НОВОСТИ МИРА
Соревнования по бейсджампингу в Куала-Лумпуре
Фото: EPA/Vostock-photo
Пассажиры на вокзале Ватерлоо в Лондоне во время забастовки железнодорожников в Великобритании
Фото: AP/ТАСС
Охрана мечети во время пятничной молитвы в Пешаваре, Пакистан
Фото: EPA/Vostock-photo
Алые ибисы в парке птиц Чимелонг в Гуанчжоу
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Накануне сурок Фил из американского города Панксатони предсказал жителям США еще шесть недель зимы. Согласно традиции, если сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то весны придется подождать.
Фото: Michael Swensen/Getty Images
Женщины из числа коренных народов на юге Мексики отмечают День Девы Канделарии
Фото: EPA/Vostock-photo
В Германии зацвели подснежники
Фото: DPA/ТАСС
Частная коллекция будет выставлена на торги Christie’s 9 февраля в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Болельщики бразильского "Фламенго" приветствуют игроков команды перед клубным чемпионатом мира по футболу FIFA 2023
Фото: EPA/Vostock-photo
В Азии распространяется птичий грипп. Первый случай заболевания человека зарегистрирован в Гонконге.
Фото: EPA/Vostock-photo
Жители Стамбула на Галатском мосту
Фото: АР/ТАСС
Рабочие убирают мусор и пластиковые отходы на пляже в Куте на западе острова Бали
Фото: EPA/Vostock-photo
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с партией мини-спутников для орбитальной интернет-сети Starlink
Фото: АР/ТАСС
Подготовка к ежегодному фестивалю орхидей в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Восход солнца в Текирдаге, Турция
Фото: Mesut Karaduman/Anadolu Agency via Getty Images
Соревнования Billabong Pro Pipeline на севере острова Оаху, Гавайи
Фото: Tony Heff/World Surf League via Getty Images
Вид на город Лех, северная Индия
Фото: Nilesh Kumar/NurPhoto via Getty Images
Инсталляция из гигантских пузырей у здания Лиденхолл в Лондоне
Фото: Jim Dyson/Getty Images
Военные учения "Зима-2023" в Карсе, Турция
Фото: Anadolu Agency via Getty Images
Слоненок в Лейпцигском зоопарке в Германии
Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images
Презентация годового отчета о деятельности судебных органов в Каракасе
Фото: EPA/Vostock-photo
Строительство газопровода "Болгария и Сербия" (IBS) в Болгарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Папа Франциск посещает Конго
Фото: EPA/Vostock-photo
Рассвет во Франкфурте
Фото: AP/ТАСС
В Бангкоке прошла акция протеста во вторую годовщину захвата власти военных в Мьянме
Фото: AP/ТАСС
Чемпионат мира по уличному скейтбордингу в ОАЭ
Фото: EPA/Vostock-photo
Овцы бродят по британскому национальному парку Дартмур
Фото: Harry Trump/Getty Images
Уровень загрязнения воздуха в Бангкоке остается небезопасным из-за лесных пожаров
Фото: EPA/Vostock-photo
Митинг в защиту права на забастовки в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Школа самбы в Рио-де-Жанейро готовится к карнавалу
Фото: AP/ТАСС
Президент США Джо Байден беседует с журналистами в Белом доме
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
Не менее 170 мигрантов, спасенных береговой охраной Испании, доставлены на остров Гран-Канария
Фото: EPA/Vostock-photo
Фламинго на соленом озере в городе Юньчэн на севере Китая
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Двое туристов погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте в префектуре Нагано в Японии
Фото: АР/ТАСС
Принцесса Уэльская посетила рынок Киркгейт в Лидсе, Англия
Фото: Anthony Devlin/Getty Images
Традиционный весенний карнавал на севере Испании
Фото: АР/ТАСС
Международная выставка игрушек в Нюрнберге
Фото: EPA/Vostock-photo
Шоссейная многодневная велогонка "Тур Саудовской Аравии"
Фото: Alex Broadway/Getty Images
Число жертв теракта в мечети в Пакистане достигло 88 человек
Фото: АР/ТАСС
Штормовая погода в Хартлпуле, Великобритания
Фото: Christopher Furlong/Getty Images
В Швейцарии проходит 51-й международный балетный конкурс "Приз Лозанны"
Фото: EPA/Vostock-photo
Станция для тюленей в немецком Фридрихскоге
Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images
Восход над маяком Саут-Шилдс на северо-востоке Англии
Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
Замороженные цветы персиков в испанской Мурсии
Фото: EPA/Vostock-photo
Пожар в лагере мигрантов в городе Нихар на юге Испании
Фото: AP/ТАСС
Туризм в мексиканском Канкуне
Фото: EPA/Vostock-photo
Китайцы возвращаются к работе после празднования Нового года по лунному календарю
Фото: EPA/Vostock-photo
Гонки на собачьих упряжках John Beargrease в американском Дулуте
Фото: AP/ТАСС
Пляжный отдых на острове Санта-Катарина в Бразилии
Фото: Zuma/ТАСС
День мучеников в Индии в годовщину убийства Махатмы Ганди
Фото: AP/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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