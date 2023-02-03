30 красивейших мостов со всего мира, по которым нужно пройти хотя бы раз в жизни

Шедевры архитектуры.

Мост в различных культурах олицетворял самые различные вещи: сообщение между Небом и Землей, между человеком и божественным началом, переход из одного состояния в другое, желание перемен и изменения в жизни. Но сегодня мы предлагаем нашим читателям отстраниться от идеологической составляющей, а просто полюбоваться красотой мостов, которые находятся в разных уголках мира.

1. Мост на водопаде Лотефоссен в Норвегии

Очень красивый каменный мост.

2. Мост Джурджевича, Черногория

Бетонный арочный мост через реку Тара в северной части Черногории.

3. Мост Хеликс, Сингапур

Спиральный мост, яркий представитель архитектурного стиля современного Сингапура.

4. Мост Александра III, Франция

Величественный одноарочный мост, соединивший два берега Сены в самом сердце Парижа, является одной из самых популярных среди туристов достопримечательностью.

5. Мост Курилпа Бридж, Брисбен, Австралия

На мосту Курилпа работают 84 солнечных панелей, и когда светдиоидная система включена, мост предстает во всей красе.

6. Мост Си-о-Се Поль, Иран

Один из трех знаменитых мостов персидского города Исфагана.

7. Акведук Пон-дю-Гар, Франция

Пон-дю-Гар был сооружен римлянами для бытовых нужд: чтобы перебросить через реку Гар водопровод для снабжения питьевой водой города Нима.

8. Мост Волны Хендерсона, Сингапур

Этот мост очень известен и почитаем жителями города и к тому же, является и самым высоким мостом в Сингапуре.

9. Мост Дождя и Ветра, Китай

Мост является самым большим в своем роде в провинции Гуйчжоу, где проживает самая большая в Китае община донг.

10. Мост Питон, Амстердам

Красный змеевидный мост соединяет полуостров Споренбург с островом Борнео.

11. Мост Риальто, Венеция

Самый первый и самый древний мост через канал.

12. Радужный мост-фонтан Банпо, Сеул

Это необычный мост располагается в самом сердце Корейской республики – в Сеуле и проходит через реку Ханьшуй.

13. Мост под водопадом Малтномах, США

Между двумя ярусами водопада Малтномах-Фолс расположен мост Бенсон, сооруженный итальянскими каменщиками в 1914 году.

14. Виадук Ландвассер, Швейцария

Арочный, каменный одноколейный железнодорожный виадук через реку Ландвассер в Альпах возле населенного пункта Филизур в кантоне Грисонс, Швейцария.

15. Мост через ущелье Аройзе, Швейцария

Каменный мост, откуда открывается прекрасный вид на это чудо природы.

16. Мост Лупу, Китай

Второй по длине арочный мост и стальной арочный мост в мире, после Чаотяньмэнь в Чунцине.

17. Мост Хуанчжоу Бэй, Китай

Один из самых дорогостоящих мостов – его возведение обошлось казне Китая почти в полтора миллиарда американских долларов.

18. Паучий мост Сан-Сити, ЮАР

Удивительно оригинальный и красивый мост.

19. Тауэрский мост, Великобритания

Разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой, недалеко от Лондонского Тауэра.

20. Мост, ведущий в церковь Лас-Лахас, Колумбия

Арочный мост, ведущий к зданию, протянулся на всю ширину ущелья, соединяя между собой две его стороны.

21. Висячий мост Капилано, Канада

Самый протяженный подвесной мост в Канаде.

22. Мост Бесконечности в Стоктон-он-Тис, Великобритания

Пешеходный мост, открытый в мае 2009 г., своё название мост получил из-за символа бесконечности, которое он напоминает в ясную погоду — вместе с отражением в реке Тис.

23. Мост Банпо, Южная Корея

Мост, который соединяет берега реки Ханьшуй превращён в необыкновенный фонтан.

24. Драконов мост, Вьетнам

Мост выполнен в форме дракона в буквальном смысле огнедышащего пламенем.

25. Мост Хай Трестл Трейл, США

Переоборудованный мост бывшей железной дороги Union Pacific Railroad расположен в штате Айова и используется как пешеходный.

26. Стеклянный мост, Грузия

Пешеходный мост на реке Кура в Тбилиси, между Метехским и мостом Бараташвили.

27. Мост Моисея, Нидерланды

Мост Моисея был построен в Нидерландах, в провинции Северный Брабант, для того, чтобы дать возможность туристам перейти водохранилище, оставшись сухими, и попасть на другой берег, где еще в XVII веке расположились укрепления.

28. Небесный мост, Малайзия

Уникальное сооружение, которое держится на одной единственной наклонной опоре и фактически подвешено над огромной пропастью.

29. Радужный мост, Тайвань

Конструкция представляет собой висячий мост, который полностью освещается всеми цветами радуги.

30. Мосты Преображенского, Запорожье, Украина

Два моста над Днепром, соединяющие левый и правый берег Запорожья через о-в Хортица.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/160116/28048/