Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Португальский уличный художник создает потрясающие 3D-граффити, которые, кажется, парят в воздухе

Серхио Одейт (Sergio Odeith) — португальский художник-граффити, известный своими очень реалистичными трехмерными фресками. Он получил международное признание за свою способность создавать иллюзию того, что объекты выскакивают из стены или улицы, на которой они нарисованы. Работы Одейта часто включают в себя элементы сюрреализма и визуальных каламбуров, и он рисовал фрески в различных местах по всему миру!

Помимо своей работы в качестве художника-граффити, Одейт также является художником и иллюстратором. Его талант и уникальный стиль сделали его заметной фигурой в мире уличного искусства.

Источник: odeith.com

Источник: https://animalworld.com.ua/news/portugalskij-ulichnyj-khudozhnik-sozdajet-potrjasajushhije-3d-graffiti-kotoryje-kazhetsja-parjat-v-vozduhe

04.02.2023 - Posted by | Креатив...

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