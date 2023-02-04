Пелоровис олдувайский: Древние быки с чудовищными рогами. Брутальный гигант доисторической Африки

Обидно, когда тебя называют «чудовищной овцой». Вдвойне обиднее, когда такое имя дают тебе не гопники со двора, а высоколобые учёные. Втройне — когда ты и не овца вовсе, а бык. Повезло палеонтологам, что пелоровис вымер — обзываться на кости куда безопаснее, чем на живую зверюгу размером с внедорожник.

Как водители внедорожников видят людей на легковушках.

С другой стороны, учёных тоже понять можно. Что бы вы подумали, обнаружив огромные закрученные рога длиной в 1.2 метра? То-то же. Череп бычка откопали в ущелье Олдувай, в Танзании. Не долго думая, новый вид назвали: пелоровис олдувайский — «чудовищная овца из Олдувая».

— Светусь, почеши мне спинку! — Сам почеши, рога вон какие отрастил, бездельник!

Чуть позже отыскались и другие косточки, и тогда палеонтологи поняли, что имеют дело с капитальным бычком-качком. Зверь достигал в холке 180 сантиметров и весил до 2 тонн! Размах рогов мог превышать 2 метра. На такого «барана» смотреть было страшно, не то что обзываться!

Парни, что делает безрогий в нашем стаде? (герой нашей статьи находится посередине).

Копаясь дальше, палеонтологи определили, что пелоровисы были близкими родственниками современных коров — их родными братьями и сестрами. Потому и уклад жизни у них был похож: гигантские бурёнки паслись стадами на африканских саваннах.

— Антох, я тут подумал, а может, мы и правда бараны? — Не знаю, как я, но насчёт тебя я уверен на 100%!

Охотиться на них могли лишь самые крупные хищники того времени: крокодилы, медведи, саблезубые кошки. Но даже для таких мастадонтов промысел этот был опасен — стадо пелоровисов наваляет толпой так, что костей не соберёшь.

Такс-такс, посмотрим, что тут у вас… Семёрку лечим, шестёрку и восьмёрку удаляем. С вас 5 тысяч.

Но не только крупные хищники угрожали пелоровисам. Говядинка уже тогда была в почёте у предков людей. Жаль, что мозгов тогдашних человеков хватало лишь на охоту. А вот на приручение соображалки не хватило. А когда хватились — было поздно, пелоровисов уже сгубил климат.

Источник: https://dzen.ru/a/Y9uqn8MCww84FG3i