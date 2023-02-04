Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НОВОСТИ МИРА

Соревнования по бейсджампингу в Куала-Лумпуре

Соревнования по бейсджампингу в Куала-Лумпуре

Фото: EPA/Vostock-photo

Пассажиры на вокзале Ватерлоо в Лондоне во время забастовки железнодорожников в Великобритании

Пассажиры на вокзале Ватерлоо в Лондоне во время забастовки железнодорожников в Великобритании

Фото: AP/ТАСС

Охрана мечети во время пятничной молитвы в Пешаваре, Пакистан

Охрана мечети во время пятничной молитвы в Пешаваре, Пакистан

Фото: EPA/Vostock-photo

Алые ибисы в парке птиц Чимелонг в Гуанчжоу

Алые ибисы в парке птиц Чимелонг в Гуанчжоу

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Накануне сурок Фил из американского города Панксатони предсказал жителям США еще шесть недель зимы. Согласно традиции, если сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то весны придется подождать.

Накануне сурок Фил из американского города Панксатони предсказал жителям США еще шесть недель зимы. Согласно традиции, если сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то весны придется подождать.

Фото: Michael Swensen/Getty Images

Женщины из числа коренных народов на юге Мексики отмечают День Девы Канделарии

Женщины из числа коренных народов на юге Мексики отмечают День Девы Канделарии

Фото: EPA/Vostock-photo

В Германии зацвели подснежники

В Германии зацвели подснежники

Фото: DPA/ТАСС

Частная коллекция будет выставлена на торги Christie’s 9 февраля в Лондоне

Частная коллекция будет выставлена на торги Christie’s 9 февраля в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Болельщики бразильского "Фламенго" приветствуют игроков команды перед клубным чемпионатом мира по футболу FIFA 2023

Болельщики бразильского "Фламенго" приветствуют игроков команды перед клубным чемпионатом мира по футболу FIFA 2023

Фото: EPA/Vostock-photo

В Азии распространяется птичий грипп. Первый случай заболевания человека зарегистрирован в Гонконге.

В Азии распространяется птичий грипп. Первый случай заболевания человека зарегистрирован в Гонконге.

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители Стамбула на Галатском мосту

Жители Стамбула на Галатском мосту

Фото: АР/ТАСС

Рабочие убирают мусор и пластиковые отходы на пляже в Куте на западе острова Бали

Рабочие убирают мусор и пластиковые отходы на пляже в Куте на западе острова Бали

Фото: EPA/Vostock-photo

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с партией мини-спутников для орбитальной интернет-сети Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с партией мини-спутников для орбитальной интернет-сети Starlink

Фото: АР/ТАСС

Подготовка к ежегодному фестивалю орхидей в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне

Подготовка к ежегодному фестивалю орхидей в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Восход солнца в Текирдаге, Турция

Восход солнца в Текирдаге, Турция

Фото: Mesut Karaduman/Anadolu Agency via Getty Images

Соревнования Billabong Pro Pipeline на севере острова Оаху, Гавайи

Соревнования Billabong Pro Pipeline на севере острова Оаху, Гавайи

Фото: Tony Heff/World Surf League via Getty Images

Вид на город Лех, северная Индия

Вид на город Лех, северная Индия

Фото: Nilesh Kumar/NurPhoto via Getty Images

Инсталляция из гигантских пузырей у здания Лиденхолл в Лондоне

Инсталляция из гигантских пузырей у здания Лиденхолл в Лондоне

Фото: Jim Dyson/Getty Images

Военные учения "Зима-2023" в Карсе, Турция

Военные учения "Зима-2023" в Карсе, Турция

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Слоненок в Лейпцигском зоопарке в Германии

Слоненок в Лейпцигском зоопарке в Германии

Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Презентация годового отчета о деятельности судебных органов в Каракасе

Презентация годового отчета о деятельности судебных органов в Каракасе

Фото: EPA/Vostock-photo

Строительство газопровода "Болгария и Сербия" (IBS) в Болгарии

Строительство газопровода "Болгария и Сербия" (IBS) в Болгарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Папа Франциск посещает Конго

Папа Франциск посещает Конго

Фото: EPA/Vostock-photo

Рассвет во Франкфурте

Рассвет во Франкфурте

Фото: AP/ТАСС

В Бангкоке прошла акция протеста во вторую годовщину захвата власти военных в Мьянме

В Бангкоке прошла акция протеста во вторую годовщину захвата власти военных в Мьянме

Фото: AP/ТАСС

Чемпионат мира по уличному скейтбордингу в ОАЭ

Чемпионат мира по уличному скейтбордингу в ОАЭ

Фото: EPA/Vostock-photo

Овцы бродят по британскому национальному парку Дартмур

Овцы бродят по британскому национальному парку Дартмур

Фото: Harry Trump/Getty Images

Уровень загрязнения воздуха в Бангкоке остается небезопасным из-за лесных пожаров

Уровень загрязнения воздуха в Бангкоке остается небезопасным из-за лесных пожаров

Фото: EPA/Vostock-photo

Митинг в защиту права на забастовки в Лондоне

Митинг в защиту права на забастовки в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Школа самбы в Рио-де-Жанейро готовится к карнавалу

Школа самбы в Рио-де-Жанейро готовится к карнавалу

Фото: AP/ТАСС

Президент США Джо Байден беседует с журналистами в Белом доме

Президент США Джо Байден беседует с журналистами в Белом доме

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Не менее 170 мигрантов, спасенных береговой охраной Испании, доставлены на остров Гран-Канария

Не менее 170 мигрантов, спасенных береговой охраной Испании, доставлены на остров Гран-Канария

Фото: EPA/Vostock-photo

Фламинго на соленом озере в городе Юньчэн на севере Китая

Фламинго на соленом озере в городе Юньчэн на севере Китая

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Двое туристов погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте в префектуре Нагано в Японии

Двое туристов погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте в префектуре Нагано в Японии

Фото: АР/ТАСС

Принцесса Уэльская посетила рынок Киркгейт в Лидсе, Англия

Принцесса Уэльская посетила рынок Киркгейт в Лидсе, Англия

Фото: Anthony Devlin/Getty Images

Традиционный весенний карнавал на севере Испании

Традиционный весенний карнавал на севере Испании

Фото: АР/ТАСС

Международная выставка игрушек в Нюрнберге

Международная выставка игрушек в Нюрнберге

Фото: EPA/Vostock-photo

Шоссейная многодневная велогонка "Тур Саудовской Аравии"

Шоссейная многодневная велогонка "Тур Саудовской Аравии"

Фото: Alex Broadway/Getty Images

Число жертв теракта в мечети в Пакистане достигло 88 человек

Число жертв теракта в мечети в Пакистане достигло 88 человек

Фото: АР/ТАСС

Штормовая погода в Хартлпуле, Великобритания

Штормовая погода в Хартлпуле, Великобритания

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

В Швейцарии проходит 51-й международный балетный конкурс "Приз Лозанны"

В Швейцарии проходит 51-й международный балетный конкурс "Приз Лозанны"

Фото: EPA/Vostock-photo

Станция для тюленей в немецком Фридрихскоге

Станция для тюленей в немецком Фридрихскоге

Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Восход над маяком Саут-Шилдс на северо-востоке Англии

Восход над маяком Саут-Шилдс на северо-востоке Англии

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Замороженные цветы персиков в испанской Мурсии

Замороженные цветы персиков в испанской Мурсии

Фото: EPA/Vostock-photo

Пожар в лагере мигрантов в городе Нихар на юге Испании

Пожар в лагере мигрантов в городе Нихар на юге Испании

Фото: AP/ТАСС

Туризм в мексиканском Канкуне

Туризм в мексиканском Канкуне

Фото: EPA/Vostock-photo

Китайцы возвращаются к работе после празднования Нового года по лунному календарю

Китайцы возвращаются к работе после празднования Нового года по лунному календарю

Фото: EPA/Vostock-photo

Гонки на собачьих упряжках John Beargrease в американском Дулуте

Гонки на собачьих упряжках John Beargrease в американском Дулуте

Фото: AP/ТАСС

Пляжный отдых на острове Санта-Катарина в Бразилии

Пляжный отдых на острове Санта-Катарина в Бразилии

Фото: Zuma/ТАСС

День мучеников в Индии в годовщину убийства Махатмы Ганди

День мучеников в Индии в годовщину убийства Махатмы Ганди

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/

04.02.2023 - Posted by | Дайджест

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