Стареть стильно: самые модные пенсионеры в проекте Ари Сет Коэна

Проект «Advanced Style» Ари Сет Коэна (Ari Seth Cohen).

Ари Сет Коэн, фотограф и журналист, нашел дело своей жизни благодаря своей бабушке Блюме. Его бабушка работала библиотекарем и была для Коэна настоящим лучшим другом. Ее энергия и любовь к жизни во многом определили то, каким сегодня является Коэн. И потому, когда бабушка Блюма умерла, Коэн решил начать проект "Advanced Style," в рамках которого он запечатлевает стильных и энергичных бабушек (впрочем, дедушек тоже!) со всего мира.

Беатрикс на прогулке. Фото: Ari Seth Cohen.

Декабрь 2016 года. Фото: Ari Seth Cohen.

Марион и Тони Девис. Фото: Ari Seth Cohen.

"Advanced Style" моно перевести как "продвинутый стиль" или даже "стиль, пришедший с опытом. " Как признался сам Ари Сет Коэн (Ari Seth Cohen), он хочет "запечатлеть портняжную предприимчивость, которая рождается на склоне лет." "Меня интересуют люди, которые живут полной жизнью. Они живут на всю катушку, стареют с достоинством и не перестают расти и меняться."

Серебряные линии. Фото: Ari Seth Cohen.

В ярко-красном на прогулке. Фото: Ari Seth Cohen.

В какой-то момент Коэн заметил, что в мире моды всё сфокусировано на молодости. Причем даже 30-летние модели часто были "неликвидом," что уж говорить о женщинах, которые разменяли свой седьмой десяток. "Я заметил отсутствие пожилых людей в кампаниях модных лейблов и в представлении уличной моды, — говорит Коэн. — Поэтому я решил показать, как можно быть стильным, креативным в любом возрасте."

В Лос-Анжелесе. Фото: Ari Seth Cohen.

Уэстли Шер. Фото: Ari Seth Cohen.

Модели Ари Сет Коэна и правда выглядят шикарно. Конечно, не стоит их сравнивать с подтянутыми 20-летними красоками с шикарным телом, но зато их стиль — это не просто дань текущим тенденциям, это настоящее отражение их внутреннего мира, их индивидуальности. Коэн доказал, что красота — она не в молодости, она в том, как подают себя люди и кем они являются. Можно сказать, что с годами такая внутренняя красота не просто не исчезает — она концентрируется.

Барбара Флад и Стэнли Дорфман. Фото: Ari Seth Cohen.

Всё свое детство Ари Сет Коэн провел не с родителями, а с любимой бабушкой. Он вспоминает, как Блюма, как настоящая еврейская бабушка, души не чаяла в своем внуке и вместе они много смотрели старого кино, листали старые альбомы мод и разговаривали о жизни. Маленькому Ари казалось, что жизнь у бабушки много веселее и интереснее, чем у него самого, и потому ему хотелось побыстрее состариться, чтобы наконец-то начать жить на полную катушку.

Гламур по-римски. Фото: Ari Seth Cohen.

Декабрьские встречи. Фото: Ari Seth Cohen.

Тогда же маленький Ари заинтересовался модой. В его распоряжении был огромный платяной шкаф с шикарным выбором одежды деда — пиджаки, цветные брюки, яркие рубашки, шляпы. Да и сама бабушка Блюма очень трепетно относилась к своему внешнему виду и никогда не позволяла себе выглядеть неряшливо или "как бабушка". Она была настоящей дамой, пусть даже и работающей в библиотеке.

С акцентом на красном. Фото: Ari Seth Cohen.

Буэнос Айрес, Аргентина. Фото: Ari Seth Cohen.

Барбара и Уэйн Чапмэн. Фото: Ari Seth Cohen.

Бабушки Блюмы не стало, когда Ари учился в университете. Он сложно переживал ее смерть, и решил, что просто обязан исполнить ее желание — бабушка хотела, чтобы внук жил в Нью-Йорке, где прошли ее собственные лучшие годы. Коэн перебрался в новый город, но найти друзей сразу не смог. Однако Нью-Йорк и правда оказался невероятным городом — в нем было много таких же энергичных и стильных пожилых дам, какой была бабушка Блюма. В какой-то момент Коэн одолжил у знакомого фотоаппарат и отправился фотографировать этих модниц прямо на улице. Так он познакомился с совершенно очаровательными женщинами, которые с удовольствием рассказывали ему о себе. «Все это случилось так естественно, у меня было чувство, что всех этих людей ко мне послала моя бабушка», – признавался он.

Модные пенсионеры. Фото: Ari Seth Cohen.

Встречи в декабре. Фото: Ari Seth Cohen.

Так и родился проект Advanced Style. Коэн выкладывает фотографии пожилых красоток (впрочем, джентльменам тоже находится место в его проекте), а иногда еще и дополняет фото интервью. Этот сайт стал невероятно популярным, и вскоре Коэну посыпались предложения как от галерей, так и от отдельных марок одежды, которые хотели бы привлечь таких стильных дам к рекламе своего товара.

По дороге на работу. Фото: Ari Seth Cohen.

Билл и Ева. Фото: Ari Seth Cohen.

Носить седину стильно. Фото: Ari Seth Cohen.

Шанель. Фото: Ari Seth Cohen.

Advanced Style. Фото: Ari Seth Cohen.

Гюнтер Краббенхофт — как раз один из таких же стильных пенсионеров, каких запечатлевает Ари Сет Коэн. Гюнтер живет в Берлине, и его называют "самым стильным дедушкой в Германии", о нем мы писали в нашей статье "Моде все возрасты покорны."

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/020217/33286/?fbclid=IwAR3rdm69aCk-syV0SNzXWBYJTDt-S6bUd64zzPj2C5viJKIGOk5HmB8SFKk