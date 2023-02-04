НОВОСТИ МИРА

Соревнования по бейсджампингу в Куала-Лумпуре

Фото: EPA/Vostock-photo

Пассажиры на вокзале Ватерлоо в Лондоне во время забастовки железнодорожников в Великобритании

Фото: AP/ТАСС

Охрана мечети во время пятничной молитвы в Пешаваре, Пакистан

Фото: EPA/Vostock-photo

Алые ибисы в парке птиц Чимелонг в Гуанчжоу

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Накануне сурок Фил из американского города Панксатони предсказал жителям США еще шесть недель зимы. Согласно традиции, если сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то весны придется подождать.

Фото: Michael Swensen/Getty Images

Женщины из числа коренных народов на юге Мексики отмечают День Девы Канделарии

Фото: EPA/Vostock-photo

В Германии зацвели подснежники

Фото: DPA/ТАСС

Частная коллекция будет выставлена на торги Christie’s 9 февраля в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Болельщики бразильского "Фламенго" приветствуют игроков команды перед клубным чемпионатом мира по футболу FIFA 2023

Фото: EPA/Vostock-photo

В Азии распространяется птичий грипп. Первый случай заболевания человека зарегистрирован в Гонконге.

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители Стамбула на Галатском мосту

Фото: АР/ТАСС

Рабочие убирают мусор и пластиковые отходы на пляже в Куте на западе острова Бали

Фото: EPA/Vostock-photo

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с партией мини-спутников для орбитальной интернет-сети Starlink

Фото: АР/ТАСС

Подготовка к ежегодному фестивалю орхидей в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Восход солнца в Текирдаге, Турция

Фото: Mesut Karaduman/Anadolu Agency via Getty Images

Соревнования Billabong Pro Pipeline на севере острова Оаху, Гавайи

Фото: Tony Heff/World Surf League via Getty Images

Вид на город Лех, северная Индия

Фото: Nilesh Kumar/NurPhoto via Getty Images

Инсталляция из гигантских пузырей у здания Лиденхолл в Лондоне

Фото: Jim Dyson/Getty Images

Военные учения "Зима-2023" в Карсе, Турция

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Слоненок в Лейпцигском зоопарке в Германии

Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Презентация годового отчета о деятельности судебных органов в Каракасе

Фото: EPA/Vostock-photo

Строительство газопровода "Болгария и Сербия" (IBS) в Болгарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Папа Франциск посещает Конго

Фото: EPA/Vostock-photo

Рассвет во Франкфурте

Фото: AP/ТАСС

В Бангкоке прошла акция протеста во вторую годовщину захвата власти военных в Мьянме

Фото: AP/ТАСС

Чемпионат мира по уличному скейтбордингу в ОАЭ

Фото: EPA/Vostock-photo

Овцы бродят по британскому национальному парку Дартмур

Фото: Harry Trump/Getty Images

Уровень загрязнения воздуха в Бангкоке остается небезопасным из-за лесных пожаров

Фото: EPA/Vostock-photo

Митинг в защиту права на забастовки в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Школа самбы в Рио-де-Жанейро готовится к карнавалу

Фото: AP/ТАСС

Президент США Джо Байден беседует с журналистами в Белом доме

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Не менее 170 мигрантов, спасенных береговой охраной Испании, доставлены на остров Гран-Канария

Фото: EPA/Vostock-photo

Фламинго на соленом озере в городе Юньчэн на севере Китая

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Двое туристов погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте в префектуре Нагано в Японии

Фото: АР/ТАСС

Принцесса Уэльская посетила рынок Киркгейт в Лидсе, Англия

Фото: Anthony Devlin/Getty Images

Традиционный весенний карнавал на севере Испании

Фото: АР/ТАСС

Международная выставка игрушек в Нюрнберге

Фото: EPA/Vostock-photo

Шоссейная многодневная велогонка "Тур Саудовской Аравии"

Фото: Alex Broadway/Getty Images

Число жертв теракта в мечети в Пакистане достигло 88 человек

Фото: АР/ТАСС

Штормовая погода в Хартлпуле, Великобритания

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

В Швейцарии проходит 51-й международный балетный конкурс "Приз Лозанны"

Фото: EPA/Vostock-photo

Станция для тюленей в немецком Фридрихскоге

Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Восход над маяком Саут-Шилдс на северо-востоке Англии

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Замороженные цветы персиков в испанской Мурсии

Фото: EPA/Vostock-photo

Пожар в лагере мигрантов в городе Нихар на юге Испании

Фото: AP/ТАСС

Туризм в мексиканском Канкуне

Фото: EPA/Vostock-photo

Китайцы возвращаются к работе после празднования Нового года по лунному календарю

Фото: EPA/Vostock-photo

Гонки на собачьих упряжках John Beargrease в американском Дулуте

Фото: AP/ТАСС

Пляжный отдых на острове Санта-Катарина в Бразилии

Фото: Zuma/ТАСС

День мучеников в Индии в годовщину убийства Махатмы Ганди

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/