были вынуждены бежать, причем в наиболее глухие районы России тех времен. Они обосновывались в северной части страны – Уральские и Сибирские районы. Часть старообрядцев выехало за границы империи на запад.

Бегство во спасение

Евтихий, житель заимки у скита м. Манефы. 1970-е.

Проводником в Сибирь оказалось известное сказание о Беловодье. Считалось, что эта богатая страна не доступна для царских властей, в которой полностью была сохранена «святоотеческая вера».

Среди раскольников получили распространение рукописные «маршрутники» с указание нужного маршрута: Москва, далее Казань, затем в Сибирь через Урал, когда приходилось сплавляться по рекам, идти через горы, выйти к деревне Уймон, в которой живут люди, ведущие далее. От Уймона маршрут шел «к соленым озерам», «сорок четыре дня пешком через Китай и Губань», затем до «Богогогше» в «Кокуши» и на «Ергор». И далее можно было увидеть Беловодье, но только будучи чистым духом. Говорилось, что там не будет антихриста, что дремучие леса, высокие горы и крупные расщелины отделяют от России. Также по легенде, в Беловодье не может быть никогда воровства.

Хозяин огромной библиотеки старинных книг Иван Тарасьевич за переплетным станком для книг. 1970-е.

До сегодняшнего времени на всем этом пути построены русские селения, которые основывали староверы – искатели мифического Беловодья. Вот почему, мнение приезжих путешественников, что Беловодье расположено в Уймонской долине, является неверными, причем старожилам об этом известно точно, однако рассказывать они не будут. Поэтому и передаются из поколения в поколения современные сказания. Как же им не существовать, когда вода в верхней части р. Катунь действительно белесая, и в волнах своих несет белую глину…

Уклад жизни и быт старообрядцев

Жена Ивана Тарасьевича за плетением на плашках пояса.

Праотцы русских старожилов Уймона обитали в конце 18-го столетия на берегах Коксу и Аргута. Они располагались в маленьких поселениях обычно в 3-5 дворов, которые были раскиданы по ущельям и взгорьям. В этих местах обитатели сооружали небольшие избы, амбары, строили бани, мельницы. Здесь же распахивались и пашни. Поселенцы охотились на диких животных, ловили рыбу, организовали торговлю с соседями с юга – жителями Алтая, Монголии, Китая. Также общались с аналогичными селениями Бухтарминской долины. За высоченными горами приют нашли, кроме раскольников, также мастеровые, которые не хотели работать на различных рудниках и предприятиях, служивые, спасшиеся от службы, и прочие.

Отряды казаков, посылаемые за беглецами, за небольшим исключением не смогли словить их и просто сжигали селения беглых, разоряли пашни. Однако прятаться от властей из года в год удавалось сложнее и сложнее. И вот в 1791 г. жители гор (Аргуты и Бухтарминсы) после долгих раздумий и обсуждений решили отправить сразу 3 делегации в столицу, прося помиловать их и закрепить в подданстве России. Получили они его в 1792 году от Екатерины Второй.

Скит матушки Афанасии, вид со стороны р.Уба

После вышедшего указа старообрядцы покинули суровые и малопригодные для обитания ущелья и поселились в Уймонской долине (сравнительно широкой). Там они спокойно занимались земледелием, разводили скот, пчел и организовали для себя прочие промыслы, необходимые для жизни.

В Уймоне старообрядцы создали ряд поселений. Первым считается село Верхний Уймон. Выходцы из него основаны и другие села. По воспоминаниям старожила Железнова, когда его предки бежали в эти края, алтайцы были очень добры, прятали их от церковников. Им удалось прочно встать на ноги: каждый обосновал усадьбу, жили довольно богато. Однако и работали хорошо. Ложились в 2 ночи, вставали в 6 утра.

Большое место у староверов отводилось охоте. Ей они посвящали много времени в любой сезон. Для охоты на каждого конкретного зверя разрабатывались специальные способы.

И сейчас охота до сих пор остается излюбленным времяпровождением местного населения, причем по-прежнему сохраняется ее промысловая сущность. Есть семьи, где дичь – это главный источник мяса. Одновременно с этими каменщики Уймона были и крестьянами и распахивали земли там, где позволяли местные условия природы.

Жизнь в молитвах и без

Моленная в скиту матушки Афанасии.

Все туристы, видевшие в разное время Уймон, говорили о религиозности местных жителей, о том, что они много молятся и постоянно читают священные писания и книги. Практически до конца 19-го века уймонским каменщикам не было известно светское чтение. Те книги, что праотцы смогли принести и сберечь, имели духовный текст. Нужно отметить, что уровень грамотности местных жителей, в том числе детей и женщин, был очень высоким. Читать и писать мог почти каждый.

Почтенное семейство.

Все ученые-исследователи данной местности удивлялись качествам жителей. Эти горные поселенцы были отважными, смелыми, решительными и уверенными. Знаменитый ученый К. Ф. Ледебур, побывавший здесь в 1826 году, отметил, что психология также общин – действительно что-то отрадное в подобной глуши. Староверы не смущались посторонних людей, которых видели не столь часто, не испытывали робость и замкнутость, а, наоборот, выказывали открытость, прямодушие и даже бескорыстие. По мнению этнографа А. А. Принтца алтайские староверы – удалой и лихой народ, отважный, сильный, решительный, неутомимый. При этом женщины почти не уступали в таких качествах. На знаменитого путешественника В.В. Сапожникова уймонские жители также произвели очень благоприятное впечатление — смелые, уверенные в собственных силах, хорошо знающие окрестности и имеющие большой кругозор.

Жители скита.

Такие качества людей, их культурная и психологическая сущность, умение приспосабливаться к трудным климатическим условиям высокогорных районов, а также сформированный староверами особенный тип хозяйствования до сих пор привлекают внимание многих исследователей.

Жительница с.Верхний Уймон Раиса Павловна рассказывает о староверах и их доброте.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=YWh0gbJjf9g

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040216/28319/?fbclid=IwAR39FS5mCmrCgFQrLJEfsiHcGwrzjebCn_ShxlmFuSJL9Guk3dTqqba36iA